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Die besten Spieler der NFL: Platz 100 bis 83 - zwei Quarterbacks neu dabei

Veröffentlicht:

von ran.de

NFL

NFL: King of the Ring! Ravens-Star bezwingt Sumo-Riesen

Videoclip • 01:04 Min

Die NFL verkündet schon seit Jahren vor Beginn einer Saison die 100 besten Spieler der Liga. ran zeigt das Ranking.

Es ist bereits Tradition in der besten Football-Liga der Welt: Vor Beginn einer neuen Spielzeit präsentiert die Liga die 100 besten Spieler.

In einem Countdown werden rückwärts die einzelnen Platzierungen bekanntgegeben. Das Ranking entsteht dabei aus einer Umfrage unter allen aktiven Spielern.

ran präsentiert die besten Spieler vor der Spielzeit 2026.

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Platz 100: Cameron Jordan

  • Team: New Orleans Saints

  • Position: Defensive End

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 99: Quenton Nelson

Platz 98: Bryce Young

  • Team: Carolina Panthers

  • Position: Quarterback

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 97: Ernest Jones

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Platz 96: Travis Etienne

  • Team: New Orleans Saints

  • Position: Running Back

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 95: Demario Davis

  • Team: New York Jets

  • Position: Outside Linebacker

  • Platzierung im Vorjahr: -

Creed Humphrey

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Platz 94: Creed Humphrey

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Platz 93: Carson Schwesinger

  • Team: Cleveland Browns

  • Position: Linebacker

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 92: Azeez Al-Shaair

Platz 91: Montez Sweat

  • Team: Chicago Bears

  • Position: Defensive End

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 90: Derrick Brown

  • Team: Carolina Panthers

  • Position: Defensive Tackle

  • Platzierung im Vorjahr: -

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Platz 89: Kyren Williams

Kyren Williams

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Platz 88: Jack Campbell

Platz 87: Tetairoa McMillan

  • Team: Carolina Panthers

  • Position: Wide Receiver

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 86: Tuli Tuipulotu

Platz 85: Brock Purdy

Platz 84: Byron Young

  • Team: Los Angeles Rams

  • Position: Outside Linebacker

  • Platzierung im Vorjahr: -

Platz 83: Jeffery Simmons

  • Team: Tennessee Titans

  • Position: Defensive Tackle

  • Platzierung im Vorjahr: -

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