New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani organisiert vergünstigte Tickets für die US Open. Ein Teil seiner besonderen Sportpolitik.

Zohran Mamdani sorgt erneut für günstige Sportevent-Tickets in New York. Nach vergünstigten Karten für die Fußball-WM im Sommer hat der Bürgermeister nun gemeinsam mit der United States Tennis Association (USTA) 1.000 verbilligte Tickets für die US Open gesichert.

New Yorker mit verifizierter Postleitzahl können ab Mittwoch, 26. August, um zehn Uhr Ortszeit bis zu zwei Karten für jeweils 100 Dollar erwerben - im Ticketverkauf nach dem Prinzip "first come, first serve".

Die Tickets gelten für Hauptfeld-Partien vom 30. August bis zum 8. September und beinhalten Zugang zu Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium sowie Grounds-Pässen. Auf dem Zweitmarkt Ticketmaster dürfen die vergünstigten Karten laut Veranstalter nicht weiterverkauft werden.

Zum Vergleich: Der günstigste Preis für eine Karte der Grandstand Session 1 am Sonntag lag auf der Plattform StubHub zuletzt bei 361 Dollar, für die Session 1 im Louis Armstrong Stadium bei 401 Dollar.