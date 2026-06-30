ran Mehr Sport Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Der "heilige Rasen" ruft: Die 139. Auflage der Wimbledon Championships 2026 steht unmittelbar bevor. Vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2026 versammelt sich die Weltspitze des Tennis in London. Während Titelverteidiger Jannik Sinner und Iga Swiatek als Gejagte ins Turnier gehen, steht das Turnier in diesem Jahr auch wegen massiver Anpassungen bei den Prämien im Fokus.

Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London: Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

Wimbledon 2026 heute live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV? Tennis-Fans in Deutschland müssen sich auf eine besondere Situation einstellen: Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

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Die nächsten Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Der ran-Liveticker Du möchtest kein Game verpassen, auch wenn du nicht live streamen kannst? ran.de bietet dir zu ausgewählten Partien des Turniers einen ausführlichen Liveticker. So bleibst du in Echtzeit über jeden Ballwechsel, Breakball und Matchball informiert. Die Übersicht aller laufenden und kommenden Ticker-Spiele findest du hier.

Das sind die deutschen Teilnehmer beim Rasen-Grand-Slam 2026 Männer Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Daniel Altmaier

Yannick Hanfmann Frauen Laura Siegemund

Tatjana Maria

Eva Lys

Tamara Korpatsch

Ella Seidel Weitere deutsche Spielerinnen und Spieler könnten sich über die Qualifikationsrunde in Roehampton noch einen Platz im Hauptfeld sichern.

Gegen wen spielen die deutschen Tennis-Stars bei Wimbledon 2026? Die offizielle Auslosung für das Hauptfeld findet am 26. Juni 2026 statt. Sobald die Paarungen feststehen, werden wir an dieser Stelle eine detaillierte Übersicht aller Erstrunden-Matches der deutschen Spieler veröffentlichen, damit du genau weißt, wer gegen wen antritt.

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Die Favoriten Bei den Herren führt kein Weg an Titelverteidiger Jannik Sinner vorbei. Zu seinen härtesten Konkurrenten zählen Novak Djokovic sowie der deutsche Topspieler Alexander Zverev. Bei den Damen ist Titelverteidigerin Iga Swiatek die Frau, die es zu schlagen gilt, dicht gefolgt von Aryna Sabalenka und Coco Gauff.

Rekordsummen: Das Wimbledon-Preisgeld Bei den diesjährigen Wimbledon Championships in London wird ein Gesamtpreisgeld von 64,2 Millionen Pfund ausgeschüttet. Damit hat sich das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent erhöht. Auch interessant: Tennis: Streit um Preisgelder gehen auch in Wimbledon weiter

Die Preisgelder in der Übersicht (Herren & Damen Einzel): Turniersieger: 3.600.000 £

Finalist: 1.800.000 £

Halbfinale: 900.000 £

Viertelfinale: 480.000 £

Achtelfinale: 300.000 £

3. Runde: 185.000 £

2. Runde: 126.000 £

1. Runde: 80.000 £

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