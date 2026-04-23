NFL NFL: Derrick Henry im Babyglück Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

George Pickens war einer der Überflieger in der abgelaufenen NFL-Saison. Jetzt treffen die Dallas Cowboys eine Entscheidung, ob sie den Vertrag mit dem Wide Receiver langfristig verlängern wollen.

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Dallas Cowboys: Keine langfristigen Vertragsverhandlungen mit Pickens "Wir haben beschlossen, dass George unter dem Franchise Tag spielen wird, was für uns nicht das erste Mal sein wird", so der 61-Jährige. "Es wird keine Verhandlungen über einen langfristigen Vertrag geben." Und weiter: "Das ist sicherlich kein Novum für diese Organisation und wird auch in der Liga kein Novum sein, was diese Entscheidung für die Zukunft angeht. Ob es nun Dak Prescott ist, der unter einem Franchise Tag spielte und dann ein zweites Mal getaggt wurde, ob es DeMarcus Lawrence ist oder ob es Tony Pollard ist – wir hatten schon solche Situationen." NFL Draft 2026: Das explosivste Talent und seine märchenhafte Reise Daraufhin bekräftigte Jones noch einmal das Vertrauen in den Receiver: "Wir sind total begeistert, George in diesem Football-Team zu haben. Er ist jetzt seit einem Jahr hier, wir haben für ihn einen Draft-Pick in der dritten Runde abgegeben, und er hat in diesem Jahr enorme Fortschritte gemacht." Und weiter: "Er wird der Erste sein, der dir sagt, dass dies eine großartige Situation für ihn ist – mit CeeDee Lamb und Dak Prescott zu spielen und in der Offense von Coach Schottenheimer. Er liebt Coach Schottenheimer und das, was er mitbringt. Aber das ist die bewusste Entscheidung, die wir getroffen haben."

Dallas Cowboys: Mega-Verträge von Prescott und Lamb problematisch Die Cowboys gingen in der Vergangenheit schon öfter das Risiko ein, nicht vorzeitig mit ihren Star-Spielern zu verlängern. Ausschlaggebend bei Pickens sind wohl zusätzlich die hohen Gehälter im Kader. Quarterback Dak Prescott verdient 60 Millionen Dollar im Jahr und ist damit der bestbezahlte Spieler der Liga, während Receiver-Kollege CeeDee Lamb mit rund 34 Millionen Dollar jährlich auf Platz vier der bestbezahlten Passempfänger steht. Dazu sagte Jones: "Es ist nicht einfach, zwei Wide Receiver zu haben, die Spitzengehälter beziehen. Ich meine, das ist natürlich eine ziemliche Belastung, vor allem, wenn man andere großartige Spieler im Team hat. Einen Quarterback, der schon seit vielen Jahren hier ist und der seit vielen Jahren der bestbezahlte Spieler der Liga ist. Das spielt sicherlich eine Rolle." Ein weiterer Grund sei laut des Vizepräsidenten, dass Pickens erst ein Jahr in Dallas gespielt hat. Der 24-Jährige kam in der letzten Offseason von den Pittsburgh Steelers, nachdem er die ersten drei Jahre seiner Karriere dort verbracht hatte. Auch interessant: NFL-Draft 2026: Deutsche Kandidaten im Fokus - was ist drin für Marlin Klein, Paul Rubelt, Mark Petry und Co.?

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