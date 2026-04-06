NFL Draft 2026: Die größten Needs aller 32 Franchises

NFL: Aaron Donald Vollmaschine! Diese Muskeln sind nicht von dieser Welt
Videoclip • 01:12 Min
Die wichtigsten Deals der Free Agency sind abgeschlossen, nur noch wenige Spieler auf dem Markt können einer Franchise sofort helfen. Dementsprechend gilt es die restlichen Lücken des Kaders im NFL Draft zu schließen. ran wirft einen Blick auf die größten Needs aller Teams.
Klammert man Aaron Rodgers mal aus, sind alle namhaften Free Agents mittlerweile bei ihren Teams untergekommen.
Alle Teams haben dabei zugeschlagen - die einen mehr, die anderen weniger. Nichtsdestotrotz haben die meisten Teams noch größere Probleme auf mehreren Positionen.
Diese sollen im Draft geschlossen werden. ran schaut auf alle Teams und fasst die größten Needs zusammen.
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New England Patriots
Größter Need: Offensive Line
Weitere Needs: Wide Receiver, Linebacker
Der Super Bowl hat deutlich gemacht: Die Offensive Line der Patriots war für den großen Wurf noch nicht bereit. Kurz vor Start der Free Agency wurde Center Garrett Bradbury nach Chicago getradet, dafür könnte der letztjährige Drittrundenpick Jarred Wilson von Guard auf Center rücken. Neu hinzugekommen ist außerdem Alijah Vera-Tucker.
Doch es fehlt hier an Tiefe. Ben Brown kann in der Interior Line ohne großen Qualitätsverlust einspringen, auf Tackle wird es allerdings schnell dünn. Zudem ist Morgan Moses schon 35 Jahre alt.
Daneben fehlt New England nach Stefon Diggs' Abgang eine klare Nummer eins auf der Receiver-Position. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Last hier auf mehrere Schultern verteilt, doch ein Star-Receiver würde das ansonsten variable Receiving Corps abrunden.
Buffalo Bills
Größter Need: Defensive Line
Weitere Needs: Wide Receiver, Linebacker
Hätten die Buffalo Bills nicht für D.J. Moore getradet, wäre die Receiver-Position sicherlich der größte Need gewesen. Nichtsdestotrotz müssen die Bills hier im Draft nachlegen.
Die Offense ist ansonsten stark besetzt, in der Defense gibt es durchaus einige Löcher zu stopfen. Die Defensive Line war in der vergangenen Saison die größte Schwäche. Der Pass Rush war unterdurchschnittlich, viel schlimmer war allerdings die Lauf-Verteidigung. Das hatte sicherlich auch damit zu tun, dass Star-Defensive-Tackle Ed Oliver nur drei Spiele absolvieren konnte. Allein wird Oliver die Schwachstelle aber nicht beheben können.
Die Miami Dolphins haben sicherlich mehr Needs, als wir hier aufführen können. Wenn ein Team in den Rebuild geht, hat es sich zuletzt bewährt, die Mannschaft über die beiden Lines aufzubauen. Diesen Fokus betonte bei seiner Einstiegs-PK auch der neue Head Coach Jeff Hafley. In der Offensive Line fehlt Miami hinter Center Aaron Brewer schlichtweg Qualität, vor allem auf der Guard-Position brauchen die Dolphins frischen Wind. Aber auch ein neuer Tackle wäre denkbar.
Das Gleiche gilt fast eins zu eins auch für die Defensive Line. Der Pass Rush muss verjüngt werden und braucht einen Anker, nachdem Jaelen Phillips zur Trade Deadline gegangen ist. Die Verpflichtungen von Josh Uche und David Ojabo reichen hier nicht.
Nach dem Trade um Jaylen Waddle ist auch die Receiver-Position extrem dünn besetzt. Mit Malik Willis' Spielstil und De'Von Achane sowie der Tatsache, dass die Dolphins erstmal nicht um die Playoffs spielen werden, sollte der Fokus gerade in der ersten Runde aber woanders liegen.
