NFL NFL: Batman-Vibes! Bucs-Rookie spielt mit Horror-Facemask Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Giants-Quarterback Jaxson Dart steht zunehmen in der Kritik für seine Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Nun sorgen gelikte radikale Posts des Quarterbacks für Furore.

Der Auftritt von Jaxson Dart bei einem Event von US-Präsident Donald Trump hat zuletzt hohe Welle geschlagen. Nun sind offenbar weitere Beweise dafür aufgetaucht, wie sehr sich der Quarterback der New York Giants mit der mehr als umstrittenen Politik des Republikaners identifiziert. Konkurrenz für Lenny Krieg: Jets holen wohl Kult-Kicker Wie mehrere auf Social Media viral gegangene Posts belegen, liked der 23-Jährige seit mehreren Jahren immer wieder Posts des US-Staatsoberhaupts mit teilweise rechtsextremen politischen Statements.

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Jaxson Dart lkied Trump-Post zu "größter Deportationsoperation" Unter anderem sorgt ein Like des Spielmachers unter einem Beitrag Trumps auf "Instagram" für Diskussionen, der zur Durchführung der "größten Deportationsoperation der amerikanischen Geschichte" aufruft. Ein weiteres Like findet sich unter einem Trump-Post, der fordert, dass Bundesgelder für Schulen beschnitten werden, die als Teil ihres Lehrplans Themen behandeln, die dem Präsident nicht genehm sind. Dart ist seit 2023 offenbar Follower des Präsidenten.

New York Giants: Abdul Carter kritisiert Jaxson Dart öffentlich Darts Auftritt bei der Wahlkampf-Veranstaltung in der vergangenen Woche hatte auch in seinem eigenen Team für Ärger gesorgt. Defensive End Abdul Carter kritisierte die Teilnahme Darts öffentlich. "Ich dachte, das wäre KI. Was soll das?", schrieb Carter bei "X". Nachdem sein Post in kürzester Zeit viral gegangen war, postete der Defense-Star ein weiteres Mal und erklärte, zwischen Dart und ihm sei alles in Ordnung. "Mir und JD6 geht es gut. Wir haben uns vorhin unter Männern unterhalten. Behaltet eure Geschichten doch einfach für euch". Dart war vor der vergangenen Saison an 25. Stelle im NFL-Draft ausgewählt worden. Ab Woche vier kam er als Starter zum Einsatz. Seine Rookie-Spielzeit beendete er mit 2272 Passing Yards und 15 erworfenen Touchdowns, wobei er 63,7 Prozent seiner Pässe an den Mann brachte. Zudem überzeugte er auch als Läufer mit 487 Rushing Yards und neun Touchdowns. Auch interessant: Autismus bei NFL-Star? "Meine Eltern dachten das auch"

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