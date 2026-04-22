NFL NFL: Pärchen-Workout! 49ers-Star und Ehefrau im Training Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Der neue Browns-Cheftrainer Todd Monken sorgt bei Quarterback Shedeur Sanders für große Begeisterung.

Bei den Cleveland Browns weht ein frischer Wind. Ex-Head-Coach Kevin Stefanski ist weg, nun steht Todd Monken als neuer Cheftrainer an der Seitenlinie. Die Veränderungen sind dabei auch für Shedeur Sanders spürbar. Nach dem freiwilligen, drei Tage andauernden Minicamp der Franchise erklärte der Quarterback gegenüber US-Medien, unter Monken und seinem Stab herrsche eine "neue Stimmung und Energie". Noch vor einem Jahr war Sanders unter Stefanski nur Spielmacher Nummer vier - mit der Trikotnummer zwölf. Unter Monken ist bei Sanders derweil seine altbekannte Rückennummer zwei zurück. Im Teamtraining teilte sich der 24-Jährige seinen Platz mit dem wiedergenesenen Deshaun Watson.

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Konkurrenzkampf mit Watson und Gabriel "Coach Monken ist großartig, und alle anderen Trainer im Stab sind extrem großartig", freute sich Sanders. "Sie verstehen und akzeptieren dich einfach als Mensch, und dann fordern sie dich jeden Tag im Besprechungsraum, auf dem Feld und im Kraftraum. Es ist eine neue Atmosphäre, eine neue Energie." Im NFL Draft 2025 wurde Sanders nach einem großen Fall erst an Position 144 ausgewählt, in den letzten sieben Spielen der vergangenen Saison stand er für Cleveland als Starter auf dem Feld und brachte es in dieser Zeit auf drei Siege. Das explosivste Draft-Talent und seine unglaubliche Geschichte Vor Beginn der neuen Saison findet er sich mit Watson, der 2025 aufgrund von einem Achillessehnenriss nicht spielte, sowie seinem Rookie-Kollegen aus dem vergangenen Jahr, Dillon Gabriel, im Kampf um den Starterposten wieder. Der neue Cheftrainer Monken erklärte in diesem Zuge nun, der Plan sei, Sanders den Großteil der Spielzüge während der Trainingseinheiten zu geben, aber die Einsatzmöglichkeiten auf alle Quarterbacks im Team aufzuteilen. Demnach können sich die Einsatzzeiten der einzelnen Spieler von Tag zu Tag ändern.

Shedeur Sanders schwärmt von Monken "Ich hatte den Eindruck, dass sie alles im Griff hatten. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie den Faden verloren hätten", so Monken. Sanders hatte große Teile der Offseason damit verbracht, in Cleveland zu trainieren und traf seinen neuen Head Coach an dessen erstem Tag auf dem Teamgelände. "Ich glaube, der Coach hat mir einfach neues Leben eingehaucht", schwärmte Sanders über Monken. "Und wenn man das tut, erzielt man für mich einfach das beste Ergebnis, ganz ehrlich."

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