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New York Jets
Größter Need: Quarterback
Weitere Needs: Cornerback, Edge
Was für die Dolphins gilt, gilt auch für die New York Jets. Das Team hat zu viele Lücken, um schnell wieder in die Erfolgsspur finden zu können. Mit Geno Smith haben die Jets zwar eine Übergangslösung auf der Quarterback-Position gefunden - die Zukunft ist Smith aber natürlich nicht.
In einer besseren Quarterback-Klasse wäre ein Spielmacher mit dem zweiten Pick wohl gesetzt - aber egal, ob New York mit dem zweiten Pick zuschlägt oder sich zunächst anderweitig orientiert: Ein junger Quarterback muss möglichst früh her.
Nach dem Abgang von Sauce Gardner fehlt den Jets zudem Qualität im Defensive Backfield. Nahshon Wright kam zwar in der Free Agency, hat aber trotz seiner fünf Interceptions bei den Chicago Bears immer wieder Probleme gehabt. Zudem braucht es einen langfristigen Nachfolger von Jermaine Johnson, der zu den Titans getradet wurde.
Pittsburgh Steelers
Größter Need: Quarterback
Weitere Needs: Offensive Line, Defensive Tackle
Ganz oben auf Pittsburghs Liste steht natürlich ein neuer Quarterback. Noch ist unklar, ob Aaron Rodgers zu den Steelers zurückkehren wird. Angesichts einer schwachen Quarterback-Klasse könnte Pittsburgh aber auch im Notfall mit Mason Rudolph und dem letztjährigen Sechstrundenpick Will Campbell in die Saison gehen.
Die Offensive Line könnte auch frischen Wind vertragen. Die Tackles Broderick Jones und Troy Fautanu schwächelten zuletzt, in der Interior Line hat Pittsburgh Isaac Seumalo verloren. Die Defensive Line kann zudem perspektivisch angegangen werden: Cam Heyward wird eine Woche nach dem Draft 37 Jahre alt, T.J. Watt feiert im Oktober seinen 32. Geburtstag.
Nach dem Abgang von Tyler Linderbaum klafft auf Center eine riesige Lücke in Baltimore. Aber auch die Guard-Positionen waren 2025 eine große Schwachstelle, hier müssen die Ravens sich etwas einfallen lassen.
In der Offense müssen zudem Passempfänger her, nach Isaiah Likelys Wechsel fehlt Baltimore ein athletischer Receiver. Mark Andrews könnte zudem in seine finale Ravens-Saison gehen und ist bei Weitem kein Unterschiedsspieler mehr.
In der Defense wird Trey Hendrickson einen der schwächsten Pass Rushes zwar wiederbeleben, allerdings braucht der 31-Jährige gerade perspektivisch Hilfe.
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Cincinnati Bengals
Größter Need: Defensive Line
Weitere Needs: Offensive Line, Cornerback
Die Bengals sind einige Needs bereits in der Free Agency angegangen. Boye Mafe und Jonathan Allen verstärken die Defensive Line - das wird aber nicht ausreichen. Immerhin hat Cincinnati mit Trey Hendrickson den mit Abstand besten Verteidiger verloren. Zudem muss die schwächste Laufverteidigung der Liga generalüberholt werden.
Auch die Passverteidigung enttäuschte 2025 auf ganzer Linie. Bryan Cook wird das Defensive Backfield stabilisieren, ein neuer Cornerback wird aber dennoch gebraucht.
In der Offense war die Line immer wieder ein Problem. Hier fehlt es fast überall an Qualität, auch wenn man Orlando Brown Jr. halten konnte.
Cleveland Browns
Größter Need: Wide Receiver
Weitere Needs: Left Tackle, Quarterback
Ist Shedeur Sanders wirklich die Antwort auf der Quarterback-Position? Wollen die Browns ihm eine ernsthafte Chance geben, braucht der junge Quarterback Unterstützung. Jerry Jeudy und Cedric Tillman haben gezeigt, dass sie zwar Talent besitzen, aber keine konstanten Hilfen sind.
