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Skispringen - Nach Fahrrad-Unfall unter Alkohol-Einfluss - Ex-Star Robert Kranjec auf Rollstuhl angewiesen
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:18 Min
Der slowenische Ex-Skispringer Robert Kranjec leidet unter den gesundheitlichen Folgen eines schlimmen Fahrrad-Unfalls.
Im Frühjahr sorgte eine besorgniserregende Meldung aus Slowenien rund um Ex-Skispringer Robert Kranjec für Aufsehen. Demnach hat sich der 44-Jährige bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen.
Wie nun slowenische Medien berichten, soll der ehemalige Weltklasse-Athlet den Unfall im alkoholisierten Zustand gebaut haben und seitdem sogar auf einen Rollstuhl angewiesen sein.
Die slowenische Sportzeitung "Ekipa" berichtete zuletzt, dass sich der Skiflug-Weltmeister von 2012 beim Fahrrad-Unfall vor allem an der Wirbelsäule schwere Verletzungen zugezogen habe.
Nun postete auch Kranjec' Frau Spela ein Bild vom ehemaligen Skispringer mit seiner Adoptivtochter Pika. Darauf ist Kranjec in einem Rollstuhl zu sehen.
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Unfall unter Alkohol-Einfluss - 2,5 Promille gemessen
Zum Zeitpunkt des Unfalls wurde bei Kranjec laut der örtlichen Polizei ein Alkoholwert von 2,5 Promille gemessen. Mittlerweile wurde er bereits operiert, kann aber seine Füße noch immer nicht wieder bewegen.
Zunächst wurde er unmittelbar nach dem Unfall übereinstimmenden Berichten zufolge in eine Klinik der Stadt Jesenice eingeliefert. Später folgte die Überstellung per Hubschrauber in die slowenische Hauptstadt Ljubljana.
Auch Sloweniens aktueller Vorzeige-Skispringer Domen Prevc sprach zuletzt über die nun folgenden Schritte für Kranjec. "Im Juli, wenn alle anderen im Urlaub sind, wird er im Soca-Zentrum arbeiten müssen. Dann wird er definitiv Zuspruch brauchen - gerade in der Phase, in der es erst einmal langsam vorangehen wird. Er wird jede Unterstützung und Hilfe benötigen, um wirklich wieder in die richtige Form zu kommen", sagte der 26-Jährige.
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