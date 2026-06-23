Venus Williams hat ihre Generalprobe vor dem Comeback beim Grand Slam in Wimbledon verloren. In Bad Homburg schied sie bereits in der ersten Runde aus.

Tennisikone Venus Williams hat bei der Generalprobe für ihr Comeback im Doppel von Wimbledon eine Niederlage eingesteckt.

Die 46 Jahre alte US-Amerikanerin verlor beim WTA-Turnier in Bad Homburg in einem engen Match mit 2:6, 6:4 und 7:6 (6:8) gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu.

Williams, die dank Wildcards seit einigen Monaten hin und wieder an Turnieren der WTA-Tour teilnimmt, kassierte damit ihre elfte Niederlage in Serie.

Zuletzt war die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin in Madrid angetreten, wo sie in der ersten Runde der 20 Jahre alten Kaitlin Quevedo aus Spanien unterlag.