Zudem klafft eine große Lücke auf der Left-Tackle-Position. Dawand Jones erlebte zuletzt dreimal in Folge eine Verletzung, die seine Saison beendete. Hinzu kommt, dass sich Jones grundsätzlich auf Right Tackle wohler fühlt. Ein neuer Quarterback könnte auch verpflichtet werden - je nachdem, wie der Gesundheitsstatus von Deshaun Watson ist.
Jacksonville Jaguars
Größter Need: Running Back
Weitere Needs: Defensive Tackle
Die Jacksonville Jaguars haben eine relativ komplette Offense. Lediglich der Abgang von Travis Etienne bereitet noch ein paar Kopfschmerzen. Auch wenn Bhayshul Tuten als Rookie gute Momente hatte und Chris Rodriguez Jr. bei den Washington Commanders ebenfalls überzeugte, fehlt ein dynamischer Playmaker.
Bei den Houston Texans waren die Gründe für das Playoff-Aus bei den Patriots schnell klar: C.J. Stroud war zu fehleranfällig.
Da die Texans hier aber keine Veränderung vornehmen, ist das Wichtigste, Stroud so gut wie möglich zu beschützen. Die Interior Line hat hier die meisten Schwächen, aber auch auf Tackle wäre eine Verstärkung nicht verkehrt.
Zudem könnte ein athletischer Tight End neben Dalton Schultz der Offense mehr Variabilität verleihen.
Indianapolis Colts
Größter Need: Wide Receiver
Weitere Needs: Edge, Linebacker
Die Colts haben zwar Alec Pierce teuer gehalten, mit Michael Pittman Jr. ist dafür allerdings der langjährige Nummer-1-Receiver getradet worden. Josh Downs ist ein veritabler Slot-Receiver, für Sets mit zwei Receivern fehlt allerdings ein Outside-Receiver.
Die Defensive Front der Colts soll verjüngt werden, dafür wurden auch Kwity Paye und Zaire Franklin gehen gelassen. Dementsprechend wird der Fokus auf Pass Rusher und einem tacklesicheren Linebacker liegen.
Tennessee Titans
Größter Need: Wide Receiver
Weitere Needs: Running Back, Linebacker
Die Titans sollten sich darauf konzentrieren, Cam Ward mit Waffen zu versorgen. Sie haben zwar Wan'Dale Robinson verpflichtet, der Ex-Giant ist allerdings kein klarer Nummer-1-Receiver. Calvin Ridley hat seine besten Zeiten zudem hinter sich. Das gilt auch für Running Back Tony Pollard. Mit Jeremiyah Love wäre ein legitimer, verspäteter Derrick-Henry-Ersatz zu haben ...
Robert Saleh wird zudem eine dynamische Defensive aufbauen wollen. Dafür fehlen ihm Playmaker auf mehreren Positionen. Neben Love könnte auch Sonny Styles zu haben sein, der dieses Profil perfekt ausfüllt und Salehs neuer Fred Warner werden könnte.
NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams
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Denver Broncos
Größter Need: Tight End
Weitere Needs: Linebacker, Defensive Tackle
Viele dringende Needs haben die Broncos nicht. Mit dem Trade um Jaylen Waddle hat die Offense einen wichtigen Playmaker hinzugefügt, zudem wurde der Vertrag von J.K. Dobbins verlängert. Nur auf der Tight-End-Position fehlt Explosivität sowie Variabilität. Evan Engram wird zu Saisonbeginn 32 Jahre alt, ohnehin kam kein Tight End 2025 auf mehr als zehn Yards pro Catch.
Die Broncos-Defense war 2025 eine der besten der Liga, dennoch würde der Linebacker-Position Tiefe und Agilität guttun. Zudem wurde auch Dre Greenlaw vor wenigen Wochen entlassen. In der Interior Line ist zwar kein großer Bedarf, doch ein Defensive Tackle für die Kadertiefe würde helfen.
