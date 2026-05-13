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NFL: Atlanta Falcons - So ist der Stand bei Quarterback Michael Penix Jr.
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:30 Min
Quarterback Michael Penix Jr. macht nach seiner schweren Knieverletzung in der Vorsaison deutliche Fortschritte und nimmt am Offseason-Programm der Atlanta Falcons teil.
Gute Nachrichten für die Atlanta Falcons!
Quarterback Michael Penix Jr. kann sechs Monate nach einem im Spiel gegen die Carolina Panthers erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie im Training wieder werfen.
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Die Franchise postete auf "X" ein Video, in dem der 26-Jährige Pässe auf Wide Receiver Drake London wirft.
Ein Teamsprecher teilte derweil gegenüber "ESPN" mit, dass Penix an Phase zwei des Offseason-Programms der Falcons teilnehme, das aus Übungen und individuellen Einheiten besteht.
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Atlanta Falcons: Zweikampf zwischen Michael Penix Jr. und Tua Tagovailoa
Die Ungewissheit über Penix' Rückkehr von der schwerwiegenden Verletzung veranlasste die Falcons in der Free Agency dazu, Tua Tagovailoa nach dessen Entlassung bei den Miami Dolphins unter Vertrag zu nehmen.
Hinsichtlich der Belastungsfähigkeit seiner Knie bestehen Zweifel, denn bereits am College hatte sich Penix zwei Mal einen Kreuzbandriss zugezogen - jeweils im rechten Knie.
Der Playmaker selbst hat unlängst erklärt, dass er davon ausgehe, in Woche eins der kommenden Saison einsatzbereit zu sein.
"Pro Football Talk" stellt jedoch in Frage, ob seine Heilungsverlauf ausreichen werde, um mit Tagovailoa um den Starter-Posten konkurrieren zu können.
Penix Jr. wurde 2024 an achter Stelle von den Falcons gedrafted und hat seitdem 12 Spiele als Starter bestritten. Dabei verbuchte er 2757 Passing Yards, 12 Touchdowns und sechs Interceptions.
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