Die Zukunft von Aaron Rodgers ist unklar. Unterschreibt er noch einmal in Pittsburgh, könnte ein Zweijahresvertrag Sinn ergeben.

Wie geht es weiter mit Aaron Rodgers? Beendet der Quarterback-Superstar seine NFL-Karriere? Oder hängt er noch ein weiteres Jahr bei den Pittsburgh Steelers dran? Und wenn ja, wie gestaltet sich ein neuer Kontrakt finanziell?

Die Saison 2025 bestritt A-Rod mit einem für die Franchise günstigen Einjahresvertrag über 13,65 Millionen US-Dollar. Mit 3.322 Yards und 24 Touchdowns lieferte er konstante Leistungen ab.

Nun aber dürften sich die Erwartungen verschoben haben. So vermutet Ex-Steelers-Spielmacher Charlie Batch, dass Rodgers' Lager eher ein Jahresgehalt von rund 30 Millionen anstreben könnte, was eine finanzielle Lücke schaffen würde, die Pittsburgh sorgfältig ausgleichen müsste.

Entscheidend dabei das Thema Vertragsstruktur. Anstatt sich für eine Saison auf ein hohes Gehalt zu einigen, könnte eine Verteilung der Summe auf zwei Spielzeiten die finanzielle Belastung in Richtung Cap Space verringern.