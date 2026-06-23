ran Fußball Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

NFL–Franchise Atlanta Falcons hat sich mit dem Tight End Kyle Pitts wohl auf einen neuen Vertrag einigen können.

Die Atlanta Falcons planen wohl langfristig mit Tight End Kyle Pitts. Wie Ian Rapoport berichtet, soll sich die NFL-Franchise mit Pitts auf einen neuen Vertrag über drei Jahre geeinigt haben. NFL: Nach wirrer Instagram-Story - geht Brandon Aiyuk zu den Washington Commanders? Demnach soll der 25-Jährige für die nächsten drei Jahre 54 Millionen US-Dollar erhalten, 36 Millionen US-Dollar davon in den ersten beiden Vertragsjahren als garantierte Summe.

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