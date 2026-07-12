Das Wimbledon-Finale steht an. Erstmals hat sich Alexander Zverev für das Finale beim Rasen-Grand-Slam qualifiziert und wird dort auf Jannik Sinner treffen.

Das Endspiel bei Wimbledon 2026 zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner startet heute um 17:00 Uhr deutscher Zeit .

Wimbledon: So seht ihr das Finale Zverev vs. Sinner heute live im TV & Stream

Blockbuster-Finale in Wimbledon zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner. Nach dem Triumph in Paris möchte die deutsche Nummer 1 seinen zweiten Grand-Slam-Titel in Folge gewinnen.

Zverev hat sich im Halbfinale gegen den Briten Arthur Fery mit 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. durchgesetzt und wartet nun auf den Sieger den Südtiroler Sinner, der wiederum Novak Djokovic im Halbfinale in drei Sätzen bezwang.

Kann der Deutsche das Jahr 2026 weiter vergolden und auch auf dem Rasenplatz triumphieren? ran zeigt euch, wie ihr das Finale live verfolgen könnt.

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