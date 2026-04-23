NFL NFL: Als die Deutsche Draft-Hoffnung bei uns im ran-Studio war Videoclip • 09:37 Min Link kopieren Teilen

Der NFL-Draft steht vor der Tür und in diesem Jahr sind gleich sieben Deutsche angemeldet. ran stellt die Spieler vor und blickt auf ihre Chancen.

Vom 23. bis 25. Mai findet der NFL Draft in Pittsburgh statt. Sieben deutsche Spieler haben sich angemeldet – so viele wie noch nie zuvor! Wir stellen die sieben Deutschen vor und blicken auf ihre Chancen, bald in der besten Football-Liga der Welt aufzulaufen.

Marlin Klein (TE, Michigan) Marlin Klein ist die große deutsche NFL-Hoffnung. Mit 15 Jahren ging der gebürtige Kölner in die USA, um sich seinen Kindheitstraum von der großen Football-Bühne zu erfüllen. Der Tight End heuerte dank eines Förderprogramms an der Rabun Gap-Nacoochee Highschool in Georgia an und machte mit seinem Talent schnell auf sich aufmerksam. Als Three-Star Recruit entschied sich Klein dann 2022 für die renommierte University of Michigan. Dort lief er im selben Jahr zweimal auf, ehe er 2023 seinen ersten Pass fing und mit den Wolverines den ersten College-Titel seit 1998 gewann. Dort arbeitete er oft mit dem heutigen Cowboys-Tight-End Luke Schoonmaker, von dem Klein viel lernte. Cincinnati Bengals traden für Dexter Lawrence - X-Faktor für runderneuerte Defense Sein großer Durchbruch in Ann Arbor gelang dann im Folgejahr. Er spielte in allen 13 Spielen, wurde zur wichtigen Passstation und war durch sein starkes Blocking elementar für das Run Game des Teams. 2025 stieg Klein dann zum Team Captain und Nummer-1-Receiver der Wolverines auf, in seinem besten Spiel gegen New Mexico kam er auf 93 Yards und einen Touchdown. Der 23-Jährige hat mit seinen 1,98 Metern Größe und ca. 113 Kilogramm Gewicht Idealmaße für einen Tight End, weshalb seine Vorbilder auch passenderweise Travis Kelce, George Kittle, Tony Gonzalez und Rob Gronkowski sind. "Klein hat den idealen Körperbau für einen Tight End. Er kommt schnell von der Line of Scrimmage weg und kann den Ball sauber vom Körper weg fangen", analysierte auch Draft-Experte Daniel Jeremiah im Februar. Eine besondere Stärke von Klein ist seine Schnelligkeit, mit der er auch beim Draft Combine überzeugte. Er lief die 40 Yards in 4,61 Sekunden, was für seine Statur mehr als ordentlich ist, und schnitt auch beim Relative Athletic Score (RAS) überdurchschnittlich gut ab. "Am besten ist er, wenn er mit Tempo arbeiten kann", meinte auch Jeremiah. Allerdings hat Klein beim Blocken gegen starke Edge Rusher oft Probleme und lässt sich regelmäßig weit in die Pocket drücken. Dazu ist er trotz ordentlicher Produktion kein überragender Receiver, vor allem bei Contested Catches hat er seine Schwierigkeiten. Dennoch hat Klein die körperlichen und technischen Anlagen, um auch in der NFL ein guter Tight End zu werden. Er hat in seiner Laufbahn gezeigt, dass er ein harter Arbeiter ist und sich dem System seines Coaches unterordnet. Im richtigen Team könnte Klein direkt eine Rolle spielen. Von den Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers und Detroit Lions wurde er bereits zu offiziellen Pre-Draft-Visits eingeladen. Draft-Prognose: spät in der 3. Runde