Los Angeles Chargers
Größter Need: Offensive Line
Weitere Needs: Linebacker, Edge
Die eklatante Schwäche der 2025er Chargers war die Offensive Line. Nach den bitteren Verletzungen von Joe Alt und Rashawn Slater konnte einem Justin Herbert nur noch leidtun. Alt und Slater werden zwar eventuell schon zu Saisonbeginn wieder zurückkehren, doch die Probleme in der Interior Line bleiben.
Immerhin hat L.A. mit Tyler Biadasz einen neuen Center gefunden, die Guard-Positionen sind aber jeweils vakant. In der Defense sind die Probleme nicht ganz so eklatant, einen dynamischen Linebacker suchen die Chargers aber jetzt schon seit Jahren. Zudem wird Khalil Mack nicht jünger, hier haben die Chargers den Luxus, einen Pass Rusher in Ruhe entwickeln zu können.
Kansas City Chiefs
Größter Need: Wide Receiver
Weitere Needs: Defensive Line, Cornerback
Die Offense der Kansas City Chiefs hat seit zwei Jahren Probleme, an glorreiche Zeiten unter Patrick Mahomes anzuknüpfen. Zwar hat man mit Rashee Rice einen legitimen Nummer-1-Receiver, Xavier Worthy war bislang allerdings zu inkonstant. Zudem wird Travis Kelce nicht jünger, KC braucht trotz der Verpflichtung von Kenneth Walker einen weiteren Playmaker.
In der Defense haben die Chiefs zuletzt nachgelassen. Der letztjährige Zweitrundenpick Omarr Norman-Lott handelte sich im Oktober einen Kreuzbandriss ein, Chris Jones fehlte zudem die von ihm gewohnte Dominanz. Der Defensive Tackle wird zudem im Sommer bereits 32 Jahre alt. Gegenüber von George Karlaftis fehlt zudem ein gefährlicher Edge-Verteidiger, und mit dem Trade um Trent McDuffie sollten die Chiefs einen neuen Cornerback holen.
Las Vegas Raiders
Größter Need: Quarterback
Weitere Needs: Wide Receiver, Defensive Line
Die Raiders haben den ersten Pick im Draft, der Pick von Fernando Mendoza ist demnach so gut wie sicher. Mit einem smarten Deal für Altmeister Kirk Cousins wurde zudem ein erfahrener Mentor verpflichtet, der Mendoza ausreichend Zeit zur Gewöhnung an die NFL geben wird und der zeitweise auch ohne Umschweife starten kann. Eine äußerst sinnvolle Ergänzung auf der Quarterback-Position, auf der zuvor nur noch Aiden O'Connell im Roster stand.
Um dem Quarterback der Zukunft bestmögliche Chancen zu gewähren, wäre ein Top-Receiver wichtig. Mit Ashton Jeanty und Brock Bowers haben die Raiders jeweils einen jungen, talentierten Running Back bzw. Tight End - das fehlt noch auf der Receiver-Position.
Die Defense war 2025 aber auch ein Problem. Egal, ob Maxx Crosby letztlich bleibt oder nicht - Las Vegas braucht frisches Blut in der Defensive Front.
Super Bowl: Ergebnisse aller 60 Endspiele der NFL
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Philadelphia Eagles
Größter Need: Edge
Weitere Needs: Tight End, Offensive Line
Große Needs haben die Eagles nicht. Nach dem Verlust von Jaelen Phillips fehlt Philly ein gefährlicher Pass Rusher über außen.
Zudem könnte die Offense auf der Tight-End-Position mehr Explosivität vertragen. Dallas Goedert wurde zwar gehalten, der 31-Jährige hat seine Stärken allerdings woanders. In der Offensive Line kann zudem in Ruhe eine Lösung für die Zukunft gefunden werden - Lane Johnson und Landon Dickerson sollen beide über einen Rücktritt nachgedacht haben.
