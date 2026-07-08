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Wimbledon: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz jetzt live - Viertelfinale im TV, Stream und Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub

Videoclip • 01:15 Min

Wimbledon geht in die entscheidende Phase und Alexander Zverev steht erstmals im Viertelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Taylor Fritz verfolgen könnt.

Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Jiri Lehecka steht der Hamburger in London im Viertelfinale.

Dort wartet Taylor Fritz auf Zverev. Der Amerikaner ist Rasenspezialist und der Angstgegner Zverevs. Die letzten sieben Spiele verlor der Hamburger allesamt gegen Fritz.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Livestreams

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Wimbledon in London heute live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz in der Übersicht

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz

  • Wettbewerb: Wimbledon, Viertelfinale

  • Ort: London

  • Datum: 08. Juli 2026

  • Uhrzeit: nicht vor 16:00 Uhr

Wimbledon heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Taylor Fritz?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz findet am 08. Juli statt. Das Spiel beginnt nicht vor 16:00 Uhr. Wann genau Zverev aufschlägt hängt von den anderen Partien des Tages ab und wie lange diese dauern.

Wimbledon heute live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Taylor Fritz im Free-TV und Pay-TV?

Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

Wimbledon heute live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?

Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

Auch interessant: Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"

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