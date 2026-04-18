Im Skandal um die Fotos von Patriots-Coach Vrabel und NFL-Reporterin Russini will die Liga offenbar keine Maßnahmen ergreifen.

Die pikanten Fotos zwischen Patriots-Coach Mike Vrabel und NFL-Reporterin Dianna Russini sorgten in den vergangenen Wochen rund um die beste Football-Liga der Welt für mächtig Wirbel.

Immer wieder wurde in den USA auch darüber hinaus diskutiert, ob bei den beiden Beteiligten mit zweierlei Maß gemessen wird.

Während gegen Russini eine interne Untersuchung bei "The Athletic" läuft und die Journalistin von ihren Aufgaben zurücktrat, gab es für den Head Coach in New England bislang keine Konsequenzen.

Bemerkenswert: Zwar gibt es in der NFL Richtlinien zum persönlichen Verhalten von Spielern, Trainern und Verantwortlichen, dennoch gibt die Liga an, Vrabels Verhalten nicht in deren Rahmen überprüfen zu wollen.