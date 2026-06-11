Für das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon haben die Veranstalter einen deutlichen Anstieg der Preisgelder angekündigt.

Nach der lärmenden Debatte um die Preisgelder bei Grand-Slam-Turnieren haben die Veranstalter des Rasenklassikers von Wimbledon einen signifikanten Anstieg der Prämien angekündigt.

Insgesamt geht es für Alexander Zverev und Co. ab dem 29. Juni an der Church Road um umgerechnet 74,3 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 20 Prozent.

"Für uns ist klar, dass die Spieler auch weiterhin am Erfolg von Wimbledon teilhaben werden, wenn das Turnier wächst", sagte Deborah Jevans, die Vorsitzende des All England Lawn Tennis Club.