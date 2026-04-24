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Kansas City Chiefs: Draft-Pick verschenkt gleich zwei Maseratis

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Draft-Drama live! Eagles klauen Steelers Wunschspieler

Videoclip • 01:15 Min

Chiefs-Neuzugang Peter Woods zeigt sich nach seinem Draft gegenüber zwei Mitgliedern seiner Familie außerordentlich großzügig.

Mit dieser Aktion hat er für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstagabend wurde Defensive Lineman Peter Woods beim NFL Draft in der ersten Runde von den Kansas City Chiefs ausgewählt. An Position 29 wurde der Name des 21-Jährigen aufgerufen.

Auffällig waren dabei bereits die Outfits auf seiner Watch-Party. Alle teilnehmenden Personen waren gänzlich in Weiß gekleidet, nur der D-Liner stach in der Mitte mit seinem dunklen Anzug und üppigem Schmuck hervor. Laut "Palmetto Sports" handelte es sich bei der Veranstaltung offiziell um eine "White Party".

Doch damit nicht genug. Die Festivität fand nicht etwa im Haus der Familie Woods oder in einem Restaurant statt. Dem Medium zufolge war der Veranstaltungsort ein Maserati-Autohaus in der US-Metropole Atlanta.

Alles andere als Zufall. Nachdem sein Name gegen Ende der ersten Runde verlesen wurde, feierte Woods mit seiner Familie und schenkte Mama Deven und Schwester Denver jeweils einen neuen Maserati-SUV.

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Chiefs-Neuzugang äußerst großzügig

"Es gab zwei Frauen in diesem Prozess, die sich wirklich um mich gekümmert und nach mir gesehen haben", erzählte Woods im Interview mit dem Sportnetzwerk.

"Aber vergessen wir den Weg bis hierhin. Das sind meine Mutter und meine Schwester. Sie waren wirklich für mich da, als die Türen verschlossen waren, die Lichter aus waren und die Leute nicht wirklich wussten, was los war. Aber sie wussten es."

Und weiter: "Manchmal spreche ich das nicht immer laut aus. Manchmal bin ich beschäftigt, deshalb fand ich es wirklich wichtig, groß aufzutrumpfen und es ihnen richtig zu verdeutlichen, denn sie haben es zweifellos verdient."

Der Defensive Lineman spielte am College für die Clemson Tigers. Die Chiefs hatten den 29. Pick im Rahmen eines Trades bekommen, als sie Cornerback Trent McDuffie im März zu den Los Angeles Rams transferierten.

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