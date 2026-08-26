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US Open: Serena und Venus Williams erhalten Wildcard für Doppel-Konkurrenz
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:06 Min
Erfreuliche Nachricht für Serena und Venus Williams. Die Schwestern bekommen als Doppel für die US Open eine Wildcard.
Die Tennis-Legenden Serena und Venus Williams treten erstmals seit vier Jahren wieder als Doppel zu einem Grand-Slam-Turnier an.
Nach ihrem Erstrunden-Aus zuletzt in Cincinnati erhielten die Williams-Schwestern, 46 (Venus) bzw. 44 Jahre alt, auch eine Wildcard für die US Open in Flushing Meadows. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt.
Serena war am Dienstagabend im Mixed-Doppel bereits mit Carlos Alcaraz (Spanien) im Viertelfinale gescheitert, Venus Williams wird die Einzelkonkurrenz ebenfalls mit einer Wildcard spielen. Serena tritt im Einzel nicht an.
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Titel pflastern Weg der Williams-Schwestern
Serena und Venus Williams zählen zu den erfolgreichsten Doppeln der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen, in New York triumphierten sie 1999 und 2009. Hinzu kommen 7 (Venus) bzw. 23 Grand-Slam-Titel im Einzel.
Ihr geplantes Grand-Slam-Comeback in Wimbledon als Schwestern-Doppel war im Juli geplatzt: Serena Williams erlitt in ihrem Erstrunden-Einzel eine Knieverletzung und war nicht mehr spielfähig. Die US Open beginnen am Sonntag.
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