Alexander Zverev hofft bei den French Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?

Alexander Zverev ist weiter auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.

Bei den French Open 2026 scheint die Chance so groß wie nie, denn mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben die beiden wohl besten Tennisspieler der letzten Jahre keine Chance mehr auf den Titel.

Während der Spanier seine Teilnahme bei Roland Garros aufgrund einer Handgelenksverletzung bereits frühzeitig absagen musste, verlor Titelverteidiger Jannik Sinner in Runde zwei sensationell mit 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo.

Der Weg ins Finale und zum lang ersehnten French-Open-Triumph könnte für Alexander Zverev in diesem Jahr also "leichter" sein als gedacht.