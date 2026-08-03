Aaron Rodgers sorgt für TV-Eklat: Scharfe Attacke auf "ESPN" und Anthony Fauci

NFL NFL - Aaron Rodgers äußert sich zu Familien-Reunion Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Aaron Roders redet sich in der "Pat McAfee Show” richtig in Rage. Der Star-Quarterback bezeichnet den Wissenschaftler Anthony Fauci als Kriminellen und kritisiert zudem "ESPN" für die mangelnde Berichterstattung über die mutmaßliche Affäre zwischen Dianna Russini und Mike Vrabel.

Aaron Rodgers hat in der "Pat McAfee Show” ordentlich ausgeteilt - und zwar sowohl gegen die Medien als auch gegen den Corona-Experten Anthony Fauci. Dabei begann das Gespräch eigentlich total harmlos. Ex-Profi Pat McAfee stellte Rodgers eine Frage zur Denkweise des Quarterbacks, während er in seine sehr wahrscheinlich letzte NFL-Saison geht. Rodgers nutzte die Gelegenheit jedoch, um Fauci anzugreifen. "Zu 99 Prozent schon aufgehört": Wie Mike McCarthy Aaron Rodgers noch umstimmte

Green Bay Packers: O-Liner trägt plötzlich einen neuen Namen - auch wegen künftiger Kinder "Ich werde mich auf den fünften Verfassungszusatz berufen – genau wie dieser absolute Feigling Tony Fauci. Ein absoluter Feigling", sagte Rodgers: "Du hast eine Begnadigung bekommen und hast dich trotzdem über 100-mal auf den fünften Verfassungszusatz berufen? Wovor hast du Angst, Tony? Ich dachte, du wärst die Wissenschaft."

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Rodgers bezeichnet Fauci als "Kriminellen" Hintergrund war, dass Fauci bei einer Senatsanhörung zur Herkunft von COVID-19 am vergangenen Mittwoch mehr als 100-mal von seinem Recht Gebrauch gemacht hatte, die Aussage zu verweigern bzw. sich auf den fünften Verfassungszusatz zu berufen. Rodgers kritisierte nun in diesem Zusammenhang auch die Medien. "Wie viel Zeit hat das Netzwerk jede Woche mit meinen Aussagen verbracht – über meinen Impfstatus oder über die Hochzeit von Taylor und Travis (Swift und Kelce, d. Red.)? Haben sie auch nur eine Minute über Tony Fauci berichtet?", fragte er. Rodgers wurde in der Öffentlichkeit vielfach kritisiert, weil er der Corona-Impfung kritisch gegenüberstand, lange Zeit aber den Eindruck erweckt hatte, er sei geimpft. Der Quarterback fühlt sich weiterhin im Recht: "Im Ernst, was wollen sie jetzt noch über mich sagen? Jetzt könnt ihr über die COVID-Sache nicht mehr reden, denn inzwischen ist doch offensichtlich, dass das Virus aus einem Labor in China stammt. Das wird inzwischen nicht einmal mehr ernsthaft infrage gestellt. Tony Fauci ist ein absoluter Krimineller."

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Rodgers attackiert "ESPN" wegen Russini-Affäre Provokativ legte Rodgers gegen seine Kritiker nach: "Ich verstehe mich wieder gut mit meiner Familie. Was wollt ihr jetzt noch sagen? Was wollt ihr jetzt noch sagen? Es war ein großartiges Leben und eine großartige Karriere. Und es ist schön, jetzt auf dieser Seite zu sitzen – besonders nachdem dieser Feigling sich über 100 Mal auf den fünften Verfassungszusatz berufen hat." Anschließend wechselte Rodgers das Thema und warf "ESPN" vor, seiner Ansicht nach nicht ausreichend über den Skandal um die ehemalige NFL-Insiderin Dianna Russini und den Head Coach der New England Patriots, Mike Vrabel, berichtet zu haben. Green Bay Packers treffen Entscheidung um deutschen Kicker Lenny Krieg "Was macht dieses Netzwerk eigentlich?", fragte Rodgers: "Da gibt es jemanden, der früher vielleicht für 'ESPN' gearbeitet hat und unsere Liga auf höchstem Niveau begleitet, und dann gibt es einen großen Skandal – und plötzlich kann darüber einfach niemand verdammt noch mal sprechen? Was machen wir hier eigentlich?" Der 42-Jährige wird auch in der kommenden Saison für die Pittsburgh Steelers auf dem Spielfeld stehen. Im Mai einigte sich der Quarterback mit der Franchise auf einen weiteren Vertrag über ein Jahr.

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