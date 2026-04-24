Beim NFL Draft 2026 in Pittsburgh stellen die anwesenden Fans am ersten Tag einen Rekord auf.

In der US-Metropole Pittsburgh findet aktuell der NFL Draft 2026 statt. Die Talenteziehung hat dabei einen neuen Rekord aufgestellt. Die erste Runde des Drafts besuchten am Donnerstagabend 320.000 Zuschauer vor Ort – so viele wie noch nie zuvor. Das verkündete NFL Commissioner Roger Goodell

Der bisher gültige Rekord wurde vor zwei Jahren in Detroit aufgestellt, als 275.000 Fans das Event am ersten Abend live verfolgten.

In Pittsburgh versammelten sich die Fans vor der Bühne, im Acrisure Stadium (Stadion der Pittsburgh Steelers, Anm,.d.Red.) und im Point State Park, einem öffentlichen Park im Stadtzentrum.

Übrigens: Die Zählweise der besten Football-Liga ist dabei durchaus umstritten. So wird jedes Mal, wenn ein Mensch das Draft-Gelände verlässt und wieder zurückkehrt, der Gesamtzahl eine weitere Person hinzugefügt.

Ja, das wird schon immer so gemacht. Dennoch ist das für die Statistik-verrückte NFL doch ein eher seltsamer Vorgang - und damit ein kurioser Rekord.