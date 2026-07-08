Wimbledon: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz jetzt live - Viertelfinale im TV, Stream und Ticker

Wimbledon geht in die entscheidende Phase und Alexander Zverev steht erstmals im Viertelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Taylor Fritz verfolgen könnt.

Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Jiri Lehecka steht der Hamburger in London im Viertelfinale.

Dort wartet Taylor Fritz auf Zverev. Der Amerikaner ist Rasenspezialist und der Angstgegner Zverevs. Die letzten sieben Spiele verlor der Hamburger allesamt gegen Fritz.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.