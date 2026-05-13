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NFL: Detroit Lions treffen in München auf die New England Patriots
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:03 Min
Das Deutschland-Spiel der NFL im Jahr 2026 steht fest: Die Detroit Lions treffen am 15. November auf die New England Patriots. Das gab die NFL nun offiziell bekannt.
Die Paarung beim diesjährigen Gastspiel der NFL in Deutschland steht fest. Nachdem die Detroit Lions bereits vor Monaten als offizieller Gastgeber verkündet wurden, ist nun auch der Gegner offiziell: die New England Patriots.
Das gab die NFL am Mittwoch bekannt. Die Paarung des 10. Spieltags ist ein echter Kracher, die Lions mit Amon-Ra St. Brown gehören zu den offensivstärksten Teams der NFC. Die Patriots mit Quarterback Drake Maye sind der amtierende AFC Champion.
Für die Lions ist es der erste Auftritt in Deutschland, New England spielte bereits 2023 auf deutschem Boden: Mit Quarterback Mac Jones verloren sie seinerzeit im Frankfurter Waldstadion gegen die Indianapolis Colts mit 6:10.
Im Rahmen des umfassenden Engagements in Deutschland sind zudem reguläre Saisonspiele für 2028 in München sowie für 2027 und 2029 in Berlin bestätigt. Frankfurt war 2023 Austragungsort von zwei Partien.
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NFL International Games: Duelle in London, Paris und Mexiko fix
Neben der Partie in der Allianz Arena am 15. November finden noch acht weitere internationale Spiele statt. In Madrid treffen am 8. November die Atlanta Falcons auf die Cincinnati Bengals. Im ersten Melbourne Game stehen sich am 11. September die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers gegenüber.
Beim Spiel im Maracana in Rio de Janeiro bekommen es die Dallas Cowboys am 27. September mit den Baltimore Ravens zu tun.
In Mexiko City müssen die San Francisco 49ers am 22. November gegen die Minnesota Vikings ran. Und im Stade de France in Paris treffen am 25. Oktober die New Orleans Saints und die Pittsburgh Steelers aufeinander.
Daneben finden drei Spiele in London statt. Am 4. Oktober spielen die Washington Commanders im Tottenham Hotspur Stadium gegen die Indianapolis Colts, am 11. und 18. Oktober die Jacksonville Jaguars in Tottenham und im Wembley-Stadion gegen die Philadelphia Eagles und die Houston Texans.
NFL International Games 2026 im Überblick
10. September (Week 1): San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams in Melbourne
27. September (Week 3): Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys in Rio De Janeiro
4. Oktober (Week 4): Indianapolis Colts vs. Washington Commanders in London (Tottenham)
11. Oktober (Week 5): Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars in London (Tottenham)
18. Oktober (Week 6): Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars in London (Wembley)
25. Oktober (Week 7): Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints in Paris
8. November (Week 9): Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons in Madrid
15. November (Week 10): New England Patriots vs. Detroit Lions in München
22. November (Week 11): Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers in Mexiko-Stadt
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