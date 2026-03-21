WNBA und Gewerkschaft einigen sich auf Siebenjahresvertrag

ran NBA Basketball NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Ein potenzieller Streik in der WNBA ist abgewendet. Nun kommen die Details des neuen Deals zwischen Liga und Spielerinnen-Gewerkschaft ans Licht.

Drei Tage nach Bekanntgabe der mündlichen Einigung im Tarifstreit der WNBA haben die Liga und die Spielerinnengewerkschaft WNBPA die Details des Deals offengelegt. Einer gemeinsamen Erklärung zufolge verständigten sich beide Parteien auf einen "bahnbrechenden" Siebenjahresvertrag, der mit der planmäßig am 8. Mai beginnenden Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga der Frauen in Kraft treten soll. Die vorläufige Vereinbarung, die noch formell von den Spielerinnen ratifiziert werden muss, beinhalte unter anderem eine Anhebung der Gehaltsobergrenze für die Teams zunächst von 1,5 Millionen US-Dollar auf 7 Millionen. Anschließend werde die Grenze jährlich entsprechend dem Umsatzwachstum der Liga und der Teams angepasst. Den Top-Spielerinnen der Liga bietet sich damit die Möglichkeit, die ersten Millionenverträge in der Geschichte der WNBA abzuschließen. Das Maximalgehalt pro Spielerin beträgt zunächst 1,4 Millionen US-Dollar.

WNBA führt Modell zur Umsatzbeteiligung ein "Der Tarifvertrag für 2026 führt das erste umfassende Modell zur Umsatzbeteiligung in der Geschichte des professionellen Frauensports ein", heißt es in der Erklärung. Er biete "den Spielerinnen unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten, da die Einnahmen der Liga und der Teams weiter steigen". WNBA-Commissioner Cathy Engelbert bezeichnete den Vertrag, der den monatelang andauernden Tarifstreit beendet, als "Meilenstein in der 30-jährigen Geschichte der WNBA und des gesamten professionellen Frauensports". Insbesondere Engelbert war wegen ihrer Führung in den vergangenen Monaten gerade bei erfahrenen Spielerinnen in die Kritik geraten. Napheesa Collier, Top-Spielerin der Minnesota Lynx, hatte ihr etwa "Fahrlässigkeit" vorgeworfen. Bei der Bekanntgabe der mündlichen Einigung am Mittwoch in der Lobby eines Hotels in Midtown Manhattan hatten sich die anwesenden Vertreterinnen der WNBPA aber zufrieden gezeigt. Der Deal werde "dazu beitragen, ein System aufzubauen, in dem jede genau das bekommt, was sie verdient – und noch mehr – sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon", hatte Vizepräsidentin Breanna Stewart erklärt, die an der Seite der deutschen Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich 2024 mit New York Liberty die Meisterschaft gewonnen hatte.

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