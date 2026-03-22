ran Olympia Olympia: Mit Jake Paul auf der Piste! Jutta Leerdam beim Apres-Ski Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Die kleine Kristallkugel hat Emma Aicher am Samstag gegen die Konkurrentin Laura Pirovano verloren. Der ganz große Coup ist zwar noch möglich, aber der Weg ist mittlerweile weit.

Die Wintersport-Saison 2025/26 neigt sich dem Ende entgegen, doch im Ski Alpin kommt es zu einem Finale furioso. Deutschlands Ski-Hoffnung Emma Aicher fuhr souverän, doch musste sich nach der Abfahrt geschlagen geben. Laura Pirovano aus Italien fuhr zum dritten Abfahrtssieg nacheinander und sicherte sich die kleine Kristallkugel. Hier kostenlos streamen: Rennen im Super G am 22. März ab 10:30 Uhr auf Joyn Die Entscheidung über den Weltcup fällt nun im Rahmen des Weltcup-Finales in Lillehammer vom 21. bis zum 25. März. ran.joyn blickt auf die möglichen Szenarien und Chancen der erst 22 Jahre alten deutschen Ski-Hoffnung.

Ski Alpin: So läuft das Weltcup-Finale heute in Lillehammer ab Traditionell werden beim alpinen Weltcup-Finale nochmal alle vier Disziplinen bestritten. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen wurde zunächst die Abfahrt (21. März) bestritten, ehe es mit den Rennen im Super G (22. März), im Riesenslalom (24. März) und abschließend im Slalom (25. März) weitergeht. Die Besonderheit beim Weltcup-Finale ist die Tatsache, dass nur die Top 25 in den einzelnen Disziplin-Wertungen sowie die amtierenden Junioren-Weltmeister antreten dürfen. Hinzu kommt, dass alle Athletinnen und Athleten mit mehr als 500 Punkten im Gesamtweltcup starten dürfen. Doch Achtung! Weltcup-Punkte gibt es nicht wie üblich für die Top 30, sondern nur für die Top 15. All das kann im Kampf um die Kugeln entscheidend sein. 1. Platz: 100 Punkte

2. Platz: 80 Punkte

3. Platz: 60 Punkte

4. Platz: 50 Punkte

5. Platz: 45 Punkte

6. Platz: 40 Punkte

7. Platz: 36 Punkte

8. Platz: 32 Punkte

9. Platz: 29 Punkte

10. Platz: 26 Punkte

11. Platz: 24 Punkte

12. Platz: 22 Punkte

13. Platz: 20 Punkte

14. Platz: 18 Punkte

15. Platz: 16 Punkte Ski Alpin live: Das Weltcup-Finale in Lillehammer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

- Anzeige -

- Anzeige -

Ski Alpin: Die Ausgangslage im Gesamtweltcup Mikaela Shiffrin: 1286 Punkte Emma Aicher: 1191 Punkte Camile Rast: 989 Punkte Rein rechnerisch haben noch drei Athletinnen eine Chance, jedoch kann man Rast ausklammern, weil diese nur in den technischen Disziplinen zur Weltspitze gehört und zu viel Rückstand hat. Es kommt also folgerichtig zum Duell zwischen Shiffrin und Aicher. Der Vorsprung von 95 Punkten ist nicht unerheblich, jedoch werden in den abschließenden Rennen noch 300 Zähler vergeben. Alle News, Ergebnisse und Informationen zum Ski Alpin

Ski Alpin: Mikaela Shiffrin vs. Emma Aicher - wer hat die besseren Karten? Zwar hat Emma Aicher die Abfahrt verloren, doch für den Slalom hat sie noch gute Karten. Lediglich im Riesenslalom zählt Aicher noch nicht ganz zur Weltspitze. Klar ist, dass die 22-Jährige in den Speed-Rennen wichtige Punkte verloren hat. Der Rückstand auf Shiffrin ist kaum noch aufzuholen, aber theoretisch ist es möglich. Alles zum Wintersport auf ran.joyn Teilnahmeberechtigt wäre Shiffrin zwar aufgrund der 500-Punkte-Regelung in allen Disziplinen, jedoch wird sie wohl neben den technischen Disziplinen nur den Super G fahren. Bei den Olympischen Winterspielen erreichte sie hier aber nur Platz 23, was nicht für Punkte reichen würde. Für die US-Amerikanerin sprechen natürlich ihre klare Dominanz im Slalom, ihre Vorteile im Vergleich zu Aicher im Riesenslalom und ihre Erfahrung. Berücksichtigt man die 140 Punkte Rückstand, muss Aicher wohl auf einen Slalom-Patzer ihrer Konkurrentin hoffen. Die Chancen darauf sind nicht all zu groß.

Emma Aicher: Wer ist der neue deutsche Ski-Star? Emma Aicher wurde im schwedischen Sundsvall geboren und ist die Tochter einer Schwedin und eines Deutschen. Das Ski-Talent wuchs in Schweden auf und lebte dann mehrere Jahre in Engelberg. Ab 2020 besuchte sich das Skigymnasium in Berchtesgaden wechselte vom schwedischen ins deutsche Nationalteam. Aicher gewann 2022 vier Silbermedaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften und Olympia-Silber mit der Mannschaft. Zuletzt folgten bei den Olympischen Winterspielen zwei Silbermedaillen in der Abfahrt und in der Team-Kombination. Fünfmal stand sie bereits bei Weltcup-Rennen ganz oben auf dem Treppchen.

- Anzeige -