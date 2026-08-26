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US Open: New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani organisiert günstigere Tickets

Aktualisiert:

von ran.de

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US Open: New Yorker Bürgermeister lässt Tennisherzen höher schlagen

Videoclip • 01:06 Min

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani organisiert vergünstigte Tickets für die US Open. Ein Teil seiner besonderen Sportpolitik.

Zohran Mamdani sorgt erneut für günstige Sportevent-Tickets in New York. Nach vergünstigten Karten für die Fußball-WM im Sommer hat der Bürgermeister nun gemeinsam mit der United States Tennis Association (USTA) 1.000 verbilligte Tickets für die US Open gesichert.

New Yorker mit verifizierter Postleitzahl können ab Mittwoch, 26. August, um zehn Uhr Ortszeit bis zu zwei Karten für jeweils 100 Dollar erwerben - im Ticketverkauf nach dem Prinzip "first come, first serve".

Die Tickets gelten für Hauptfeld-Partien vom 30. August bis zum 8. September und beinhalten Zugang zu Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium sowie Grounds-Pässen. Auf dem Zweitmarkt Ticketmaster dürfen die vergünstigten Karten laut Veranstalter nicht weiterverkauft werden.

Zum Vergleich: Der günstigste Preis für eine Karte der Grandstand Session 1 am Sonntag lag auf der Plattform StubHub zuletzt bei 361 Dollar, für die Session 1 im Louis Armstrong Stadium bei 401 Dollar.

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Mamdani macht nicht zum ersten Mal Tickets günstiger

USTA-Chef Craig Tiley betonte, man wolle möglichst vielen Menschen ermöglichen, Tennis und die US Open zu erleben, und sehe die zusätzlichen Tickets als Verstärkung dieses Ziels.

Mamdani selbst ordnete die Aktion in seine Politik ein, Sportgroßveranstaltungen für New Yorker zugänglicher zu machen. Neben den WM-Tickets verwies seine Verwaltung unter anderem auf kostenlose Fan-Feste in allen fünf Stadtbezirken, ein 26-Dollar-Menü in fast 900 Restaurants sowie 600 kostenlose Karten für die Meisterfeier der Knicks.

Die US Open dürften laut Prognosen in diesem Jahr über eine Million Fans nach Flushing Meadows locken und der Stadt wirtschaftlich rund 1,2 Milliarden Dollar einbringen.

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