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NFL - Buffalo Bills: Sohn von Ed Oliver bei tragischem Unfall verstorben - Podcaster macht Tod ohne Erlaubnis öffentlich
Aktualisiert:von ran.de
Tragödie in der NFL: Bills-Tackle Ed Oliver verliert seinen zweijährigen Sohn. Ein Podcaster verkündet den Tod schließlich ohne Erlaubnis.
Große Trauer bei den Buffalo Bills. Defensive Tackle Ed Oliver hat seinen zweijährigen Sohn verloren, das bestätigte die Franchise. Das Kind starb bereits Ende Juni, nachdem es von Angehörigen leblos im Swimmingpool eines Wohnhauses in der Nähe von Houston aufgefunden wurde.
Im Krankenhaus wurde der kleine Ed. Jr. später für tot erklärt, ein Untersuchungsbericht stufte den Tod als Unfall ein.
"Im Namen der gesamten Organisation der Buffalo Bills möchten wir Ed Oliver und seiner Familie öffentlich unser Beileid zum verheerenden Verlust seines Sohnes aussprechen", erklärte General Manager Brandon Beane.
"Es ist eine unvorstellbare Tragödie für jeden Elternteil. Wir werden Ed und seine Familie weiterhin unterstützen, während wir alle um diesen tragischen Verlust trauern."
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Bills sagen Oliver Unterstützung zu
Auch Bills-Quarterback Josh Allen äußerte sich zum Schicksal seines Teamkollegen. "Man kann nichts sagen, um die Situation zu verbessern, außer für Ed da zu sein, ganz gleich, wie er uns braucht", konstatierte der Spielmacher.
"Als Team werden wir ihn weiterhin mit Liebe umgeben. Wir wollen uns um ihn scharen, um ihm zu zeigen, dass wir hinter ihm stehen und für ihn da sind, ganz gleich, wie er uns braucht. Aber die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, ist unglaublich."
Tackle Oliver und seine Familie hatten den Tod des Kindes zunächst für sich behalten, der Sportler nahm parallel weiter am Trainingsbetrieb der Bills teil.
US-Podcaster leakt Tod des Kindes
Weil US-Podcaster Tony Farmer die Tragödie aber ohne Erlaubnis öffentlicht machte, sahen sich die Bills in der Folge zu einem Statement gezwungen.
Farmer hatte die zuvor ausgebliebene Berichterstattung als "Medien-Blackout" bezeichnet. NFL-Medienvertreter und Fans kritisierten ihn in der Folge scharf und argumentierten, Ed Oliver und seine Familie hätten das Recht, privat zu trauern.
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