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NFL: Atlanta Falcons und Kyle Pitts einigen sich wohl auf neuen Vertrag
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:39 Min
NFL–Franchise Atlanta Falcons hat sich mit dem Tight End Kyle Pitts wohl auf einen neuen Vertrag einigen können.
Die Atlanta Falcons planen wohl langfristig mit Tight End Kyle Pitts.
Wie Ian Rapoport berichtet, soll sich die NFL-Franchise mit Pitts auf einen neuen Vertrag über drei Jahre geeinigt haben.
Demnach soll der 25-Jährige für die nächsten drei Jahre 54 Millionen US-Dollar erhalten, 36 Millionen US-Dollar davon in den ersten beiden Vertragsjahren als garantierte Summe.
Durch neuen Vertrag: Pitts muss nicht mit Franchise Tag spielen
Durch die nun erfolgte Einigung muss Pitts in der Saison 2026 nicht mehr mit dem Franchise Tag spielen, den er zu Beginn der Offseason unterzeichnet hatte. Die Falcons und Pitts hatten bis zum 15. Juli Zeit, um eine langfristige Verlängerung auszuhandeln, nun gab es wohl schon einige Wochen vor der Deadline eine Einigung.
Der Erstrunden-Pick Pitts spielt seit 2021 für die Falcons. Er wurde an Position vier gepickt und damit so früh wie kein anderer Tight End zuvor in der NFL-Historie.
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