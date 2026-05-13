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NFL: Streaming-Dienst Netflix stockt Football-Angebot auf - diese NFL-Übertragungen sind fix
Veröffentlicht:von Dominik Hager
NFL
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Videoclip • 01:21 Min
Der Streaming-Dienst "Netflix" wird in der kommenden Saison seine NFL-Übertragungen aufstocken. Erstmals werden nicht nur an Weihnachten Spiele übertragen.
Die NFL-Saison 2026 startet zwar erst am im September, jedoch hat das Streaming-Portal "Netflix" schon jetzt große Neuigkeiten zu verkünden.
Wie die Plattform auf "X" erklärte, wird das NFL-Angebot in der Saison 2026 deutlich umfangreicher ausfallen als bisher.
Waren bis jetzt lediglich Spiele am Christmas Gameday zu sehen, sind schon jetzt einige weitere Termine fix. Freuen dürfen sich vor allem Fans der Los Angeles Rams.
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NFL: Netflix zeigt das erste Spiel in Australien
Gleich zum Beginn der Saison serviert Netflix ein Schmankerl. So wird das Melbourne Game zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams live zu sehen sein. Die Partie steigt am 11. September um 2:35 Uhr (deutscher Zeit).
Weiter geht es am Ende November mit dem Thanksgiving Eve zwischen den Green Bay Packers und den Los Angeles Rams (26. November, 2:00 Uhr deutscher Zeit).
NFL: Detroit Lions treffen in München auf die New England Patriots
Klar ist außerdem, dass es am Christmas Day (25. Dezember) und in Woche 18 (9. Januar, letzter Spieltag der Regular Season), NFL-Live-Übertragungen geben wird.
Zu guter Letzt dürfen sich Netflix-Abonnenten im Februar über die Übertragung der NFL Honors, die jährliche Preisverleihung der Football League, freuen.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn
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Samstag, 16.05. 22:00 • WWE
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Sonntag, 17.05. 11:05 • Motorsport
PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 2 im Livestream
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Sonntag, 17.05. 13:05 • Rugby
Six Nations der Frauen: Wales - Italien im Livestream
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NFL auf Netflix: Diese Spiele liefen bisher
Netflix hat bislang lediglich Spiele am Christmas Day (25. Dezember) übertragen. Im Jahr 2024 handelte es sich dabei um die Duelle Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens vs. Houston Texans.
2025 zeigte das Streaming-Portal die Matches Dallas Cowboys vs. Washington Commanders und Detroit Lions vs. Minnesota Vikings.
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