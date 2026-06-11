Tennis-Ikone Boris Becker hat French-Open-Sieger Alexander Zverev nach dessen abgebrochenem Interview mit der L'Équipe geraten, seine Vergangenheit offener zu thematisieren.

"Du kannst als Superstar im Tennis - und das ist Sascha Zverev jetzt - nicht so tun, als gäbe es dein Privatleben nicht", sagte Becker in seinem gemeinsamen Podcast mit Ex-Spielerin Andrea Petkovic.

Alexander Zverev war nach seinem Triumph bei den French Open von der französischen Sporttageszeitung L'Equipe gefragt worden, wie er mit jenen Personen umgehe, die ihm gegenüber wegen der einstigen Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen Ex-Partnerinnen Bedenken äußern.

Der Zeitung zufolge habe Zverev empört reagiert und entgegnet: "Sie wissen doch, dass sich die Anschuldigungen als falsch herausgestellt haben?" Es folgte der Abbruch des Interviews.

"Er will es nicht ansprechen, er will es nicht erklären. Vielleicht sollte er auch da versuchen, damit etwas offener, etwas offensiver umzugehen", befand Becker nun. "Ich bin der erste, der genau weiß, um was es geht. Du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst sagen, 'in der Vergangenheit sind Dinge passiert, darauf bin ich nicht stolz' oder 'das ist falsch oder unwahr'. Aber du kannst nicht so tun, als wäre das nicht passiert", sagte Becker. "Ich kenne Journalisten, die lassen da nicht los."