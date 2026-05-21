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Der slowenische Ex-Skispringer Robert Kranjec leidet unter den gesundheitlichen Folgen eines schlimmen Fahrrad-Unfalls.

Im Frühjahr sorgte eine besorgniserregende Meldung aus Slowenien rund um Ex-Skispringer Robert Kranjec für Aufsehen. Demnach hat sich der 44-Jährige bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen.

Wie nun slowenische Medien berichten, soll der ehemalige Weltklasse-Athlet den Unfall im alkoholisierten Zustand gebaut haben und seitdem sogar auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Die slowenische Sportzeitung "Ekipa" berichtete zuletzt, dass sich der Skiflug-Weltmeister von 2012 beim Fahrrad-Unfall vor allem an der Wirbelsäule schwere Verletzungen zugezogen habe.

Nun postete auch Kranjec' Frau Spela ein Bild vom ehemaligen Skispringer mit seiner Adoptivtochter Pika. Darauf ist Kranjec in einem Rollstuhl zu sehen.