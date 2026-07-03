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Die besten Spieler der NFL: Platz 100 bis 83 - zwei Quarterbacks neu dabei
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:04 Min
Die NFL verkündet schon seit Jahren vor Beginn einer Saison die 100 besten Spieler der Liga. ran zeigt das Ranking.
Es ist bereits Tradition in der besten Football-Liga der Welt: Vor Beginn einer neuen Spielzeit präsentiert die Liga die 100 besten Spieler.
In einem Countdown werden rückwärts die einzelnen Platzierungen bekanntgegeben. Das Ranking entsteht dabei aus einer Umfrage unter allen aktiven Spielern.
ran präsentiert die besten Spieler vor der Spielzeit 2026.
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Platz 100: Cameron Jordan
Team: New Orleans Saints
Position: Defensive End
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 99: Quenton Nelson
Team: Indianapolis Colts
Position: Guard
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 98: Bryce Young
Team: Carolina Panthers
Position: Quarterback
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 97: Ernest Jones
Team: Seattle Seahawks
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 96: Travis Etienne
Team: New Orleans Saints
Position: Running Back
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 95: Demario Davis
Team: New York Jets
Position: Outside Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 94: Creed Humphrey
Team: Kansas City Chiefs
Position: Guard
Platzierung im Vorjahr: 93
Platz 93: Carson Schwesinger
Team: Cleveland Browns
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 92: Azeez Al-Shaair
Team: Houston Texans
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 91: Montez Sweat
Team: Chicago Bears
Position: Defensive End
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 90: Derrick Brown
Team: Carolina Panthers
Position: Defensive Tackle
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 89: Kyren Williams
Team: Los Angeles Rams
Position: Running Back
Platzierung im Vorjahr: 85
Platz 88: Jack Campbell
Team: Detroit Lions
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 87: Tetairoa McMillan
Team: Carolina Panthers
Position: Wide Receiver
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 86: Tuli Tuipulotu
Team: Los Angeles Chargers
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 85: Brock Purdy
Team: San Francisco 49ers
Position: Quarterback
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 84: Byron Young
Team: Los Angeles Rams
Position: Outside Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 83: Jeffery Simmons
Team: Tennessee Titans
Position: Defensive Tackle
Platzierung im Vorjahr: -
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