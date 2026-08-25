Tragödie in der NFL: Bills-Tackle Ed Oliver verliert seinen zweijährigen Sohn. Ein Podcaster verkündet den Tod schließlich ohne Erlaubnis.

Große Trauer bei den Buffalo Bills. Defensive Tackle Ed Oliver hat seinen zweijährigen Sohn verloren, das bestätigte die Franchise. Das Kind starb bereits Ende Juni, nachdem es von Angehörigen leblos im Swimmingpool eines Wohnhauses in der Nähe von Houston aufgefunden wurde.

Im Krankenhaus wurde der kleine Ed. Jr. später für tot erklärt, ein Untersuchungsbericht stufte den Tod als Unfall ein.

"Im Namen der gesamten Organisation der Buffalo Bills möchten wir Ed Oliver und seiner Familie öffentlich unser Beileid zum verheerenden Verlust seines Sohnes aussprechen", erklärte General Manager Brandon Beane.

"Es ist eine unvorstellbare Tragödie für jeden Elternteil. Wir werden Ed und seine Familie weiterhin unterstützen, während wir alle um diesen tragischen Verlust trauern."