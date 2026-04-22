Nach seinem Klinikaufenthalt ist Puka Nacua zurück bei den Los Angeles Rams. Head Coach McVay bezieht zu dem Receiver Stellung.

Neuigkeiten zu Puka Nacua. Der Wide Receiver der Los Angeles Rams wird vollständig am Offseason-Programm der Franchise teilnehmen, das gab Head Coach Sean McVay bekannt.

Der Passempfänger hatte in den vergangenen Wochen Zeit in einer Rehabilitationsklinik verbracht, wie sein Anwalt Anfang des Monats gegenüber der "California Post" bestätigte.

Im März hatte eine Frau in L.A. eine Klage gegen den 24-Jährigen eingereicht, in der sie ihm vorwarf, er habe an Silvester eine "unprovozierte antisemitische Äußerung" getätigt und sie später in die Schulter gebissen.

Zum Start des Offseason-Programms der Rams war Nacua am Montag anwesend. "Er wird voll am Programm teilnehmen", sagte McVay in seiner Pressekonferenz vor dem Draft. "Es ist toll, ihn zu sehen. Er sieht gut aus. Es geht ihm wirklich gut."