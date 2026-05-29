NFL - New York Jets: Lenny Krieg bekommt Konkurrenz - Franchise holt Kult-Kicker

NFL NFL: Batman-Vibes! Bucs-Rookie spielt mit Horror-Facemask Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Der Deutsche Lenny Krieg bekommt bei den New York Jets Konkurrenz auf seiner Position. Das NFL-Team verpflichtet einen Kult-Profi.

Die New York Jets haben sich einem Bericht des Mediums "SNY" zufolge mit Younghoe Koo verstärkt. Das Team hat bisher mit Cade York und dem Deutschen Lenny Krieg zwei Spieler auf der Position unter Vertrag, ist aber für die neue Saison auf der Suche nach einer festen Lösung. Likes unter radikalen Posts: Trump-Kontroverse um Dart immer größer Koo war 2017 erstmals in der NFL aufgelaufen. Damals war er viermal für die Los Angeles Chargers zum Einsatz gekommen. 2019 unterschrieb er bei den Atlanta Falcons, wo er 2020 zum ProBowler wurde.

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Falcons entließen Koo nach sieben Jahren Der Franchise aus dem US-Bundesstaat Georgia blieb er bis zur vergangenen Saison treu, als ihn das Team nach Woche zwei entließ. Kurz darauf nahmen ihn die New York Giants in ihr Practice Squad auf, bevor er als Folge einer Verletzung von Graham Gano in Woche zehn zum Starter berufen, aber nach fünf Partien wieder entlassen wurde. In seinen acht Jahren in der NFL steht der 31-Jährige bei 185 verwandelten Field Goals aus 218 Versuchen in 98 Spielen. Besonders stark ist Koo aus der Kurz- und Mitteldistanz. Von 111 Versuchen aus einer Entfernung bis 39 Yards brachte er nur vier nicht zwischen den Goal-Posts unter.

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Koo rettet Leben mit Fehlschuss Zuletzt war Koo allerdings mit einem ganz bestimmten Fehlschuss in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt. Koo hatte in der vergangenen einen Mann aus Kentucky mit einem nicht verwandelten Field Goal aus 47 Yards gegen die New England Patriots so sehr zum Lachen gebracht, dass dieser einen Krampfanfall erlitt. Im Krankenhaus wurde bei dem Football-Fan ein Hirn-Tumor festgestellt, der andernfalls unentdeckt geblieben wäre. Der lebensbedrohliche Tumor konnte operativ entfernt werden, weswegen Koo medial als Lebensretter bezeichnet wurde. Auch interessant: Super-Rookie erkennt Goff nicht: "Das ist ein Quarterback?" Und: Autismus bei NFL-Star? "Meine Eltern dachten das auch"

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