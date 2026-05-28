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NFL - New England Patriots und Philadelphia Eagles: Wackelt der Trade von A.J. Brown?
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
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Videoclip • 01:04 Min
Lange galt ein Trade von A.J. Brown von den Philadelphia Eagles zu den New England Patriots als sehr wahrscheinlich. Wackelt der Deal nun?
Seit Wochen gehen NFL-Fans auf der ganzen Welt davon aus, dass Wide Receiver A.J. Brown in der kommenden Saison für die New England Patriots Touchdowns fangen wird.
Ein Trade von den Philadelphia Eagles zu den "Pats" sollte es womöglich direkt am 1. Juni geben. Ab diesem Datum ist es für die Teams der Liga finanziell deutlich einfacher, große Trades abzuwickeln.
Doch kurz vor diesem Datum scheint der Deal ins Wackeln zu geraten. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, sind sich die beiden Franchises keineswegs schon handelseinig.
"Was den eigentlichen Trade angeht, warten wir alle darauf, dass der 1. Juni kommt, damit sich die Gehaltsobergrenze für die Philadelphia Eagles halbiert und sie ihn traden können. Ich weiß nur nicht, ob es so laufen wird" so Rapoport.
Wo spielt Brown in der nächsten Saison?
Und weiter: "Die beiden Seiten beharren weiter auf ihren Standpunkten. Die Eagles wollen einen Erstrunden-Pick im Jahr 2027. Die Patriots sind aber derzeit nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich das noch eine Zeit lang hinziehen könnte."
Angesichts der zahlreichen Gerüchte, die während der gesamten Offseason um einen Wechsel von Brown zu den Patriots kursierten, wäre es letztendlich trotzdem eine große Überraschung, wenn der 28-Jährige am Ende nicht in New England landen würde.
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