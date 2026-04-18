NFL Draft 2026: Trade-Rekord! Hot-Takes vor dem Draft

NFL NFL-Star besucht deutsche Star-Praxis und liefert spannende Einblicke Videoclip • 02:12 Min Link kopieren Teilen

Der diesjährige NFL-Draft steht kurz vor der Tür. Auch in diesem Jahr wird es dabei vermutlich wieder die ein oder andere Überraschung geben. ran stellt sechs steile Thesen für das Draft vor, die womöglich eintreten könnten.

Vom 23. bis 25. findet in Pittsburgh der 91. NFL-Draft statt. Dann ist es für die Franchises an der Zeit, sich für die passenden College-Talente zu entscheiden und diese unter Vertrag zu nehmen. Bis auf den ersten Pick ist dabei noch kein einziger Pick vollkommen sicher, dementsprechend gibt es viel Raum für Spekulationen oder wilde Überraschungen. ran stellt sechs Hot Takes vor, die im Rahmen des Drafts eintreten könnten.

Hot Take #1: In den Top 10 werden mehr Offense-Talente als Defense-Talente gedraftet Im diesjährigen Draft-Jahrgang stehen vor allem die starken Defensiv-Spieler im Vordergrund. Arvell Reese, David Bailey und Caleb Downs gelten dabei als die vielversprechendsten Talente. Viele Experten und Mock-Drafts gehen dementsprechend davon aus, dass die Defense die ersten zehn Picks dominieren wird. Tatsächlich ist es aber gut möglich, dass es am Draft-Tag ganz anders kommen wird. Der Grund dafür ist, dass einige Teams, die zu Beginn an der Reihe sind, junge Quarterbacks haben, denen sie Unterstützung geben wollen. NFL: Das sind die besten Wide Receiver Prospects im Jahrgang 2026 - mehrere Kandidaten für die erste Runde Das ist der Fall bei den Tennessee Titans mit Cam Ward, den New York Giants mit Jaxson Dart, sowie den New Orleans Saints mit Tyler Shough und den Cleveland Browns mit Shedeur Sanders. Daher ist es nur logisch, dass die Franchises ihnen Top-Spieler in der O-Line sowie auf den Receiver- und Rushing-Positionen zur Verfügung stellen wollen - gerade im starken Wide Receiver gibt es dabei mehr als genug Auswahl.

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Zudem steht bereits zu 99,9 Prozent fest, dass die Las Vegas Raiders Fernando Mendoza nehmen werden. Darüber hinaus sehnen sich die Washington Commanders und Kansas City Chiefs geradezu nach einem Top-Wide-Receiver. Daher ist es durchaus möglich, dass beim Draft sechs oder sogar mehr der ersten zehn Picks für Spieler aus der Offense benutzt werden.

Hot Take #2: Caleb Downs wird kein Top-10-Pick In dem eben genannten Szenario kann es durchaus passieren, dass Caleb Downs aus der Top 10 rutscht. Eigentlich gilt der 21-Jährige als vermutlich kompletteste Spieler dieses Jahrgangs - sowohl in der Defense als auch in der Offense. Dass er nicht höher gedraftet wird, liegt lediglich an seiner Position. Sollten die Giants, Washington Commanders und Cincinatti Bengals ihren Top-10-Pick wegtraden oder andere Positionen priorisieren, könnte Downs sogar bis auf Platz 18 zu den Minnesota Vikings fallen.

Hot Take #3: Ted Hurst knackt die 1.000 Yards in seiner ersten Saison Ted Hurst fing 2024 Bälle für 961 Yards und neun Touchdowns, 2025 knackte er die 1.000-Yards-Marke (1.004 Receiving Yards) und kam auf sechs Touchdowns. Die Georgia State Panthers konnten in der abgelaufenen Saison 3.059 Passing Yards verbuchen. Damit war der 21-Jährige für ein Drittel der Passing-Offensive verantwortlich. Beim Combine lief er den 40-Yard-Dash in 4,42 Sekunden und stellt zusammen mit seiner Größe von 1,93 Metern eine interessante Option für einige Franchises dar. Gerade in diesem Jahr sind viele Teams auf der Suche nach verlässlichen Receivern und Hurst kann definitiv einer davon sein. Möglicherweise knackt er dabei bereits in seiner ersten Saison die 1000-Yards-Marke und hat einen ähnlichen Impact wie Tetairoa McMillan bei den Carolina Panthers.

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Hot Take #4: Ty Simpson geht zu den Pittsburgh Steelers Aaron Rodgers hat sich immer noch nicht entschieden, ob er eine weitere Saison bei den Steelers spielen will. Dennoch geht man rund um die Franchise wohl davon aus, dass der Routinier zurückkehren wird. Allerdings wird Rodgers während der nächsten Saison 43, weswegen es wohl seine letzte Saison in Pittsburgh und vermutlich auch generell sein wird. Dementsprechend handelt die Franchise und entscheidet sich vorausschauend für Ty Simpson. Zuletzt hatte es zwar immer mehr Berichte darüber gegeben, dass der Quarterback zu den Arizona Cardinals geht, aber das lassen die Steelers nicht zu und traden für den 23-Jährigen notfalls nach oben.

