Kansas City Chiefs - Andy Reid stärkt Rashee Rice: "Keine einfache Situation für ihn"

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Rashee Rice von den Kansas City Chiefs sitzt derzeit im Gefängnis. Head Coach Andy Reid steht allerdings weiterhin hinter seinem Star-Receiver.

Rashee Rice konnte bislang nicht an den Trainingsaktivitäten der Kansas City Chiefs teilnehmen. Der Nummer-1-Receiver der Chiefs sitzt seit vergangener Woche in Dallas im Gefängnis. Rice wurde in der vergangenen Woche zu 30 Tagen Haft verurteilt, nachdem er positiv auf Marihuana getestet worden war und damit gegen die Auflagen seiner Bewährung verstoßen hatte. Diese Bewährung stand im Zusammenhang mit seiner Rolle bei einem Unfall vor zwei Jahren auf einer Autobahn in Dallas, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Rice soll am 16. Juni aus der Haft entlassen werden und wird somit sämtliche OTA-Einheiten sowie das verpflichtende Minicamp der Chiefs (9. bis 11. Juni) verpassen. NFL - New England Patriots und Philadelphia Eagles: Wackelt der Trade von A.J. Brown?

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Rice soll zum Trainingslager zurück sein Eine Woche vor seiner Verurteilung unterzog sich Rice laut "ESPN"-Insider Adam Schefter zudem einer arthroskopischen Operation am rechten Knie, bei der freie Gelenkteile entfernt wurden, die Entzündungen verursacht hatten. Es wird erwartet, dass er rund zwei Monate ausfällt. Head Coach Andy Reid erklärte jedoch am Donnerstag, dass Rice rechtzeitig zum Trainingslager wieder einsatzbereit sein soll.

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"Wir sind uns der Situation bewusst und haben mit der Liga gesprochen", sagte Reid. "Über weitere Maßnahmen seitens der NFL wurde bislang nicht gesprochen. Wir machen weiter. Wenn er zurückkommt, müssen wir ihn wieder auf den Stand bringen und dafür sorgen, dass er das tut, was nötig ist." Reid ergänzte: "Es ist keine einfache Situation für ihn. Lektionen fürs Leben sind wichtig, und jeder bekommt Chancen, daraus zu lernen. Er ist jetzt in genau dieser Lage." Im Juli 2025 bekannte sich Rice vor einem Bezirksgericht in zwei Anklagepunkten schuldig - darunter ein Unfall mit schwerer Körperverletzung sowie illegales Autorennen mit Personenschaden. Er erhielt eine Bewährungsstrafe von fünf Jahren bei ausgesetztem Urteil. Infolge des Vorfalls sperrte die NFL Rice in der vergangenen Saison für sechs Spiele wegen Verstoßes gegen die Personal Conduct Policy. Auch interessant: NFL - Eric Ebron erzählt Stafford-Anekdote: "Vier Finger ausgekugelt"

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