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NFL Draft 2026: Alle Picks aller Teams im Überblick - Update nach Runde 1
Aktualisiert:von ran.de
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NFL Draft: Der Ketchup-Deal für Pick 57.
Videoclip • 01:22 Min
Der NFL-Draft 2026 läuft. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht.
Der NFL Draft 2026 läuft: Noch bis zum 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt.
ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht (Stand: 24. April, 13:10 Uhr).
Hinweis: Seit dem NFL-Draft 2017 werden Compensatory Picks an Teams vergeben, die laut der Liga in der vorigen Free Agency einen Nettoverlust an Compensatory Free Agents zu verzeichnen hatten. Für den diesjährigen Draft verteilte die NFL insgesamt 33 dieser Picks an 15 Teams.
Arizona Cardinals
• 1. Runde: 3. Pick: Jeremiyah Love, Running Back
• 2. Runde: 34. Pick
• 3. Runde: 65. Pick
• 4. Runde: 104. Pick
• 5. Runde: 143. Pick
• 6. Runde: 183. Pick
• 7. Runde: 217. Pick
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Atlanta Falcons
• 2. Runde: 48. Pick
• 3. Runde: 79. Pick
• 4. Runde: 122. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 6. Runde: 215. Pick (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 7. Runde: 231. Pick
Baltimore Ravens
• 1. Runde: 14. Pick: Olaivavega Ioane, Guard
• 2. Runde: 45. Pick
• 3. Runde: 80. Pick
• 4. Runde: 115. Pick
• 5. Runde: 154. Pick
• 5. Runde: 162. Pick (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 173. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 174. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 211. Pick (via Denver Broncos)
• 7. Runde: 250. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 253. Pick (Compensatory)
Buffalo Bills
• 2. Runde: 35. Pick (via Tennessee Titans)
• 3. Runde: 66. Pick (via Tennessee Titans) • 4. Runde: 101. Pick (via Tennessee Titans)
• 4. Runde: 125. Pick (via Chicago Bears) • 4. Runde: 126. Pick
• 5. Runde: 167. Pick (via Houston Texans)
• 5. Runde: 168. Pick
• 6. Runde: 182. Pick (via New York Jets)
• 7. Runde: 220. Pick (via New York Jets)
Carolina Panthers
• 1. Runde: 19. Pick: Monroe Freeling, Offensive Tackle
• 2. Runde: 51. Pick
• 3. Runde: 83. Pick
• 4. Runde: 119. Pick
• 5. Runde: 158. Pick (via Minnesota Vikings)
• 5. Runde: 159. Pick
• 6. Runde: 200. Pick
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Chicago Bears
• 1. Runde: 25. Pick: Dillon Thieneman, Safety
• 2. Runde: 57. Pick
• 2. Runde: 60. Pick (via Buffalo Bills)
• 3. Runde: 89. Pick
• 4. Runde: 129. Pick (via Los Angeles Chargers)
• 7. Runde: 239. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 7. Runde: 241. Pick
Cincinnati Bengals
• 2. Runde: 41. Pick
• 3. Runde: 72. Pick
• 4. Runde: 110. Pick
• 6. Runde: 189. Pick
• 6. Runde: 199. Pick (via Detroit Lions)
• 7. Runde: 221. Pick (via New York Giants)
• 7. Runde: 226. Pick
Cleveland Browns
• 1. Runde: 9. Pick: Spencer Fano, Offensive Tackle (via Kansas City Chiefs)
• 1. Runde: 24. Pick: KC Concepcion, Wide Receiver (via Jacksonville Jaguars)
• 2. Runde: 39. Pick
• 3. Runde: 70. Pick
• 4. Runde: 107. Pick
• 5. Runde: 146. Pick • 5. Runde: 148. Pick (via Kansas City Chiefs)
• 5. Runde: 149. Pick (via Cincinnati Bengals)
• 6. Runde: 206. Pick (via Chicago Bears)
• 7. Runde: 248. Pick (via Seattle Seahawks)
Dallas Cowboys
• 1. Runde: 11. Pick: Caleb Downs, Safety (via Miami Dolphins)
• 1. Runde: 23. Pick: Malachi Lawrence, Edge (via Philadelphia Eagles)
• 3. Runde: 92. Pick (via San Francisco 49ers)
• 4. Runde: 112. Pick • 4. Runde: 114. Pick (via Atlanta Falcons) • 4. Runde: 137. Pick (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 5. Runde: 152. Pick
• 7. Runde: 218. Pick (via Tennessee Titans)