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Paul Rubelt (OL, UCF) Paul Rubelt begann seine Karriere im Flag Football, wagte dann 2020 aber den Sprung in die USA. Der 2,13-Meter-Hüne aus Frankfurt (Oder) spielte dank der Corona-Ausnahmeregelung ganze sechs Jahre an der University of Central Florida und entwickelte sich Stück für Stück zu einem der Leistungsträger des Teams. Und das, obwohl er große Anfangsprobleme in der ungewohnten Umgebung hatte. "Ich dachte, ich bin in zwei Wochen wieder weg vom College", verriet er im Podcast von "footballschland". Aufgeben war jedoch keine Option für den 25-Jährigen, der nach Klein die zweitgrößte deutsche Hoffnung für den Draft ist. Rubelt kann sowohl Right Tackle als auch Left Tackle spielen und stand vergangene Spielzeit in über 600 Snaps auf dem Platz. Er ist ein harter Arbeiter mit einem guten Verständnis für den Sport und bringt mit seinen 25 Jahren schon viel Erfahrung mit. Dazu überzeugte er auch am Pro Day an seiner Uni mit überragenden Leistungen: Bei diesem individuellen Showcase der Knights erzielte er Werte, die ihn in vier Kategorien in die Top 10 der Offensive Linemen des diesjährigen Draftjahrgangs katapultierten. Mit seinem Sprung aus dem Stand (2,94 m) hätte der 136-Kilo-Mann sogar das zweitbeste Ergebnis des Combines erzielt. Auch sein Relative Athletic Score (9,65) war herausragend. Das blieb auch den Scouts vor Ort nicht verborgen: Nachdem Rubelt vor dem Pro Day bereits mit rund 20 Teams persönlich gesprochen hatte, wurde er nach dem Showcase zu einem Top-30-Visit bei den Denver Broncos eingeladen und absolvierte ein individuelles Workout bei den Tampa Bay Buccaneers. Draft-Prognose: spät in der 6. Runde oder Anfang der 7. Runde

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Bald verfügbar Heute, 14:00 Uhr • Snooker Snooker-WM: 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:00 Uhr • Snooker Snooker-WM: 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:00 Uhr • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:00 Uhr • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Mark Petry (OL, Syracuse) Mark Petry kommt aus dem hessischen Hochheim und wurde in der Oberstufe durch NFL-Übertragungen auf den Sport aufmerksam. Daraufhin versuchte er sich bei den Mainz Golden Eagles, wo er von einer Karriere als Tight End à la Rob Gronkowski träumte. Er ging auf Exposure-Tour und nahm an zahlreichen Camps teil, zog sich 2018 aber einen Riss der hinteren Oberschenkelmuskulatur zu und bekam keine College-Angebote. Petry kämpfte sich zurück, wechselte auf die Position des Offensive Tackle und bekam 2019 tatsächlich ein Angebot vom Ellsworth Community College in Iowa. Aaron-Rodgers-Verbleib? Pittsburgh Steelers haben wohl noch nichts von ihm gehört Dort lief er als Offensive Tackle auf und wusste direkt zu überzeugen, was ihm mehrere D1-Angebote sicherte. Petry entschied sich schließlich für Syracuse – riss sich nach der ersten Saison aber das Kreuzband und musste anderthalb Jahre pausieren. Er kämpfte sich erneut zurück, wurde Starter und absolvierte insgesamt 39 Spiele für "The Orange". Petry ist mit rund 1,96 Metern und 136 Kilogramm gelistet und überzeugte auch beim Pro Day seiner Uni in den Kraft-Bereichen. Aufgrund seiner anhaltenden Reha nach einem erneuten Kreuzbandriss 2025 hielt er sich in den Agilitäts- und Schnelligkeitstests jedoch merklich zurück. Dennoch scheint seine Auswahl beim Draft aufgrund seiner Athletik, gepaart mit seiner Vielseitigkeit (am College spielte er auch oft als Center) und seiner guten Technik, realistisch. In Draft-Analysen wird er oft mit Graham Glasgow von den Detroit Lions verglichen. Fraglich ist nur, ob die Teams sich von den vielen Verletzungen des bereits 27-Jährigen abschrecken lassen. Draft-Prognose: in der 7. Runde