Dallas Cowboys
Größter Need: Linebacker
Weitere Needs: Cornerback, Edge
Defense, Defense, Defense! Nachdem die Cowboys 2025 trotz starker Offense die Playoffs verpassten, ist der Fokus in dieser Offseason klar. In der Defense haben die Cowboys trotz Verpflichtungen in der Free Agency nach wie vor Lücken.
Allen voran ein dynamischer Linebacker, der auch als neues Sprachrohr der Verteidigung agieren kann, wäre ein deutliches Upgrade. Aber neue Passverteidiger sind in Dallas ebenfalls bitter nötig. Auch wenn die Cowboys mit Quinnen Williams und Rashan Gary den Abgang von Micah Parsons im Verbund aufgefangen haben, fehlt noch ein Edge-Verteidiger gegenüber von Gary.
Washington Commanders
Größter Need: Wide Receiver
Weitere Needs: Center, Cornerback
Es war eine enttäuschende Saison für die Washington Commanders. Mit einem fitten Jayden Daniels wollen die Hauptstädter wieder angreifen - und dafür braucht Daniels neue, junge Waffen. Denn Terry McLaurin ist zwar noch immer ein Top-Receiver, hatte zuletzt aber mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und wird zu Saisonbeginn 31 Jahre alt. Dahinter fehlt eine konstante zweite Option.
Zudem haben die Commanders mit Tyler Biadasz ihren Starting Center verloren. Nick Allegretti kann zwar hier einspringen, dahinter wird es aber schnell dünn. Zudem fehlt Washington seit Jahren Qualität auf der Cornerback-Position, der Trade für Marshon Lattimore hat nicht gefruchtet, sodass die Commanders den Passverteidiger entlassen haben.
New York Giants
Größter Need: Offensive Line
Weitere Needs: Defensive Tackle, Cornerback
Die New York Giants haben in der Offseason einiges getan. Offensiv bringt das Team eine Menge Potenzial mit - viel wird aber auch daran hängen, wie gut Jaxson Dart beschützt wird. In der Offensive Line fehlt aktuell noch ein klarer Starting Guard.
Defensiv war 2025 die Laufverteidigung ein klares Manko der New Yorker. Neben Dexter Lawrence würde den Giants ein reiner Laufstopper guttun. Außerdem fehlt den Giants ein klarer Top-Cornerback.
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Chicago Bears
Größter Need: Edge
Weitere Needs: Center, Safety
Die Chicago Bears waren schon in der Free Agency auf der Suche nach einem Top-Pass-Rusher, konnten aber keinen Deal landen. Dementsprechend könnte das im Draft erledigt werden.
Auf Center haben die Bears mit Garrett Bradbury eine kurzfristige Lösung gefunden, doch gerade in Ben Johnsons Offense hat sich gezeigt, dass ein Top-Center eine große Rolle spielt.
Zudem haben die Bears Jaquan Brisker und Kevin Byard in der Free Agency verloren, daher steht auch ein neuer Safety auf der Wunschliste.
Green Bay Packers
Größter Need: Offensive Line
Weitere Needs: Edge, Cornerback
Die Packers haben mit Elgton Jenkins ihren langjährigen Starter auf der Center-Position entlassen. Hier wird Sean Rhyan Stand jetzt starten, der Lineman hat im vergangenen Jahr bereits 458 Snaps in Abwesenheit von Jenkins dort gespielt. Wahrscheinlich legen die Packers hier aber im Draft nach.
In der Defense hat Green Bay mehr Probleme. Micah Parsons erholt sich noch von einem Kreuzbandriss, zudem wurde Rashan Gary abgegeben. Ein Pass Rusher sollte also definitiv geholt werden. Seit Jaire Alexander hatten die Packers auch keinen Star-Cornerback mehr, hier könnte, wenn das Board gut fällt, auch früh zugeschlagen werden - auch wenn der erste Pick der Packers erst an 52 fällig ist.
