NFL NFL: Pärchen-Workout! 49ers-Star und Ehefrau im Training Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

ran fasst für euch die wichtigsten aktuellen News und Gerüchte zum NFL Draft 2026 zusammen.

Der NFL Draft ist das ultimative Highlight für Football-Fans in jedem Frühjahr. Welcher College-Star wird zum Top-Pick, welcher Spieler zum "Mr. Irrelevant"? Welche Teams verstärken sich optimal und welcher General Manager greift daneben? In unzähligen Mock-Drafts wird bereits heiß spekuliert, welcher Rookie bei welcher Franchise landet. Ziemlich sicher scheint: Im diesjährigen Draft, der vom 23. bis zum 25. April in Pittsburgh stattfindet, wird Quarterback Fernando Mendoza im Fokus stehen. NFL Draft 2026 live im TV & Stream Der Heisman-Gewinner von den Indiana Hoosiers gilt als der haushohe Favorit auf den First Overall Pick. Dass er bei den Las Vegas Raiders landet, scheint fast schon sicher – Mendoza absolvierte kürzlich seinen einzigen offiziellen Pre-Draft-Visit in "Sin City". ran fasst im Ticker alle wichtigen News und Gerüchte rund um den NFL-Draft 2026 für euch zusammen.

+++ 23. April: 07:04 Uhr: Verletzungsanfälliges Top-Prospect bald wieder komplett fit? +++ Seit Monaten bereits laboriert Defensive Tackle Caleb Banks an einer Verletzung am Fuß. Ausgerechnet beim Scouting Combine hatte sich der Verteidiger von den Florida Gators verletzt. In der vergangenen Saison spielte er nur drei Spiele. Nun ließ er einen Brief an alle 32 Teams schicken, der besagt, dass er ab Juni wieder fit sein wird. Unterschrieben ist dieser Brief vom renommierten Arzt Dr. Norman Waldrop. Das berichtet "ESPN". Laut mehreren Analysten ist er einer der fünf besten Defensive Tackle im Draft und könnte in der ersten Runde gezogen werden - wenn Teams das Verletzungsrisiko eingehen wollen.

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+++ 21. April: 06:29 Uhr: Seahawks kündigen Trades an +++ Die Seattle Seahawks haben angekündigt, beim kommenden Draft Trades einfädeln zu wollen. "Wir haben nur vier Picks. Es ist kein Geheimnis, dass wir runtergehen wollen", sagte General Manager John Schneider. Tatsächlich sind die vier Picks die niedrigste Menge aller Teams. Als Super-Bowl-Champion darf Seattle erst an Stelle 32 in der ersten Runde auswählen. Wie "ESPN" berichtet, würden die Seahawks sogar innerhalb der Division traden wollen. Das ist insofern spannend, als dass die Arizona Cardinals wohl bereit wären, spät in die erste Runde zu traden, um Quarterback Ty Simpson auswählen zu können. Auch die New York Jets denken demnach darüber nach. Auch interessant: NFL Draft 2026: Das explosivste Talent und seine unglaubliche Geschichte

+++ 14. April: 22:07 Uhr: Traden die Cowboys in die Top 4? +++ Etwas mehr als eine Woche vor dem NFL Draft gibt es neue Gerüchte um einen möglichen Blockbuster-Uptrade der Dallas Cowboys. Laut Insider Jordan Schultz hat sich innerhalb der Liga die Annahme verfestigt, dass die Cowboys in die Top 5 traden könnten, um den New York Giants einen Spieler wegzuschnappen. Aufgrund des Trades von Micah Parsons zu den Green Bay Packers im vergangenen Jahr verfügt Dallas im anstehenden Draft über zwei Erstrundenpicks (#12 und #20), hätte also die Munition, um nach oben zu gehen. Die Giants selbst picken an fünf, Dallas müsste also mindestens an Position vier springen. Um welchen Spieler es sich handeln könnte, ist derzeit Gegenstand von Gerüchten. Oftmals wird der Name Sonny Styles genannt, der - neben Hybrid-Spieler Arvell Reese - als bester reiner Off-Ball-Linebacker im Draft gilt. Styles soll bei den Giants hoch im Kurs stehen. Vor allem die Defense der Cowboys benötigt Verstärkung, insofern würde Styles Sinn ergeben. Aber auch ein Uptrade für einen der Pass Rusher wäre eine Möglichkeit, um mit einem Jahr Verspätung den Parsons-Verlust zu kompensieren. NFL Draft 2026: New England Patriots treffen wohl bedeutsamen Quarterback-Entschluss

NFL Draft 2026- Erstmals seit über 25 Jahren: Kommt es zu diesem Quarterback-Phänomen?

+++ 9. April: 19:08 Uhr: Top-Edge-Rusher trifft sich mit den Chiefs +++ Nach einer enttäuschenden Saison dürfen die Kansas City Chiefs in diesem Jahr ungewohnt früh wählen. Das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes hält den neunten Pick – und vieles deutet darauf hin, dass die Franchise an dieser Stelle den Pass Rush verstärken will. Dazu passt: Laut NFL-Insider Ian Rapoport hat mit Rueben Bain einer der am stärksten eingeschätzten Edge Rusher des Jahrgangs am Donnerstag die Chiefs besucht. Bain kommt aus einer bärenstarken Saison für die Miami Hurricanes, in der der 21-Jährige mit 15,5 Tackles for Loss und 9,5 Sacks glänzte. Neben den Chiefs besuchte Bain zuletzt auch die Tennessee Titans (Pick 4) und die Miami Dolphins (Pick 11) – allesamt Teams mit hohem Bedarf in der Defensive Line. NFL Draft 2026: Bedenkzeit in 1. Runde verkürzt

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+++ 8. April: 20:20 Uhr: Cowboys-Owner Jerry Jones deutet mögliche Draft-Trades an +++ Die Dallas Cowboys könnten beim Draft eine zentrale Rolle spielen, da sie an den Positionen 12 und 20 gleich über zwei Erstrundenpicks verfügen. Besitzer Jerry Jones bestätigte nun, dass er aggressive Trades nicht ausschließt. Beim jährlichen Ligatreffen erklärte Jones laut offizieller Team-Website: "Absolut, wir werden alles prüfen, was uns eine bessere Ausgangslage verschafft. Ziel ist es, Qualität zu maximieren, während wir flexibel auf dem Board bleiben." Die Cowboys ziehen demnach sowohl Auf- als auch Abwärtstrades in Erwägung, je nachdem, welche Top-Talente an Tag 1 verfügbar sind. Auch interessant: NFL Draft 2026: Jeremiyah Love droht der Fall, obwohl er ein absolutes Top-Talent ist

+++ 7. April: 19:04 Uhr: Fernando Mendoza bei Draft wohl nicht vor Ort +++ Obwohl Fernando Mendoza als haushoher Favorit auf den First Overall Pick gilt, wird der Quarterback der Indiana Hoosiers beim Draft in Pittsburgh wohl nicht vor Ort sein. Wie "ESPN" berichtet, hat Mendoza die NFL darüber informiert, dass er den Moment lieber privat mit seiner Familie in Miami verbringen möchte. Es wäre das erste Mal seit 2022 (damals Travon Walker), dass der First Overall Pick nicht persönlich die Bühne betritt, um sein Trikot von Commissioner Roger Goodell entgegenzunehmen. Mendoza reiht sich damit in eine prominente Riege um Trevor Lawrence (2021) und Baker Mayfield (2018) ein, die den Draft-Abend ebenfalls fernab des Blitzlichtgewitters im engsten Kreis feierten.

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