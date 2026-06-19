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American Football: Deutsches Talent tritt in Fußstapfen von NFL-Superstar Patrick Mahomes
Veröffentlicht:von ran
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Bald wieder ein Werner in der NFL? Das deutsche Academy-Talent Adeola Werner tritt in Patrick Mahomes' Fußstapfen. Der Pass Rusher schafft den Sprung zum College Football.
Das deutsche Football-Talent Adeola Werner wechselt zum College-Team der Texas Tech. Dort studiert er zudem Englisch, Chemie und Wirtschaft. Werner hat somit den Sprung von den Hamburg Blue Devils über die NFL-Academy nach Amerika geschafft.
Adeola war online auf die NFL-Akademie aufmerksam geworden und nahm an dem Ausbildungsprogramm teil. "Mit knapp 1,93 m, 111 kg und 2,16 m Spannweite ist er einfach ein Monster!", lobte NFL-Academy-Coach Chase Baker den Deutschen.
Auch Star-Quarterback Patrick Mahomes verbrachte seine College-Football-Karriere an der Texas Tech.
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NFL-Talent: Werners Weg zum Football
In seiner Kindheit spielte Werner, nicht verwandt mit Ex-NFL-Profi Björn Werner, gerne Fußball und Basketball. Zum American Football kam er über einen Freund, den er beim Spielen im Schnee kennenlernte. Dieser motivierte ihn, auch einmal American Football auszuprobieren. Bei den Hamburg Blue Devils entwickelte er seine Leidenschaft für den Sport und bewies sein Talent.
"Ich habe einen laaaangen Weg zurückgelegt und jetzt ändert sich mein Leben... Zu viele Leute haben an mir und dem, was ich tue, gezweifelt, aber jetzt habe ich es allen bewiesen und es hat sich gelohnt!!!", schrieb Werner auf Instagram.
"Ich kann es kaum erwarten", freute er sich nach der Bekanntgabe seiner Verpflichtung durch die Texas Tech.
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