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NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams Der NFL Draft 2026 findet in weniger als einem Monat statt: Von 23. bis 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht. IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (3. Pick)

• Runde 2 (2. Pick)

• Runde 3 (1. Pick)

• Runde 4 (4. Pick)

• Runde 5 (3. Pick)

• Runde 6 (2. Pick)

• Runde 7 (1. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (16. Pick)

• Runde 3 (15. Pick)

• Runde 4 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (34. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (15. Pick) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (14. Pick)

• Runde 2 (13. Pick)

• Runde 3 (16. Pick)

• Runde 4 (15. Pick)

• Runde 5 (14. Pick)

• Runde 5 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 5 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 7 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (37. Pick) (Compensatory) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (26. Pick)

• Runde 3 (27. Pick)

• Runde 4 (26. Pick)

• Runde 5 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 5 (28. Pick)

• Runde 6 (1. Pick) (via New York Jets)

• Runde 7 (4. Pick) (via New York Jets) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (19. Pick)

• Runde 2 (19. Pick)

• Runde 3 (19. Pick)

• Runde 4 (19. Pick)

• Runde 5 (18. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 5 (19. Pick)

• Runde 6 (19. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (25. Pick)

• Runde 2 (25. Pick)

• Runde 2 (28. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 3 (25. Pick)

• Runde 4 (29. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 7 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (25. Pick) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (10. Pick)

• Runde 2 (9. Pick)

• Runde 3 (8. Pick)

• Runde 4 (10. Pick)

• Runde 6 (8. Pick)

• Runde 6 (18. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 7 (10. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (6. Pick)

• Runde 1 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 2 (7. Pick)

• Runde 3 (6. Pick)

• Runde 4 (7. Pick)

• Runde 5 (6. Pick)

• Runde 5 (9. Pick) (via Cincinnati Bengals)

• Runde 6 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 7 (32. Pick) (via Seattle Seahawks) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (12. Pick)

• Runde 1 (20. Pick) (via Green Bay Packers)

• Runde 3 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 4 (12. Pick)

• Runde 5 (12. Pick)

• Runde 5 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (2. Pick) (via Tennessee Titans) IMAGO/UPI Photo

• Runde 2 (30. Pick)

• Runde 4 (8. Pick) (via New Orleans Saints)

• Runde 4 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 5 (30. Pick)

• Runde 7 (30. Pick)

• Runde 7 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (41. Pick) (Compensatory) imago images / UPI Photo

• Runde 1 (17. Pick)

• Runde 2 (18. Pick)

• Runde 4 (18. Pick)

• Runde 4 (28. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 5 (17. Pick)

• Runde 5 (41. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 6 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 7 (6. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (20. Pick)

• Runde 3 (20. Pick)

• Runde 4 (20. Pick)

• Runde 5 (20. Pick)

• Runde 6 (20. Pick)

• Runde 7 (20. Pick)

• Runde 7 (39. Pick) IMAGO/UPI Photo

•• Runde 1 (28. Pick)

• Runde 2 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 2 (27. Pick)

• Runde 3 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 4 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 5 (1. Pick) (via Las Vegas Raiders)

• Runde 5 (27. Pick)

• Runde 7 (27. Pick) (via San Francisco 49ers) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (15. Pick)

• Runde 3 (14. Pick)

• Runde 4 (13. Pick)

• Runde 5 (16. Pick)

• Runde 6 (33. Pick) (Compensatory via Pittsburgh Steelers)

• Runde 7 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (38. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (24. Pick)

• Runde 3 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 3 (24. Pick)

• Runde 3 (36. Pick) (Compensatory via Detroit Lions)

• Runde 4 (24. Pick)

• Runde 5 (24. Pick)

