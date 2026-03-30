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Bleibt Aaron Rodgers bei den Steelers? Warum ein Vertrag über zwei Jahre Sinn ergibt
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:06 Min
Die Zukunft von Aaron Rodgers ist unklar. Unterschreibt er noch einmal in Pittsburgh, könnte ein Zweijahresvertrag Sinn ergeben.
Wie geht es weiter mit Aaron Rodgers? Beendet der Quarterback-Superstar seine NFL-Karriere? Oder hängt er noch ein weiteres Jahr bei den Pittsburgh Steelers dran? Und wenn ja, wie gestaltet sich ein neuer Kontrakt finanziell?
Die Saison 2025 bestritt A-Rod mit einem für die Franchise günstigen Einjahresvertrag über 13,65 Millionen US-Dollar. Mit 3.322 Yards und 24 Touchdowns lieferte er konstante Leistungen ab.
Nun aber dürften sich die Erwartungen verschoben haben. So vermutet Ex-Steelers-Spielmacher Charlie Batch, dass Rodgers' Lager eher ein Jahresgehalt von rund 30 Millionen anstreben könnte, was eine finanzielle Lücke schaffen würde, die Pittsburgh sorgfältig ausgleichen müsste.
Entscheidend dabei das Thema Vertragsstruktur. Anstatt sich für eine Saison auf ein hohes Gehalt zu einigen, könnte eine Verteilung der Summe auf zwei Spielzeiten die finanzielle Belastung in Richtung Cap Space verringern.
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Zweijahresvertrag für Rodgers?
So erklärte nun Kolumnist Tim Benz im "Beyond the Bylines"-Podcast: "Ich glaube, man kommt an einen Punkt, an dem 30 Millionen Dollar ungefähr die Grenze sind, ab der man nicht mehr alles in eine einzige Saison steckt."
Und weiter: "Man könnte 14 Millionen in eine Saison investieren, aber wenn man 30 Millionen investiert, muss man vielleicht einen Teil davon aufschieben und einen Zweijahresvertrag abschließen, damit man die Möglichkeit hat, einen Teil davon auf das nächste Jahr zu verschieben."
Mit rund 30 Millionen an Cap Space haben die Steelers finanzielle Möglichkweiten, aber nicht unbegrenzt.
Ein Zweijahresvertrag würde es dem Team ermöglichen, jetzt wettbewerbsfähig zu bleiben, Risiken zu vermeiden und Rodgers die finanzielle Anerkennung zu geben, die er anstreben dürfte.
Vorausgesetzt natürlich, er will seine Karriere fortführen.
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