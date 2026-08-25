Carlos Alcaraz gewinnt sein erstes Match nach langer Verletzungspause. Bei den US Open jubelt der Spanier an der Seite von Serena Williams.

Tennis-Profi Carlos Alcaraz hat wenige Tage vor dem Beginn der Einzelwettbewerbe bei den US Open ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Zum Auftakt des Mixed-Wettbewerbs besiegte der 23 Jahre alte Spanier gemeinsam mit der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (44) das Duo Erin Routcliffe/Lloyd Glasspool (Neuseeland/Großbritannien) 5:3, 4:1.

"Ich war viereinhalb Monate raus. Sie hat es mir leicht gemacht, ich habe es einfach so sehr genossen", sagte er.

Alcaraz, siebenmaliger Grand-Slam-Sieger im Einzel, stand in Flushing Meadows nach einer Handgelenksverletzung erstmals seit dem 14. April wieder auf dem Court. Im Einzelwettberb ist der Weltranglistendritte Titelverteidiger, bei dem am Sonntag beginnenden Turnier ist er hinter Alexander Zverev an Position zwei gesetzt. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) hat seine Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt.

Williams war im Juni auf die Tour zurückgekehrt, nachdem sie ihre Karriere 2022 beendet hatte. "Ich habe nie gedacht, dass ich jemals auf diesen Court zurückkehren werde. Das ist einfach ein ganz besonderer Moment", sagte sie nach dem Match im großen Arthur-Ashe-Stadium. Anders als in Wimbledon hat Williams allerdings keine Wildcard für den Einzelwettbewerb erhalten.