• Runde 5 (26. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 6 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (24. Pick)

• Runde 7 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (9. Pick)

• Runde 1 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 2 (8. Pick)

• Runde 3 (10. Pick)

• Runde 4 (9. Pick)

• Runde 5 (8. Pick)

• Runde 5 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 5 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/Newscom World

• Runde 1 (1. Pick)

• Runde 2 (4. Pick)

• Runde 3 (3. Pick)

• Runde 4 (2. Pick)

• Runde 4 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 4 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (4. Pick)

• Runde 6 (27. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 7 (3. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (22. Pick)

• Runde 2 (23. Pick)

• Runde 3 (22. Pick)

• Runde 4 (23. Pick)

• Runde 6 (23. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 2 (29. Pick)

• Runde 3 (29. Pick)

• Runde 6 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 7 (16. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (36. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (11. Pick)

• Runde 1 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 2 (11. Pick)

• Runde 3 (11. Pick)

• Runde 3 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 3 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 3 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 4 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 5 (11. Pick)

• Runde 7 (11. Pick)

• Runde 7 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (18. Pick)

• Runde 2 (17. Pick)

• Runde 3 (18. Pick)

• Runde 3 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (15. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 7 (18. Pick)

• Runde 7 (19. Pick) (via Carolina Panthers)

• Runde 7 (28. Pick) (via Houston Texans) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (31. Pick)

• Runde 2 (31. Pick)

• Runde 3 (31. Pick)

• Runde 4 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 4 (31. Pick)

• Runde 5 (31. Pick)

• Runde 6 (10. Pick) (via Kansas City Chiefs)

• Runde 6 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 6 (21. Pick) (via Pittsburgh Steelers)

• Runde 6 (31. Pick)

• Runde 7 (31. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (8. Pick)

• Runde 2 (10. Pick)

• Runde 3 (9. Pick)

• Runde 4 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 4 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (10. Pick)

• Runde 5 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 6 (9. Pick) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (5. Pick)

• Runde 2 (5. Pick)

• Runde 4 (5. Pick)

• Runde 5 (5. Pick)

• Runde 6 (5. Pick)

• Runde 6 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 6 (12. Pick) (via Dallas Cowboys) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (2. Pick)

• Runde 1 (16. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 2 (1. Pick)

• Runde 2 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 4 (3. Pick)

• Runde 4 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (39. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 7 (26. Pick) (via Buffalo Bills) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (23. Pick)

• Runde 2 (22. Pick)

• Runde 3 (4. Pick) (via New York Jets)

• Runde 3 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (14. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 4 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 5 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (16. Pick) (via Atlanta Falcons) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (21. Pick)

• Runde 2 (21. Pick)

• Runde 3 (12. Pick)

• Runde 3 (21. Pick)

• Runde 3 (35. Pick)

• Runde 4 (21. Pick)

• Runde 4 (35. Pick)

• Runde 5 (21. Pick)

• Runde 6 (35. Pick)

• Runde 7 (8. Pick)

• Runde 7 (14. Pick)

• Runde 7 (21. Pick) imago images / UPI Photo

• Runde 1 (27. Pick)

• Runde 2 (26. Pick)

• Runde 4 (27. Pick)

• Runde 4 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (39. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (32. Pick)

• Runde 2 (32. Pick)

• Runde 3 (32. Pick)

• Runde 6 (7. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (15. Pick)

• Runde 2 (14. Pick)

• Runde 3 (13. Pick)

• Runde 4 (16. Pick)

• Runde 5 (15. Pick)

• Runde 6 (14. Pick)

• Runde 7 (13. Pick) IMAGO/ZUMA Wire

• Runde 1 (4. Pick)

• Runde 2 (3. Pick)

• Runde 3 (2. Pick)

• Runde 4 (1. Pick)

• Runde 5 (2. Pick) (via New York Jets)

• Runde 5 (4. Pick)

• Runde 6 (3. Pick)

