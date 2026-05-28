Lange galt ein Trade von A.J. Brown von den Philadelphia Eagles zu den New England Patriots als sehr wahrscheinlich. Wackelt der Deal nun?

Seit Wochen gehen NFL-Fans auf der ganzen Welt davon aus, dass Wide Receiver A.J. Brown in der kommenden Saison für die New England Patriots Touchdowns fangen wird.

Ein Trade von den Philadelphia Eagles zu den "Pats" sollte es womöglich direkt am 1. Juni geben. Ab diesem Datum ist es für die Teams der Liga finanziell deutlich einfacher, große Trades abzuwickeln.

Doch kurz vor diesem Datum scheint der Deal ins Wackeln zu geraten. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, sind sich die beiden Franchises keineswegs schon handelseinig.

"Was den eigentlichen Trade angeht, warten wir alle darauf, dass der 1. Juni kommt, damit sich die Gehaltsobergrenze für die Philadelphia Eagles halbiert und sie ihn traden können. Ich weiß nur nicht, ob es so laufen wird" so Rapoport.