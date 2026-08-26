Erfreuliche Nachricht für Serena und Venus Williams. Die Schwestern bekommen als Doppel für die US Open eine Wildcard.

Die Tennis-Legenden Serena und Venus Williams treten erstmals seit vier Jahren wieder als Doppel zu einem Grand-Slam-Turnier an.

Nach ihrem Erstrunden-Aus zuletzt in Cincinnati erhielten die Williams-Schwestern, 46 (Venus) bzw. 44 Jahre alt, auch eine Wildcard für die US Open in Flushing Meadows. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt.

Serena war am Dienstagabend im Mixed-Doppel bereits mit Carlos Alcaraz (Spanien) im Viertelfinale gescheitert, Venus Williams wird die Einzelkonkurrenz ebenfalls mit einer Wildcard spielen. Serena tritt im Einzel nicht an.