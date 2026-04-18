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New England Patriots: NFL untersucht Skandal um Head Coach Vrabel und Reporterin Russini nicht
Veröffentlicht:von ran
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NFL: Wirbel um Patriots-Coach - pikante Fotos mit Reporterin aufgetaucht
Videoclip • 01:09 Min
Im Skandal um die Fotos von Patriots-Coach Vrabel und NFL-Reporterin Russini will die Liga offenbar keine Maßnahmen ergreifen.
Die pikanten Fotos zwischen Patriots-Coach Mike Vrabel und NFL-Reporterin Dianna Russini sorgten in den vergangenen Wochen rund um die beste Football-Liga der Welt für mächtig Wirbel.
Immer wieder wurde in den USA auch darüber hinaus diskutiert, ob bei den beiden Beteiligten mit zweierlei Maß gemessen wird.
Während gegen Russini eine interne Untersuchung bei "The Athletic" läuft und die Journalistin von ihren Aufgaben zurücktrat, gab es für den Head Coach in New England bislang keine Konsequenzen.
Bemerkenswert: Zwar gibt es in der NFL Richtlinien zum persönlichen Verhalten von Spielern, Trainern und Verantwortlichen, dennoch gibt die Liga an, Vrabels Verhalten nicht in deren Rahmen überprüfen zu wollen.
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NFL-Regel kann ausgelegt werden
Zwar heißt es in den Richtlinien, es seien Verhaltensweisen verboten, die "die Integrität der NFL, ihrer Teams oder des Personals untergraben oder gefährden", die entsprechende Regel ist aber derart weit gefasst, dass den Arbeitgebern die uneingeschränkte Ermessensfreiheit zusteht, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob ein Verhalten gegen die Regeln verstößt.
Das bedeutet: Gegen wen eine Untersuchung eingeleitet wird, entscheiden die NFL-Verantwortlichen selektiv von Fall zu Fall. Der Frage, ob Vrabel seine wie auch immer geartete Beziehung zu Russini genutzt haben könnte, um strategische Interessen voranzutreiben, möchte die Liga also nicht nachgehen.
Dazu kommt: Laut "ESPN" soll sich Russini umgehend mit einem "Experten für Krisenkommunikation" beraten und sich mit Vrabel hinsichtlich ihrer Reaktion auf die Angelegenheit abgestimmt haben. Eigentlich Grund genug, um die Situation zu untersuchen.
Übrigens: Auch die Patriots, die Vrabel in der vergangenen Saison in den Super Bowl führte, scheinen keinen Grund zu sehen, weitere Maßnahmen zu ergreifen.
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