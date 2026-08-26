Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Tennis

US Open: Serena und Venus Williams erhalten Wildcard für Doppel-Konkurrenz

Veröffentlicht:

von SID

ran Mehr Sport

US Open: New Yorker Bürgermeister lässt Tennisherzen höher schlagen

Videoclip • 01:06 Min

Erfreuliche Nachricht für Serena und Venus Williams. Die Schwestern bekommen als Doppel für die US Open eine Wildcard.

Die Tennis-Legenden Serena und Venus Williams treten erstmals seit vier Jahren wieder als Doppel zu einem Grand-Slam-Turnier an.

Nach ihrem Erstrunden-Aus zuletzt in Cincinnati erhielten die Williams-Schwestern, 46 (Venus) bzw. 44 Jahre alt, auch eine Wildcard für die US Open in Flushing Meadows. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt.

Serena war am Dienstagabend im Mixed-Doppel bereits mit Carlos Alcaraz (Spanien) im Viertelfinale gescheitert, Venus Williams wird die Einzelkonkurrenz ebenfalls mit einer Wildcard spielen. Serena tritt im Einzel nicht an.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Gleich live

    Live in 60 Minuten • American Football

    NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Gleich live

    Live in 60 Minuten • American Football

    NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE RAW live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE RAW live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Titel pflastern Weg der Williams-Schwestern

Serena und Venus Williams zählen zu den erfolgreichsten Doppeln der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen, in New York triumphierten sie 1999 und 2009. Hinzu kommen 7 (Venus) bzw. 23 Grand-Slam-Titel im Einzel.

Ihr geplantes Grand-Slam-Comeback in Wimbledon als Schwestern-Doppel war im Juli geplatzt: Serena Williams erlitt in ihrem Erstrunden-Einzel eine Knieverletzung und war nicht mehr spielfähig. Die US Open beginnen am Sonntag.

Mehr Tennis-News