Minnesota Vikings
Größter Need: Center
Weitere Needs: Safety, Running Back
Nach Ryan Kellys Rücktritt ist die Center-Position in Minnesota vakant. Die Vikings haben hier mit Blake Brandel und Michael Jurgens zwar auch Optionen im Kader, eine junge, aufstrebende Alternative sollte aber dennoch verpflichtet werden.
Ansonsten ist die Offensive relativ komplett, mit Aaron Jones und Jordan Mason haben die Vikings zwar zwei solide Running Backs - doch ein junger, dynamischer Passempfänger im Backfield fehlt.
In der Defensive muss Harrison Smith nach seinem Karriereende ersetzt werden. Dementsprechend sind die Vikings sicher auf der Suche nach einem flexibel einsetzbaren Safety.
Detroit Lions
Größter Need: Offensive Line
Weitere Needs: Cornerback, Edge
Das Rückgrat der Lions-Offense war über die vergangenen Jahre die Offensive Line - doch die hat mittlerweile einige Risse bekommen. Left Tackle Taylor Decker wurde entlassen, das Comeback von Center Frank Ragnow scheiterte zudem.
In der Defense plagten Detroit zuletzt immer wieder Verletzungen auf der Cornerback-Position. Zudem hat sich der ehemalige Erstrundenpick Terrion Arnold bei den Lions bisher nicht gut entwickelt. Im Pass Rush würde es Detroit zudem helfen, wenn Aiden Hutchinson nicht mehr auf sich allein gestellt wäre.
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Carolina Panthers
Größter Need: Safety
Weitere Needs: Wide Receiver, Offensive Line
Die Carolina Panthers hatten in der vergangenen Saison immer wieder Probleme, wenn ihre Safetys in direkter Manndeckung agieren mussten. Hier wäre demnach das größte Upgrade nötig.
Mit Tetairoa McMillan ist den Panthers zwar ein guter Pick gelungen, doch Bryce Young würde dahinter sicherlich eine zusätzliche Outside-Waffe helfen. Im Slot sollte Jalen Coker gesetzt sein.
Die Interior Offensive Line könnte zudem Tiefe gebrauchen, ein flexibel einsetzbarer O-Liner wäre für die Panthers hier die beste Lösung.
Tampa Bay Buccaneers
Größter Need: Offensive Line
Weitere Needs: Linebacker, Edge
2025 war eine enttäuschende Saison für die Tampa Bay Buccaneers. Das lag vor allem daran, dass die Bucs über die gesamte Saison immer wieder Verletzungen der Offensive Line wegstecken mussten. Der Fokus der Offense sollte also auf mehr Tiefe liegen, die Interior Line kann allerdings auch mehr Qualität vertragen.
Infolge des Rücktritts von Lavonte David haben die Bucs zwar in der Free Agency vorerst die Blutung auf Linebacker gestoppt - eine langfristige Lösung sollte im Draft dennoch angegangen werden. Zudem wäre Hilfe im Pass Rush nötig, gerade perspektivisch muss die Position gegenüber von Yaya Diaby besetzt werden.
Atlanta Falcons
Größter Need: Wide Receiver
Weitere Needs: Defensive Tackle, Linebacker
In der Offense wird die Lücke schnell sichtbar. Hinter Drake London fehlt ein klarer Nummer-2-Receiver. Zwar hat Atlanta mit Kyle Pitts vorerst einen guten Passempfänger gehalten und in Bijan Robinson ebenfalls einen gefährlichen Receiver - nichtsdestotrotz brauchen Michael Penix und Tua Tagovailoa mehr Waffen, wollen sie diese Offense erfolgreich umsetzen.
In der Defense war 2025 der Lauf das große Problem der Falcons. Nach den Abgängen von Linebacker Kaden Elliss und Defensive Tackle David Onyemata sucht Atlanta nach jungen Lösungen.