Denver Broncos
• 2. Runde: 62. Pick
• 4. Runde: 108. Pick (via New Orleans Saints)
• 4. Runde: 111. Pick (via Miami Dolphins)
• 5. Runde: 170. Pick
• 7. Runde: 246. Pick
• 7. Runde: 256. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 257. Pick (Compensatory)
Detroit Lions
• 1. Runde: 17. Pick: Blake Miller, Defensive Tackle
• 2. Runde: 50. Pick
• 4. Runde: 118. Pick
• 4. Runde: 128. Pick (via Houston Texans)
• 5. Runde: 157. Pick
• 5. Runde: 181. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 205. Pick (via Jacksonville Jaguars)
• 6. Runde: 213. Pick (via Seattle Seahawks)
• 7. Runde: 222. Pick (via Cleveland Browns)
Green Bay Packers
• 2. Runde: 52. Pick
• 3. Runde: 84. Pick
• 4. Runde: 120. Pick
• 5. Runde: 153. Pick (via Atlanta Falcons)
• 5. Runde: 160. Pick
• 6. Runde: 201. Pick
• 7. Runde: 236. Pick
• 7. Runde: 255. Pick (Compensatory)
Houston Texans
• 1. Runde: 26. Pick: Keylon Rutledge, Guard (via Buffalo Bills)
• 2. Runde: 38. Pick (via Washington Commanders)
• 2. Runde: 59. Pick
• 3. Runde: 91. Pick (via Buffalo Bills)
• 4. Runde: 106. Pick (via Washington Commanders)
• 5. Runde: 141. Pick (via Las Vegas Raiders)
• 7. Runde: 243. Pick (via San Francisco 49ers)
Indianapolis Colts
• 2. Runde: 47. Pick
• 3. Runde: 78. Pick
• 4. Runde: 113. Pick
• 5. Runde: 156. Pick
• 6. Runde: 214. Pick (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
• 7. Runde: 249. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 254. Pick (Compensatory)
Jacksonville Jaguars
• 2. Runde: 56. Pick
• 3. Runde: 81. Pick (via Detroit Lions)
• 3. Runde: 88. Pick
• 3. Runde: 100. Pick (via Detroit Lions, Compensatory)
• 4. Runde: 124. Pick
• 5. Runde: 164. Pick
• 5. Runde: 166. Pick (via San Francisco 49ers)
• 6. Runde: 203. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 7. Runde: 233. Pick (via Detroit Lions)
• 7. Runde: 240. Pick
• 7. Runde: 245. Pick (via Los Angeles Rams)
Kansas City Chiefs
• 1. Runde: 6. Pick: Mansoor Delane, Cornerback (via Cleveland Browns)
• 1. Runde: 29. Pick: Peter Woods, Defensive Tackle (via Los Angeles Rams)
• 2. Runde: 40. Pick
• 4. Runde: 109. Pick
• 5. Runde: 169. Pick (via Los Angeles Rams)
• 5. Runde: 176. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 210. Pick (via Los Angeles Rams)
Las Vegas Raiders
• 1. Runde: 1. Pick: Fernando Mendoza, Quarterback
• 2. Runde: 36. Pick
• 3. Runde: 67. Pick
• 4. Runde: 102. Pick
• 4. Runde: 117. Pick (via Minnesota Vikings)
• 4. Runde: 134. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 175. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 185. Pick
• 6. Runde: 208. Pick (via Buffalo Bills)
• 7. Runde: 219. Pick
Los Angeles Chargers
• 1. Runde: 22. Pick: Akheem Mesidor, Edge
• 2. Runde: 55. Pick
• 3. Runde: 86. Pick
• 4. Runde: 123. Pick
• 6. Runde: 204. Pick
Los Angeles Rams
• 1. Runde: 13. Pick: Ty Simpson, Quarterback (via Atlanta Falcons)
• 2. Runde: 61. Pick
• 3. Runde: 93. Pick
• 6. Runde: 207. Pick (via Houston Texans)
• 7. Runde: 232. Pick (via Baltimore Ravens)
• 7. Runde: 251. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 252. Pick (Compensatory)
Miami Dolphins
• 1. Runde: 12. Pick: Kadyn Proctor, Offensive Tackle (via Dallas Cowboys)
• 1. Runde: 27. Pick: Chris Johnson, Cornerback (via San Francisco 49ers)
• 2. Runde: 43. Pick
• 3. Runde: 75. Pick
• 3. Runde: 87. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 3. Runde: 94. Pick (via Denver Broncos)
• 4. Runde: 130. Pick (via Denver Broncos) • 4. Runde: 138. Pick (via San Francisco 49ers, Compensatory)
• 5. Runde: 151. Pick • 5. Runde: 177. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 180. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 227. Pick
• 7. Runde: 238. Pick (via Los Angeles Chargers)
