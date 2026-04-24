NFL Draft 2026: Alle Picks aller Teams im Überblick - Update nach Runde 1

Der NFL-Draft 2026 läuft. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht.

Der NFL Draft 2026 läuft: Noch bis zum 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt.

ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht (Stand: 24. April, 13:10 Uhr).

Hinweis: Seit dem NFL-Draft 2017 werden Compensatory Picks an Teams vergeben, die laut der Liga in der vorigen Free Agency einen Nettoverlust an Compensatory Free Agents zu verzeichnen hatten. Für den diesjährigen Draft verteilte die NFL insgesamt 33 dieser Picks an 15 Teams.