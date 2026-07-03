Die NFL verkündet schon seit Jahren vor Beginn einer Saison die 100 besten Spieler der Liga. ran zeigt das Ranking.

Es ist bereits Tradition in der besten Football-Liga der Welt: Vor Beginn einer neuen Spielzeit präsentiert die Liga die 100 besten Spieler.

In einem Countdown werden rückwärts die einzelnen Platzierungen bekanntgegeben. Das Ranking entsteht dabei aus einer Umfrage unter allen aktiven Spielern.

ran präsentiert die besten Spieler vor der Spielzeit 2026.