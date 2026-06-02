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French Open 2026 - Alexander Zverevs Gegner im Halbfinale: So könnte sein Weg ins Finale und zum Titel aussehen
Aktualisiert:von ran.de
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BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München
Videoclip • 05:04 Min
Alexander Zverev hofft bei den French Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?
Alexander Zverev ist weiter auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.
Bei den French Open 2026 scheint die Chance so groß wie nie, denn mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben die beiden wohl besten Tennisspieler der letzten Jahre keine Chance mehr auf den Titel.
Während der Spanier seine Teilnahme bei Roland Garros aufgrund einer Handgelenksverletzung bereits frühzeitig absagen musste, verlor Titelverteidiger Jannik Sinner in Runde zwei sensationell mit 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo.
Der Weg ins Finale und zum lang ersehnten French-Open-Triumph könnte für Alexander Zverev in diesem Jahr also "leichter" sein als gedacht.
Zverev-Gegner: Brasilien-Shootingstar könnte im Halbfinale warten
In der dritten Runde traf der 29-Jährige auf Quentin Halys, den er in vier Sätzen bezwingen konnte.
Im Achtelfinale wartete der Niederländer Jesper de Jong, der bislang eine der großen Überraschungen des Turniers ist. Gegen Zverev war er aber letztlich chancenlos, der Deutsche gewann in drei Sätzen.
Im Viertelfinale kam es zum Duell mit Rafael Jodar. Der 19-Jährige aus Spanien ist einer der Newcomer der letzten Monate, bekam gegen den erfahrenen Deutschen aber noch seine Grenzen aufgezeigt.
Im Halbfinale warten nun Joao Fonseca aus Brasilien oder Jakub Mensik aus Tschechien.
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French Open: Erfüllt sich Zverev endlich seinen Grand-Slam-Traum?
Schafft es Zverev ins Endspiel, warten möglicherweise Felix Auger-Aliassime oder Matteo Berrettini auf den Deutschen.
Bis dahin wird in Paris zwar noch eine Menge Tennis gespielt, doch eines ist bereits nach zwei Runden klar: Alexander Zverev ist der Top-Favorit auf den Titel und könnte am 7. Juni den wohl größten Erfolg seiner Karriere feiern.
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