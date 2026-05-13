NFL: Detroit Lions treffen in München auf die New England Patriots

Das Deutschland-Spiel der NFL im Jahr 2026 steht fest: Die Detroit Lions treffen am 15. November auf die New England Patriots. Das gab die NFL nun offiziell bekannt.

Die Paarung beim diesjährigen Gastspiel der NFL in Deutschland steht fest. Nachdem die Detroit Lions bereits vor Monaten als offizieller Gastgeber verkündet wurden, ist nun auch der Gegner offiziell: die New England Patriots.

Das gab die NFL am Mittwoch bekannt. Die Paarung des 10. Spieltags ist ein echter Kracher, die Lions mit Amon-Ra St. Brown gehören zu den offensivstärksten Teams der NFC. Die Patriots mit Quarterback Drake Maye sind der amtierende AFC Champion.

Für die Lions ist es der erste Auftritt in Deutschland, New England spielte bereits 2023 auf deutschem Boden: Mit Quarterback Mac Jones verloren sie seinerzeit im Frankfurter Waldstadion gegen die Indianapolis Colts mit 6:10.

Im Rahmen des umfassenden Engagements in Deutschland sind zudem reguläre Saisonspiele für 2028 in München sowie für 2027 und 2029 in Berlin bestätigt. Frankfurt war 2023 Austragungsort von zwei Partien.