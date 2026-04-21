NFL Draft: Kansas City Chiefs schielen wohl auf Top-Talent - bahnt sich ein Blockbuster-Trade an?

Beim anstehenden NFL Draft könnten die Kansas City Chiefs mit einem Blockbuster Trade für Aufsehen sorgen. Dabei hat der viermalige Champion ein Top-Talent im Blick.

Die Kansas City Chiefs denken wohl darüber nach, beim anstehenden NFL Draft (23. bis 25. Mai) einen Blockbuster Trade einzufädeln und einige Plätze nach oben zu springen.

Das berichtet Insider Johnny Venerable von "PHNX Cardinals". Seinen Informationen zufolge stehen die Chiefs und die Arizona Cardinals schon länger in Gesprächen bezüglich des 3. Picks der Cardinals. Das deckt sich auch mit dem, was Todd McShay ("The Ringer") gehört hat.

"Ich weiß, dass Brett Veach (GM der Chiefs, Anm. d. Red.) die Kontrolle über das Draft Board hat und sich fragt: 'Wer könnte hier oder da noch verfügbar sein – und was ist, wenn wir an der Stelle einen Edge Rusher bekommen?' Diese Diskussionen finden also definitiv statt", sagte McShay in seinem Podcast.

Sollten die Chiefs so weit hochtraden, würden sie wahrscheinlich einen der besten Edge Rusher des Drafts in David Bailey oder Arvell Reese ziehen. Viele Mock Drafts führen die beiden aktuell auf den Positionen zwei und drei (hier geht es zu unserem aktuellen Mock Draft).