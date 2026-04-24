NFL NFL Draft 2026: Fernando Mendoza wird Nr.1-Pick! Videoclip • 02:58 Min Link kopieren Teilen

Die New York Giants drafteten gleich zwei Spieler in den ersten zehn Picks. Ein Giants-Star ist allerdings alles andere als zufrieden mit den beiden Auswahlen - er hätte lieber andere Talente genommen.

Die New York Giants haben im Draft an fünfter Stelle Defensive End / Offensive Linebacker Arvell Reese ausgewählt. Der Pick wurde von vielen Experten eher skeptisch gesehen, da die Giants mit Brian Burns, Kayvon Thibodeaux und Abdul Carter bereits genug Qualität auf diesen Positionen haben. NFL Draft 2026: Philadelphia Eagles schnappen den Pittsburgh Steelers ihren Wunschspieler Makai Lemon weg Nichtsdestotrotz gilt Reese als eines der besten Talente in der diesjährigen Draft-Klasse. Sein zukünftiger Teampartner Malik Nabers hätte allerdings lieber einen anderen Pick gesehen.

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NFL: "Wo soll er spielen?" - Nabers kritisiert Reese-Auswahl Nabers war Teil des NFL-Draft-Livestreams von "Bleacher Report" und reagierte auf jede Auswahl, sobald sie bekannt gegeben wurde. Da die Giants gleich zweimal in den Top Ten picken durften, hatte der Receiver bereits früh die Gelegenheit, auf die Picks seines Teams zu reagieren - und er schien von keiner der beiden Entscheidungen sonderlich begeistert zu sein. Als New York Reese mit dem fünften Pick auswählte, war Nabers’ unmittelbare Reaktion ein Achselzucken. Nach einer kurzen Einordnung der Experten wurde der 22-Jährige gefragt, was er von seinem neuen Teamkollegen halte. NFL Draft 2026: Los Angeles Rams draften Quarterback Ty Simpson "Ich mag den Spieler, versteht mich nicht falsch, ich mag den Spieler", antwortete er. "Aber wo soll er spielen? Man will außen spielen und rushen, aber wir haben erst letztes Jahr jemanden gedraftet [Abdul Carter, 3. Overall Pick im Draft 2025, Anm. d. Red.], der genau diese Position besetzen soll." Gleichzeitig machte Nabers deutlich, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn die Giants stattdessen Safety Caleb Downs gedraftet hätten: "Der Grund, warum ich Caleb Downs genannt habe … man muss sie holen, solange sie noch zu haben sind. Wir haben doch gerade Dexter Lawrence getradet, oder?"

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New York Giants: Malik Nabers kritisiert auch Mauigoa Mit dem zehnten Pick der Franchise wurde es in Nabers Augen nicht wirklich besser, denn auch an dieser Stelle entschieden sie sich gegen Caleb Downs und drafteten stattdessen den Offensive Lineman Francis Mauigoa. Die Divisionrivalen aus Dallas sagten "Danke" und schnappten sich den Safety eine Auswahl später. Dazu sagte Nabers: "Ich würde lieber Downs verpflichten, als gegen Downs zu spielen. Jetzt muss ich wieder gegen den Typen spielen. Mann, der ist gut. Der ist richtig gut. Der ist überall. Wenn man sich die Aufzeichnungen ansieht, sieht man, dass er als Nickelback und Safety aufläuft, von der Außenlinie blitzt und auch innen aufgestellt ist. Der ist überall. So einen Spieler braucht man für diese Verteidigung." Und weiter: "Jaxson [Dart, Anm. d. Red.] hat zwar erwähnt, dass er sich in diesem Draft einen Offensive Lineman wünscht. Aber wird er [Mauigoa, Anm. d. Red.] innen spielen? Wir haben gerade Jermaine Eluemunor bezahlt, wir haben Andrew Thomas auf der linken Seite. Okay, also muss er Guard spielen, aber in vielen seiner Spielaufnahmen aus Miami ist er nicht als Guard zu sehen.“ Nabers wurde 2024 selbst in der ersten Runde von den New York Giants gedraftet und konnte in seiner Rookie-Saison direkt überzeugen. Insgesamt kam er auf 1204 Receiving Yards und sieben Touchdowns. Zu Beginn der abgelaufenen Saison riss er sich das Kreuzband und fiel damit für den Rest der Spielzeit aus. Derzeit wird davon ausgegangen, dass er zum Start der kommenden Saison wieder fit sein wird. Auch interessant: NFL Draft 2026: Dallas Cowboys sorgen mit Doppel-Trade für Wirbel

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