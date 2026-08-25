Für Alexander Zverev ist der Mixed-Wettbewerb bei den US Open bereits beendet. Zum Auftakt setzt es eine klare Niederlage.

Tennis-Profi Alexander Zverev ist bei seinem "Aufwärmprogramm" bei den US Open in der ersten Runde gescheitert. Zum Auftakt des Mixed-Wettbewerbs unterlag der Weltranglistenzweite mit seiner Partnerin Taylor Townsend (USA) dem an Nummer vier gesetzten Duo Belinda Bencic/Flavio Cobolli (Schweiz/Italien) 2:4, 2:4.

Die Einzelkonkurrenzen beim letzten Grand Slam des Jahres beginnen am Sonntag. French-Open-Sieger und Wimbledon-Finalist Zverev ist nach der Absage des Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien) an Nummer eins gesetzt. Auf den an Nummer zwei gesetzten Carlos Alcaraz kann der Hamburger somit erst im Finale treffen.

Der Spanier musste wegen einer Handgelenksverletzung monatelang aussetzen, verpasste unter anderem die French Open und Wimbledon. Alcaraz reist als Titelverteidiger an, das Finale 2025 gewann er in vier Sätzen gegen Sinner. Es war sein zweiter Triumph in Flushing Meadows, nachdem er dort 2022 seinen ersten von mittlerweile sieben Grand-Slam-Titeln feierte.

Zverevs größter Erfolg in New York war die Final-Teilnahme 2020, als er dem Österreicher Dominic Thiem trotz Zwei-Satz-Führung unterlag. Sein erster Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere der Tour gelang ihm im Juni bei den French Open, als er im Finale Cobolli in fünf Sätzen niederrang.

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