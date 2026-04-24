Chiefs-Neuzugang Peter Woods zeigt sich nach seinem Draft gegenüber zwei Mitgliedern seiner Familie außerordentlich großzügig.

Mit dieser Aktion hat er für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstagabend wurde Defensive Lineman Peter Woods beim NFL Draft in der ersten Runde von den Kansas City Chiefs ausgewählt. An Position 29 wurde der Name des 21-Jährigen aufgerufen.

Auffällig waren dabei bereits die Outfits auf seiner Watch-Party. Alle teilnehmenden Personen waren gänzlich in Weiß gekleidet, nur der D-Liner stach in der Mitte mit seinem dunklen Anzug und üppigem Schmuck hervor. Laut "Palmetto Sports" handelte es sich bei der Veranstaltung offiziell um eine "White Party".

Doch damit nicht genug. Die Festivität fand nicht etwa im Haus der Familie Woods oder in einem Restaurant statt. Dem Medium zufolge war der Veranstaltungsort ein Maserati-Autohaus in der US-Metropole Atlanta.

Alles andere als Zufall. Nachdem sein Name gegen Ende der ersten Runde verlesen wurde, feierte Woods mit seiner Familie und schenkte Mama Deven und Schwester Denver jeweils einen neuen Maserati-SUV.