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NFL: Puka Nacua nach Klinikaufenthalt zurück bei Los Angeles Rams - Head Coach Sean McVay gibt Update
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:17 Min
Nach seinem Klinikaufenthalt ist Puka Nacua zurück bei den Los Angeles Rams. Head Coach McVay bezieht zu dem Receiver Stellung.
Neuigkeiten zu Puka Nacua. Der Wide Receiver der Los Angeles Rams wird vollständig am Offseason-Programm der Franchise teilnehmen, das gab Head Coach Sean McVay bekannt.
Der Passempfänger hatte in den vergangenen Wochen Zeit in einer Rehabilitationsklinik verbracht, wie sein Anwalt Anfang des Monats gegenüber der "California Post" bestätigte.
Im März hatte eine Frau in L.A. eine Klage gegen den 24-Jährigen eingereicht, in der sie ihm vorwarf, er habe an Silvester eine "unprovozierte antisemitische Äußerung" getätigt und sie später in die Schulter gebissen.
Zum Start des Offseason-Programms der Rams war Nacua am Montag anwesend. "Er wird voll am Programm teilnehmen", sagte McVay in seiner Pressekonferenz vor dem Draft. "Es ist toll, ihn zu sehen. Er sieht gut aus. Es geht ihm wirklich gut."
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Los Angeles Rams: Sean McVay glaubt an Puka Nacua
Zwar werde er die Gespräche mit Nacua für sich behalten, McVay fügte aber an: "Er und ich haben ein großartiges Verhältnis und sind sehr zuversichtlich, was die Richtung angeht, in die wir gehen."
Beim Liga-Meeting im März hatte der Head Coach noch erklärt, die Rams würden "weiterhin alle Informationen" zu dem Vorfall rund um Nacua sammeln, er "vertraue dem Herzen dieses Jungen" aber.
"Ich mag ihn, lege meinen Arm um ihn, möchte ihm weiterhin helfen, sich weiterzuentwickeln, und mir wirklich alle relevanten Fakten verschaffen, bevor ich in dieser speziellen Situation voreilige Schlüsse ziehe", sagte McVay damals.
Der Anwalt des NFL-Stars hatte zuletzt bereits erklärt, er weise die Vorwürfe der Frau "auf das Schärfste" zurück.
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