NFL NFL: Pärchen-Workout! 49ers-Star und Ehefrau im Training Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Uar Bernard wuchs in einem kleinen Dorf in Nigeria auf und hat bis vor einigen Jahren noch nie richtig Football gespielt. Jetzt schlägt der Tackle Wellen, die die ganze Liga mitbekommt. Seine Geschichte bis zu diesem Punkt: beeindruckend.

Vor ein paar Wochen überraschte ein Talent beim "NFL HBCU Showcase" die ganze Liga. Der nigerianische Defensive Tackle Uar Bernard lieferte Zahlen ab, die surreal erscheinen. NFL-Draft 2026: Die Chancen der Deutschen Sein Weitsprung von 3,30 Metern (10'10") war ganze 35 Zentimeter (14 Zoll) weiter als der des nächstbesten Defensive Tackles beim Combine. Sein Vertikalsprung war ähnlich unglaublich: Dort erreichte der 21-Jährige 99 Zentimeter (39 Zoll), und das mit einem Gewicht von 139 Kilogramm (306 lbs).

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NFL Draft: Uar Bernard wie NBA-Star Victor Wembanyama Das "HBCU Showcase" ist eine Bühne, auf der Football-Spieler von "Historically Black Colleges and Universities" (HBCUs) ihre Fähigkeiten vor NFL-Scouts, Trainern und Teamverantwortlichen zeigen können. Athletiktrainer Jordan Luallen trainierte in seiner Karriere bereits einige Ausnahmetalente. Beim diesjährigen NFL Combine beispielsweise einen 111 kg schweren Edge Rusher, der im Vertikalsprung 104 cm erreichte, einen massigen Wide Receiver, der die 40 Yards in 4,3 Sekunden lief, und einen 132 kg schweren Defensive Tackle, der die Strecke in 4,8 Sekunden bewältigte. Und dennoch kam er gegenüber "The Athletic" bei Bernard nicht mehr aus dem Staunen heraus: "Er ist zweifellos der explosivste Athlet, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er sprang im Weitsprung 3,30 Meter, und das sah völlig mühelos aus. Bei einem Gewicht von 139 Kilogramm. So etwas habe ich noch nie gesehen." NFL Draft 2026: Die größten Needs aller 32 Franchises Der langjährige Quarterback-Trainer George Whitfield leitete die Offensivübungen beim "HBCU Showcase". Als die Defensivspieler aufs Feld kamen, konnte auch Whitfield seinen Blick nicht von Bernard abwenden. "Es ist, als würde man Victor Wembanyama zusehen", sagte er. "Die Zahlen werden ihm nicht einmal gerecht. Er ist 1,96 m groß, wiegt 140 kg und hat nur sechs Prozent Körperfett. Nicht einmal NBA-Spieler haben sechs Prozent Körperfett."

Uar Bernard: Von einem kleinen Dorf in Nigeria in die NFL Fast noch unglaublicher als seine Zahlen ist Bernards Geschichte: Er wuchs in einem kleinen Dorf in Nigeria auf. Sein Vater war ein Polizist und verstarb, als Uar 16 Jahre alt war. Als kleines Kind betrieb er keinen organisierten Sport und fing erst im Teenager-Alter mit dem Fußballspielen in der Schule an. Seine sportlichen Vorbilder in seiner Jugend waren neben Ronaldinho die NBA-Stars Hakeem Olajuwon und Michael Jordan. So wandte er sich später zunehmend dem Basketballspielen zu. Dort fiel er einem Trainer auf, welcher ihm riet, es mit American Football zu versuchen. Bernard kam 2023 zum ersten Mal mit American Football in Berührung, als ein Trainer eines Teams im Bundesstaat Lagos seine athletischen Fähigkeiten erkannte und ihn ermutigte, an einem dreitägigen Trainingslager in Abuja teilzunehmen. NFL: Aaron-Rodgers-Verbleib? Pittsburgh Steelers haben wohl noch nichts von ihm gehört Dort wurde der britisch-nigerianische Ex-NFL-Spieler Osi Umenyiora, der als Hauptbotschafter für die NFL in Afrika tätig war, auf Bernard aufmerksam und riet ihm, sich ein Jahr lang körperlich und technisch vorzubereiten, um den Sprung auf die nächste Stufe zu schaffen. Der 21-Jährige konnte von sich überzeugen und wurde zu mehreren Camps in Nigeria und Ägypten eingeladen. Bei einem NFL-Talentcamp in Kairo im vergangenen Jahr wurde Bernard dann für das IPP-Programm ausgewählt, das in den vergangenen zehn Jahren bereits einigen Spieler den Sprung in die NFL ermöglichte. Bernard eignete sich einiges über Football auf YouTube an. Seine Vorbilder: Aaron Donald und Myles Garrett. Skyler Fulton, der Leiter des IPP-Programms , lobte vor allem die Entschlossenheit des Talents. Vor dem IPP habe Bernard "buchstäblich im Fitnessstudio geschlafen", trainierte sich selbst und andere.

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