Hot Take #5: Garrett Nussmeier wird in seiner ersten Saison Starter Garrett Nussmeier galt am Anfang der Saison noch als möglicher Erstrundenpick, die schwache Saison der LSU Tigers (7-6), Verletzungen sowie Bedenken hinsichtlich seiner Statur haben aber dafür gesorgt, dass er längst nicht mehr Teil solcher Diskussionen ist. Trotz seiner Schwachstellen weckt Nussmeiers starke Vorjahres-Saison das Interesse einiger Teams. 2024 warf er für 4.052 Yards Raumgewinn und erzielte 29 Touchdowns. In der diesjährigen Quarterback-Klasse gilt er als Nummer drei hinter Fernando Mendoza und Ty Simpson. Nussmeier wird derzeit als Zweit- oder Drittrundenpick gehandelt. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass er sich bei seiner neuen Franchise vorerst auf die Bank setzen muss. Glaubt man einigen Experten, steckt in dem 24-Jährigen allerdings langfristig ein NFL-Starter. NFL Draft 2026: "Ich bin der beste Receiver in diesem Jahrgang" - First-Round-Prospect mit Ansage an alle Teams Unter Umständen könnte es sogar passieren, dass er das früher unter Beweis stellen kann, als bisher angenommen. Der Quarterback absolvierte laut Ryan Fowler von NBC Sports kürzlich private Probetrainings bei mehreren Teams, unter anderem auch bei den Jets. Das ist deswegen interessant, weil die Franchise aus New York nicht häufig private Probetrainings durchführt, vor allem nicht bei einer so wichtigen Position wie die des Quarterbacks. Gut möglich also, dass sie planen, Nussmeier in den "Big Apple" zu holen. Dort müsste sich der 24-Jährige vorerst hinter Rückkehrer Geno Smith anstellen, aber gerade im Hinblick auf dessen vergangene Katastrophen-Saison ist es nicht undenkbar, dass die Jets Garrett Nussmeier früher oder später eine Chance geben. Sollte er diese nutzen, so könnte er für den Rest Saison der Starting Quarterback der Franchise werden.

NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams Der NFL Draft 2026 findet in weniger als einem Monat statt: Von 23. bis 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht. IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (3. Pick)

• Runde 2 (2. Pick)

• Runde 3 (1. Pick)

• Runde 4 (4. Pick)

• Runde 5 (3. Pick)

• Runde 6 (2. Pick)

• Runde 7 (1. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (16. Pick)

• Runde 3 (15. Pick)

• Runde 4 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (34. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (15. Pick) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (14. Pick)

• Runde 2 (13. Pick)

• Runde 3 (16. Pick)

• Runde 4 (15. Pick)

• Runde 5 (14. Pick)

• Runde 5 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 5 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 7 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (37. Pick) (Compensatory) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (26. Pick)

• Runde 3 (27. Pick)

• Runde 4 (26. Pick)

• Runde 5 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 5 (28. Pick)

• Runde 6 (1. Pick) (via New York Jets)

• Runde 7 (4. Pick) (via New York Jets) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (19. Pick)

• Runde 2 (19. Pick)

• Runde 3 (19. Pick)

• Runde 4 (19. Pick)

• Runde 5 (18. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 5 (19. Pick)

• Runde 6 (19. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (25. Pick)

• Runde 2 (25. Pick)

• Runde 2 (28. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 3 (25. Pick)

• Runde 4 (29. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 7 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (25. Pick) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (10. Pick)

• Runde 2 (9. Pick)

• Runde 3 (8. Pick)

• Runde 4 (10. Pick)

• Runde 6 (8. Pick)

• Runde 6 (18. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 7 (10. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (6. Pick)

• Runde 1 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 2 (7. Pick)

• Runde 3 (6. Pick)

• Runde 4 (7. Pick)

• Runde 5 (6. Pick)

• Runde 5 (9. Pick) (via Cincinnati Bengals)

• Runde 6 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 7 (32. Pick) (via Seattle Seahawks) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (12. Pick)

• Runde 1 (20. Pick) (via Green Bay Packers)

• Runde 3 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 4 (12. Pick)

• Runde 5 (12. Pick)

• Runde 5 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (2. Pick) (via Tennessee Titans) IMAGO/UPI Photo

• Runde 2 (30. Pick)

• Runde 4 (8. Pick) (via New Orleans Saints)

• Runde 4 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 5 (30. Pick)

• Runde 7 (30. Pick)

• Runde 7 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (41. Pick) (Compensatory) imago images / UPI Photo

• Runde 1 (17. Pick)

• Runde 2 (18. Pick)

• Runde 4 (18. Pick)

• Runde 4 (28. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 5 (17. Pick)

• Runde 5 (41. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 6 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 7 (6. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (20. Pick)

• Runde 3 (20. Pick)

• Runde 4 (20. Pick)

• Runde 5 (20. Pick)

• Runde 6 (20. Pick)

• Runde 7 (20. Pick)