Minnesota Vikings
• 1. Runde: 18. Pick: Caleb Banks, Defensive Tackle
• 2. Runde: 49. Pick
• 3. Runde: 82. Pick
• 3. Runde: 97. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 163. Pick (via Philadelphia Eagles)
• 6. Runde: 196. Pick (via Indianapolis Colts)
• 7. Runde: 234. Pick
• 7. Runde: 235. Pick (via Carolina Panthers)
• 7. Runde: 244. Pick (via Houston Texans)
New England Patriots
• 1. Runde: 28. Pick: Caleb Lomu, Offensive Tackle (via Houston Texans)
• 2. Runde: 63. Pick
• 3. Runde: 95. Pick
• 4. Runde: 131. Pick
• 5. Runde: 171. Pick
• 6. Runde: 191. Pick (via Kansas City Chiefs)
• 6. Runde: 198. Pick (via Minnesota Vikings)
• 6. Runde: 202. Pick (via Pittsburgh Steelers)
• 6. Runde: 212. Pick
• 7. Runde: 247. Pick
New Orleans Saints
• 1. Runde: 8. Pick: Jordyn Tyson, Wide Receiver
• 2. Runde: 42. Pick
• 3. Runde: 73. Pick
• 4. Runde: 132. Pick (via Seattle Seahawks)
• 4. Runde: 136. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 150. Pick
• 5. Runde: 172. Pick (via Seattle Seahawks)
• 6. Runde: 190. Pick
New York Giants
• 1. Runde: 5. Pick: Arvell Reese, Linebacker
• 1. Runde: 10. Pick: Francis Mauigoa, Offensive Tackle (via Cincinnati Bengals)
• 2. Runde: 37. Pick
• 4. Runde: 105. Pick
• 5. Runde: 145. Pick
• 6. Runde: 186. Pick
• 6. Runde: 192. Pick (via Miami Dolphins)
• 6. Runde: 193. Pick (via Dallas Cowboys)
New York Jets
• 1. Runde: 2. Pick: David Bailey, Edge
• 1. Runde: 16. Pick: Kenyon Sadiq, Tight End (via Indianapolis Colts)
• 1. Runde: 30. Pick: Omar Cooper Jr., Wide Receiver (via Denver Broncos)
• 2. Runde: 44. Pick (via Dallas Cowboys)
• 4. Runde: 103. Pick
• 4. Runde: 140. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 228. Pick (via Dallas Cowboys)
• 7. Runde: 242. Pick (via Buffalo Bills)
Philadelphia Eagles
• 1. Runde: 20. Pick: Makai Lemon, Wide Receiver (via Green Bay Packers)
• 2. Runde: 54. Pick
• 3. Runde: 68. Pick (via New York Jets)
• 3. Runde: 98. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 178. Pick (Compensatory)
• 6. Runde: 197. Pick (via Atlanta Falcons)
Pittsburgh Steelers
• 1. Runde: 21. Pick: Max Iheanachor, Offensive Tackle
• 2. Runde: 53. Pick
• 3. Runde: 76. Pick (via Dallas Cowboys)
• 3. Runde: 85. Pick
• 3. Runde: 99. Pick (Compensatory)
• 4. Runde: 121. Pick
• 4. Runde: 135. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 161. Pick
• 6. Runde: 216. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 224. Pick (via New Orleans Saints)
• 7. Runde: 230. Pick (via Indianapolis Colts)
• 7. Runde: 237. Pick
San Francisco 49ers
• 2. Runde: 33. Pick (via New York Jets)
• 2. Runde: 58. Pick • 3. Runde: 90. Pick
• 4. Runde: 127. Pick
• 4. Runde: 133. Pick (Compensatory)
• 4. Runde: 139. Pick (Compensatory)
• 5. Runde: 179. Pick (via New York Jets, Compensatory)
Seattle Seahawks
• 1. Runde: 32. Pick: Jadarian Price, Running Back
• 2. Runde: 64. Pick
• 3. Runde: 96. Pick
• 6. Runde: 188. Pick (via Cleveland Browns)
Tampa Bay Buccaneers
• 1. Runde: 15. Pick: Rueben Bain Jr., Edge
• 2. Runde: 46. Pick
• 3. Runde: 77. Pick
• 4. Runde: 116. Pick
• 5. Runde: 155. Pick
• 6. Runde: 195. Pick
• 7. Runde: 229. Pick
Tennessee Titans
• 1. Runde: 4. Pick: Carnell Tate, Wide Receiver
• 2. Runde: 31. Pick: Keldric Faulk, Edge (via New England Patriots)
• 3. Runde: 69. Pick (via New York Giants)
• 5. Runde: 142. Pick (via New York Jets)
• 5. Runde: 144. Pick
• 6. Runde: 184. Pick
• 6. Runde: 194. Pick (via Baltimore Ravens)
• 7. Runde: 225. Pick (via Kansas City Chiefs)
Washington Commanders
• 1. Runde: 7. Pick: Sonny Styles, Linebacker
• 3. Runde: 71. Pick
• 5. Runde: 147. Pick
• 6. Runde: 187. Pick
• 6. Runde: 209. Pick (via San Francisco 49ers)
• 7. Runde: 223. Pick
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