New Orleans Saints
Größter Need: Wide Receiver
Weitere Needs: Edge, Tight End
Bei den Saints spiegelt sich ein ähnliches Bild wider wie bei den Falcons. Chris Olave ist als Receiver allein auf weiter Flur - zudem fehlt ein explosiver Tight End, Travis Etienne hat auch nicht das Level von Bijan Robinson. Juwan Johnson ist zwar eine Redzone-Waffe, die Saints könnten perspektivisch hier aber nachlegen.
In der Defense hat sich Chase Young nach schwierigem Start in der NFL zwar allmählich gemacht, nachdem Cam Jordan aber wohl nicht ein weiteres Mal bei den Saints unterschreiben wird, sucht New Orleans einen Nachfolger für die Franchise-Legende.
NFL - Top-Verdiener pro Position: Historischer Vertrag bei den Las Vegas Raiders
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Seattle Seahawks
Größter Need: Cornerback
Weitere Needs: Running Back, Edge
Das Prunkstück der Seahawks war bei ihrem Super-Bowl-Sieg die Defense - und das soll sie auch bleiben. Dafür muss Seattle allerdings nachlegen, hat man in der Free Agency doch Cornerback Riq Woolen und Defensive End Boye Mafe verloren. Auch die Karriere von DeMarcus Lawrence neigt sich dem Ende entgegen - Seattle muss hier jünger werden.
Offensiv zeichnet sich ein ähnliches Bild: Die Seahawks wollen auf das Laufspiel setzen - und dafür brauchen sie erfahrene und explosive Running Backs. Der Abgang von Kenneth Walker muss aufgefangen werden, zudem wird Zach Charbonnet den Saisonstart mit einem Kreuzbandriss verpassen. In der Free Agency wurde zwar Emanuel Wilson geholt - das reicht aber nicht.
Los Angeles Rams
Größter Need: Tight End
Weitere Needs: Offensive Line, Wide Receiver
Viel hat den Los Angeles Rams im vergangenen Jahr nicht gefehlt - nicht wenige Experten betitelten das knapp verlorene NFC Championship Game als vorgezogenen Super Bowl. Dementsprechend müssen die Rams auch keine großen Lücken schließen.
Hinter Puka Nacua und dem alternden Davante Adams brauchen die Rams eine verlässliche dritte Option - im zuletzt Tight-End-lastigen System von Sean McVay kann das auch genau solch ein Spieler sein. Routinier Tyler Higbee ist bereits 33 Jahre alt, Colby Parkinson geht in sein letztes Vertragsjahr. Aber auch ein klassischer Wide Receiver wäre hilfreich.
San Francisco 49ers
Größter Need: Edge
Weitere Needs: Wide Receiver, Tight End
Nick Bosa erholt sich zurzeit noch von einem Kreuzbandriss - doch selbst wenn er rechtzeitig fit wird, fehlt eine gefährliche zweite Option im Pass Rush.
In der Offense wurden mit Mike Evans und Christian Kirk kurzfristige Lösungen auf der Wide-Receiver-Position gefunden, Kyle Shanahan wird aber sicher noch nach einer explosiven Option Ausschau halten. George Kittle könnte San Francisco infolge seines Achillessehnenrisses über weite Teile der kommenden Saison fehlen, außerdem wird der Star-Tight-End im Oktober 33 Jahre alt. Dementsprechend könnte auch hier nach einer neuen Lösung geschaut werden.
Arizona Cardinals
Größter Need: Offensive Line
Weitere Needs: Quarterback, Edge
Baustellen über Baustellen. Die Arizona Cardinals haben einen weiten Weg vor sich, wollen sie in der brutalen NFC West wieder um den Titel spielen. Mit Isaac Seumalo haben sie ihre Offensive Line in der Free Agency verbessert, Right Tackle bleibt aber ein Problem. Hier sollte der Fokus liegen.
Früher oder später brauchen die Cardinals aber auch einen neuen Quarterback. Jacoby Brissett und Gardner Minshew sind nicht mehr als Bridge-Lösungen. Der lahme Pass Rush braucht ebenfalls ein Upgrade. In der vergangenen Saison kamen die Cardinals nur auf 30 Sacks - Platz 28 in der NFL.