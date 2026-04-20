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NFL Draft: Blockbuster Trade? Kansas City Chiefs schielen wohl auf Top-Talent
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:25 Min
Beim anstehenden NFL Draft könnten die Kansas City Chiefs mit einem Blockbuster Trade für Aufsehen sorgen. Dabei hat der viermalige Champion ein Top-Talent im Blick.
Die Kansas City Chiefs denken wohl darüber nach, beim anstehenden NFL Draft (23. bis 25. Mai) einen Blockbuster Trade einzufädeln und einige Plätze nach oben zu springen.
Das berichtet Insider Johnny Venerable von "PHNX Cardinals". Seinen Informationen zufolge stehen die Chiefs und die Arizona Cardinals schon länger in Gesprächen bezüglich des 3. Picks der Cardinals. Das deckt sich auch mit dem, was Todd McShay ("The Ringer") gehört hat.
"Ich weiß, dass Brett Veach (GM der Chiefs, Anm. d. Red.) die Kontrolle über das Draft Board hat und sich fragt: 'Wer könnte hier oder da noch verfügbar sein – und was ist, wenn wir an der Stelle einen Edge Rusher bekommen?' Diese Diskussionen finden also definitiv statt", sagte McShay in seinem Podcast.
Sollten die Chiefs so weit hochtraden, würden sie wahrscheinlich einen der besten Edge Rusher des Drafts in David Bailey oder Arvell Reese ziehen. Viele Mock Drafts führen die beiden aktuell auf den Positionen zwei und drei (hier geht es zu unserem aktuellen Mock Draft).
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Kansas City Chiefs: Offense oder Defense im Fokus?
Gleichzeitig ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Chiefs ihren Fokus auf die Offensive Line legen wollen, um Patrick Mahomes besser zu beschützen. "Mir wurde aus sehr verlässlicher Quelle gesagt, dass Andy Reid (Head Coach der Chiefs, Anm. d. Red.) fest entschlossen ist, diese Offensive Line in den Griff zu bekommen und Patrick Mahomes besser zu schützen", führte McShay aus.
Dafür würde es wohl reichen, wenn die Chiefs auf Position fünf hochtraden würden - der Pick liegt aktuell bei den New York Giants -, um den Cleveland Browns (6. Pick) den besten Offensive Tackle wegzuschnappen. Mögliche Kandidaten dafür sind Spencer Fano oder Monroe Freeling.
Chiefs-GM Veach erklärte bereits vor einigen Tagen, dass sich Fans auf viel Spektakel beim Draft freuen dürfen. "Ich denke, die Fans werden nächsten Donnerstag etwas Besonderes erleben, weil ich glaube, dass die Bewertungen bei einigen dieser Tackles, Defensive Ends und Receiver sehr eng beieinander liegen. Viele der Spieler, die hoch gemockt werden, könnten etwas tiefer rutschen, und viele, die niedriger gemockt werden, könnten höher gehen", sagte er.
Die Chiefs halten aktuell mit dem 9. Pick erstmals seit 2017 wieder einen Top-10-Pick – damals wählten sie Patrick Mahomes mit dem 10. Pick. Dazu haben sie in den ersten drei Runden den 29., den 40. und den 74. Pick.
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