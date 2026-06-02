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French Open 2026 - "Bin guter Dinge": Angelique Kerber drückt Alexander Zverev die Daumen

Veröffentlicht:

von SID

:newstime

French Open: Osaka im Glitzer-Kostüm - Siegemund ärgert sich

Videoclip • 01:07 Min • Ab 12

Wird Alexander Zverev endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen? Angelique Kerber ist optimistisch.

Auch Angelique Kerber drückt Alexander Zverev im Kampf um seinen ersten Grand-Slam-Titel die Daumen.

"Ich hoffe, dass es dieses Jahr hier in Paris soweit sein wird", sagte die 38-Jährige am Rande der French Open vor Zverevs Viertelfinal-Duell am Dienstagnachmittag gegen den spanischen Teenager Rafael Jodar: "Es ist natürlich immer noch ein weiter Weg."

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Alexander Zverevs erster Grand Slam? Kerber ist optimistisch

Entscheidend sei nun, wie Zverev mit seiner Favoritenrolle an der Seine umgeht.

"Es ist nie einfach. Man hört es von allen Seiten, man sieht es ja selber. Und deshalb bin ich sehr gespannt", sagte die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin: "Aber ich bin guter Dinge, weil ich weiß, dass er viel gelernt hat in den letzten Jahren, auch erwachsener geworden ist. Ich wünsche ihm alles Gute."

Dass der mögliche Titelgewinn des Hamburgers ohne einen Sieg gegen einen der Topspieler wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz weniger Gewicht hätte, sieht Kerber nicht so. "Am Ende ist ein Grand Slam ein Grand Slam. Egal gegen wen man spielt, man muss trotzdem zwei Wochen auf einem hohen Niveau spielen", sagte sie.

"Wenn man einen Grand Slam gewinnt, dann gewinnt man den. Und natürlich gehört immer ein bisschen Glück auch dazu."

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