• Runde 7 (39. Pick) IMAGO/UPI Photo

•• Runde 1 (28. Pick)

• Runde 2 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 2 (27. Pick)

• Runde 3 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 4 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 5 (1. Pick) (via Las Vegas Raiders)

• Runde 5 (27. Pick)

• Runde 7 (27. Pick) (via San Francisco 49ers) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (15. Pick)

• Runde 3 (14. Pick)

• Runde 4 (13. Pick)

• Runde 5 (16. Pick)

• Runde 6 (33. Pick) (Compensatory via Pittsburgh Steelers)

• Runde 7 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (38. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (24. Pick)

• Runde 3 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 3 (24. Pick)

• Runde 3 (36. Pick) (Compensatory via Detroit Lions)

• Runde 4 (24. Pick)

• Runde 5 (24. Pick)

• Runde 5 (26. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 6 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (24. Pick)

• Runde 7 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (9. Pick)

• Runde 1 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 2 (8. Pick)

• Runde 3 (10. Pick)

• Runde 4 (9. Pick)

• Runde 5 (8. Pick)

• Runde 5 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 5 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/Newscom World

• Runde 1 (1. Pick)

• Runde 2 (4. Pick)

• Runde 3 (3. Pick)

• Runde 4 (2. Pick)

• Runde 4 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 4 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (4. Pick)

• Runde 6 (27. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 7 (3. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (22. Pick)

• Runde 2 (23. Pick)

• Runde 3 (22. Pick)

• Runde 4 (23. Pick)

• Runde 6 (23. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 2 (29. Pick)

• Runde 3 (29. Pick)

• Runde 6 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 7 (16. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (36. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (11. Pick)

• Runde 1 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 2 (11. Pick)

• Runde 3 (11. Pick)

• Runde 3 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 3 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 3 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 4 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 5 (11. Pick)

• Runde 7 (11. Pick)

• Runde 7 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (18. Pick)

• Runde 2 (17. Pick)

• Runde 3 (18. Pick)

• Runde 3 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (15. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 7 (18. Pick)

• Runde 7 (19. Pick) (via Carolina Panthers)

• Runde 7 (28. Pick) (via Houston Texans) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (31. Pick)

• Runde 2 (31. Pick)

• Runde 3 (31. Pick)

• Runde 4 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 4 (31. Pick)

• Runde 5 (31. Pick)

• Runde 6 (10. Pick) (via Kansas City Chiefs)

• Runde 6 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 6 (21. Pick) (via Pittsburgh Steelers)

• Runde 6 (31. Pick)

• Runde 7 (31. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (8. Pick)

• Runde 2 (10. Pick)

• Runde 3 (9. Pick)

• Runde 4 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 4 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (10. Pick)

• Runde 5 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 6 (9. Pick) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (5. Pick)

• Runde 2 (5. Pick)

• Runde 4 (5. Pick)

• Runde 5 (5. Pick)

• Runde 6 (5. Pick)

• Runde 6 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 6 (12. Pick) (via Dallas Cowboys) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (2. Pick)

• Runde 1 (16. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 2 (1. Pick)

• Runde 2 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 4 (3. Pick)

• Runde 4 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (39. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 7 (26. Pick) (via Buffalo Bills) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (23. Pick)

• Runde 2 (22. Pick)

• Runde 3 (4. Pick) (via New York Jets)

• Runde 3 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (14. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 4 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 5 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (16. Pick) (via Atlanta Falcons) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (21. Pick)

• Runde 2 (21. Pick)

• Runde 3 (12. Pick)

• Runde 3 (21. Pick)

• Runde 3 (35. Pick)

• Runde 4 (21. Pick)

• Runde 4 (35. Pick)

• Runde 5 (21. Pick)

• Runde 6 (35. Pick)

• Runde 7 (8. Pick)

• Runde 7 (14. Pick)

• Runde 7 (21. Pick) imago images / UPI Photo

• Runde 1 (27. Pick)

• Runde 2 (26. Pick)

• Runde 4 (27. Pick)

• Runde 4 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (39. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (32. Pick)

• Runde 2 (32. Pick)

• Runde 3 (32. Pick)

• Runde 6 (7. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (15. Pick)

• Runde 2 (14. Pick)

• Runde 3 (13. Pick)

• Runde 4 (16. Pick)

• Runde 5 (15. Pick)

• Runde 6 (14. Pick)

• Runde 7 (13. Pick) IMAGO/ZUMA Wire

• Runde 1 (4. Pick)

• Runde 2 (3. Pick)

• Runde 3 (2. Pick)

• Runde 4 (1. Pick)

• Runde 5 (2. Pick) (via New York Jets)

• Runde 5 (4. Pick)

• Runde 6 (3. Pick)

• Runde 6 (13. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (9. Pick) (via Kansas City Chiefs) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (7. Pick)

• Runde 3 (7. Pick)

• Runde 5 (7. Pick)

• Runde 6 (6. Pick)

• Runde 6 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 7 (7. Pick) IMAGO/Icon Sportswire 1 / 33 zum vorherigen Bild

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