• Runde 6 (13. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (9. Pick) (via Kansas City Chiefs) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (7. Pick)

• Runde 3 (7. Pick)

• Runde 5 (7. Pick)

• Runde 6 (6. Pick)

• Runde 6 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 7 (7. Pick) IMAGO/Icon Sportswire 1 / 33 zum vorherigen Bild

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Florian Staehler (OL, New Mexico State) Während der Corona-Krise schrieb Florian Staehler unzählige E-Mails an College-Coaches mit seinem Highlight Tape und kam tatsächlich 2021 bei der Towson University unter. Dort wurde er zum Starting Left Guard, ehe er dann über das Transfer-Portal in New Mexico landete. Dort sammelte Staehler in zwölf Spielen 523 Snaps. Der Pro Day seines Colleges lief jedoch relativ durchwachsen für den 2,04-Meter-Mann: Aufgrund von Oberschenkelproblemen konnte er in den Speed-Disziplinen nicht punkten, dafür aber mit Kraft und Explosivität. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass er ein durchschnittlicher Athlet mit gutem Football-Verständnis ist, bei dem die Teams gut wissen, was sie erwartet. So waren bei seinem Showcase mit den Las Vegas Raiders, Detroit Lions, Seattle Seahawks und Arizona Cardinals auch vier Teams zugegen, die mit ihm anschließend ins Gespräch kamen. Für Staehler wird es vermutlich darum gehen, sich als Undrafted Free Agent in den Camps zu beweisen. Draft-Prognose: undrafted

Maurice Heims (DL, Idaho) Auch Maurice Heims wird keine Chancen im Draft haben. Der gebürtige Hamburger hat zwar mit zwei Metern und 120 Kilogramm ideale Maße für einen Defensive End, hatte aber in den vergangenen Jahren zu wenig Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Nach seiner Degradierung ins Special Team bei den Washington Huskies 2024 ging er für sein letztes College-Jahr nach Idaho. Dort absolvierte Heims noch neun Spiele und sammelte neues Material für sein Tape, das zeigt, dass er ein explosiver und technisch starker DL-Spieler ist. Für ihn wird es aller Vorausicht nach ebenfalls in die Camps gehen. Draft-Prognose: undrafted

NFL-Stadien: Das kostet ein Besuch bei den 32 Teams Vier Tickets: 493,24 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 21,86 Dollar

Parken: 14,30 Dollar

Gesamtkosten: 555.94 Dollar IMAGO/Depositphotos

Vier Tickets: 645,64 Dollar

Zwei Bier: 16,45 Dollar

Zwei Softgetränke:12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 37,63 Dollar

Gesamtkosten: 738,71 Dollar Imago

Vier Tickets: 7772,28 Dollar

Zwei Bier: 12,73 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 18,60 Dollar

Gesamtkosten: 844,72 Dollar Imago

Vier Tickets: 800,92 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 59,02 Dollar

Gesamtkosten: 931,02 Dollar Imago

Vier Tickets: 842,88 Dollar

Zwei Bier: 24,38 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,86 Dollar

Vier Hotdogs: 31,87 Dollar

Parken: 45,12 Dollar

Gesamtkosten: 959,11 Dollar 2019 Getty Images

Vier Tickets: 925, 96 Dollar

Zwei Bier: 19,10 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,04 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 27,95 Dollar

Gesamtkosten: 1.008,28 Dollar Imago

Vier Tickets: 994,32 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 20,94 Dollar

Gesamtkosten: 1.063,30 Dollar Imago

Vier Tickets: 995,52 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 8,50 Dollar

Vier Hotdogs: 17,49 Dollar

Parken: 31, 18 Dollar

Gesamtkosten: 1.078,71 Dollar Getty Images

Vier Tickets: 1.017, 04 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 62,78 Dollar

Gesamtkosten: 1.107,00 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.018,72 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 23,73 Dollar

