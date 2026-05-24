French Open: Novak Djokovic kämpft sich nach Stolperstart in Runde zwei

Novak Djokovic steht bei den French Open in Runde zwei. Der Tennis-Routinier bezwingt Giovanni Mpetshi Perricard nach einem Stolperstart in vier Sätzen.

Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic ist mit einem umkämpften Sieg in die French Open gestartet. Der 39 Jahre alte Serbe rang in der Nightsession am ersten Turniertag den französischen Lokalmatador Giovanni Mpetshi Perricard (22) in knapp drei Stunden mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 nieder und trifft nun in Valentin Royer auf einen weiteren Franzosen.

Gegen die Nummer 83 der Welt hatte Djokovic zunächst einen schweren Stand - nicht nur, weil das Publikum Mpetshi Perricard lautstark unterstützte. Bei seiner 82. Grand-Slam-Teilnahme, die ihm im Idealfall den 25. Majorsieg bringen soll, biss sich der Weltranglistenvierte aber ins Match und siegte letztlich ungefährdet.

"Ich finde es richtig, dass er Paris spielt. Nur durchs Spielen kommt man wieder zurück", sagte Deutschlands Tennisikone Boris Becker, der Djokovic jahrelang trainiert hatte, vor dem Match bei Eurosport und begründete: "Weil ich glaube, dass er schon ein bisschen auf Wimbledon schielt, auf die Rasensaison. Da sind meines Erachtens seine Titelchancen am größten."