Gesamtkosten: 1.128,Dollar 2017 Getty Images

Vier Tickets: 1.056,64 Dollar

Zwei Bier: 10, 61 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 21,44 Dollar

Gesamtkosten: 1.141,89 Dollar 2019 Getty Images

Vier Tickets: 1.097,80 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 4,25 Dollar

Vier Hotdogs: 8,74 Dollar

Parken: 20,49 Dollar

Gesamtkosten: 1.150,90 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.097,80 Dollar

Zwei Bier: 12,73 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 24,05 Dollar

Parken: 33,64 Dollar

Gesamtkosten: 1,185,78 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.128,64 Dollar

Zwei Bier: 25,46 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 10,43 Dollar

Gesamtkosten: 1.230,59 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.142,36 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar

Vier Hotdogs: 30,60 Dollar

Parken: 40,64 Dollar

Gesamtkosten:1.230,59 Dollar Icon Sportswire

Vier Tickets: 1,178,36 Dollar

Zwei Bier: 22,26 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,73 Dollar

Vier Hotdogs: 26,19 Dollar

Parken: 23,38 Dollar

Gesamtkosten: 1.262,92 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.243,76 Dollar

Zwei Bier: 15,92 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,22 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 26,04 Dollar

Gesamtkosten: 1.327,45 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Vier Tickets: 1.320,52 Dollar

Zwei Bier: 16,19 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,01 Dollar

Vier Hotdogs: 16,22 Dollar

Parken: 25,26 Dollar

Gesamtkosten: 1.387,20 Dollar IMAGO/Newscom World

Vier Tickets: 1.293,64 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 28,70 Dollar

Gesamtkosten: 1,395,94 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Vier Tickets: 1.274,12 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 56,80 Dollar

Gesamtkosten: 1.396,53 Dollar Eibner

Vier Tickets: 1.294,56 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 17,01 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 44,51 Dollar

Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Vier Tickets: 1.319,32 Dollar

Zwei Bier: 23,32 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,80 Dollar

Vier Hotdogs: 34,93 Dollar

Parken: 29,94 Dollar

Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.426,28 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar

Vier Hotdogs: 30,60 Dollar

Parken: 40,96 Dollar

Gesamtkosten: 1.514,83 Dollar IMAGO/Newscom World

Vier Tickets: 1.497,88 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 50,88 Dollar

Gesamtkosten: 1.601,60 Dollar Icon Sportswire

Vier Tickets: 1.550,00 Dollar

Zwei Bier: 19,10 Dollar

Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar

Vier Hotdogs: 21,86 Dollar

Parken: 41,65 Dollar

Gesamtkosten: 1.643,24 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.557,36 Dollar

Zwei Bier: 20,27 Dollar

Zwei Softgetränke: 15,29 Dollar

Vier Hotdogs: 29,69 Dollar

Parken: 36,68 Dollar

Gesamtkosten: 1.659,29 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.637,72 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar

Vier Hotdogs: 19,67 Dollar

Parken: 0,00 Dollar

Gesamtkosten: 1.690,30 Dollar Imago

Vier Tickets: 1.635,52 Dollar

Zwei Bier: 18,04 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 31,28 Dollar

Gesamtkosten: 1.723,83 Dollar 2014 Getty Images

Vier Tickets: 1.832,68 Dollar

Zwei Bier: 21,22 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 39,42 Dollar

Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Vier Tickets: 1.855,16 Dollar

Zwei Bier: 21,22 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 39,42 Dollar

Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar Getty

Vier Tickets: 1.940,32 Dollar

Zwei Bier: 25,46 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 51,95 Dollar

Gesamtkosten: 2.053,53Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Vier Tickets: 2.058,44 Dollar

Zwei Bier: 23,32 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,36 Dollar

Vier Hotdogs: 13,07 Dollar

Parken: 32,25 Dollar

Gesamtkosten: 2,133,44 Dollar 2017 Getty Images 1 / 32 zum vorherigen Bild

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