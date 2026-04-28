NFL

NFL: Quarterback-Situationen der 32 Teams nach dem Draft 2026 - startet Mendoza oder Cousins?

Aktualisiert:

von ran

Die Quarterback-Position ist die wichtigste in jedem NFL-Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag? Wer ist Starter, wer ist Backup? ran liefert die Übersicht.

Keine Position im American Football und speziell in der NFL ist so entscheidend für den Erfolg und Misserfolg wie der Quarterback.

Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren. Aber mit einem schlechten Quarterback ist Erfolg nahezu unmöglich.

ran zeigt, wie die Quarterback-Situationen der 32 NFL-Teams nach dem Draft aussehen. Welche Spieler stehen unter Vertrag? Wer ist Starter, für wen bleibt vorerst nur die Backup-Rolle? (Stand: 28. April 2026)

Las Vegas Raiders

Bei den Raiders ist Mendoza als Erstrunden-Rookie hinter Cousins gelistet. Vielleicht startet er aber auch direkt.

  • Starter: Kirk Cousins

  • Backup: Fernando Mendoza, Aidan O’Connell

Kirk Cousins dürfte bei den Raiders künftig Fernando Mendoza unterstützen.

Arizona Cardinals

  • Starter: Jacoby Brissett

  • Backups: Gardner Minshew, Carson Beck, Kedon Slovis

Jacoby Brissett wäre momentan Starter der Arizona Cardinals.

Atlanta Falcons

  • Starter: Tua Tagovailoa

  • Backup: Trevor Siemian, Jack Strand

  • Verletzt: Michael Penix Jr.

Kann Tua Tagovailoa seiner Karriere bei den Atlanta Falcons neuen Schwung verleihen?

Baltimore Ravens

Lamar Jackson ist die unumstrittene Nummer 1 der Baltimore Ravens.

Buffalo Bills

  • Starter: Josh Allen

  • Backups: Kyle Allen, Shane Buechele

Josh Allen will mit den Buffalo Bills endlich Richtung Super Bowl marschieren.

Carolina Panthers

  • Starter: Bryce Young

  • Backup: Kenny Pickett, Will Grier, Haynes King

Bryce Young dürfte bei den Carolina Panthers vor einer wegweisenden Saison stehen.

Chicago Bears

  • Starter: Caleb Williams

  • Backups: Tyson Bagent, Case Keenum, Miller Moss

Gelingt Caleb Williams 2026 der nächste Schritt in seiner Entwicklung?

Cincinnati Bengals

  • Starter: Joe Burrow

  • Backups: Joe Flacco, Josh Johnson, Sean Clifford

Joe Burrow schaffte es mit den Cincinnati Bengals drei Jahre in Folge nicht in die Playoffs.

Cleveland Browns

  • Starter: Shedeur Sanders

  • Backups: Dillon Gabriel, Deshaun Watson, Taylen Green

Shedeur Sanders steht vor seiner zweiten NFL-Saison.

Dallas Cowboys

  • Starter: Dak Prescott

  • Backups: Sam Howell, Joe Milton III

Dak Prescott und die Dallas Cowboys wollen sich 2026 deutlich steigern.

Denver Broncos

  • Starter: Bo Nix

  • Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger

Bo Nix verletzte sich in der Vorsaison im AFC Championship Game.

Detroit Lions

  • Starter: Jared Goff

  • Backup: Teddy Bridgewater, Luke Altmyer

An Jared Goff führt bei den Detroit Lions derzeit kein Weg vorbei.

Green Bay Packers

  • Starter: Jordan Love

  • Backups: Desmond Ridder, Kyle McCord, Kyron Drones

Auch 2026 wird Jordan Love die Snaps bei den Green Bay Packers empfangen.

Houston Texans

  • Starter: C.J. Stroud

  • Backups: Davis Mills, Graham Mertz

C.J. Stroud ist die Bestätigung siner Rookiesaison nach wie vor schuldig geblieben.

Indianapolis Colts

Daniel Jones kämpft sich derzeit nach seinem Achillessehnenriss zurück.

Jacksonville Jaguars

  • Starter: Trevor Lawrence

  • Backups: Nick Mullens, Carter Bradley, Joey Aguilar

Trevor Lawrence zeigte unter Liam Coen zuletzt eine klare Verbesserung.

Kansas City Chiefs

Patrikc Mahomes laboriert derzeit an einem Kreuzbandriss.

Los Angeles Chargers

  • Starter: Justin Herbert

  • Backups: Trey Lance, DJ Uiagalelei

Justin Herbert musste 2025 sehr oft vor den gegnerischen Rushern flüchten.

Los Angeles Rams

  • Starter: Matthew Stafford

  • Backup: Ty Simpson, Stetson Bennett IV

Matthew Stafford steht 2026 womöglich vor seiner letzten NFL-Saison.

Miami Dolphins

  • Starter: Malik Willis

  • Backups: Quinn Ewers, Cam Miller

Malik Willis kam in der Free Agency neu zu den Miami Dolphins.

Minnesota Vikings

  • Starter: Kyler Murray

  • Backups: J.J. McCarthy, Carson Wentz, Max Brosmer

Kyler Murray vollzog einen Tapetenwechsel und läuft künftig für die Minnesota Vikings auf.

New England Patriots

  • Starter: Drake Maye

  • Backup: Tommy DeVito, Behren Morton

Gelingt Drake Maye erneut eine Fabelsaison?

New Orleans Saints

  • Starter: Tyler Shough

  • Backups: Spencer Rattler, Zach Wilson

Tyler Shough zeigte in seinem ersten NFL-Jahr gute Ansätze.

New York Giants

  • Starter: Jaxson Dart

  • Backup: Jameis Winston, Brandon Allen

Wird Jaxson Dart 2026 mehr Vorsicht in seinen Aktionen walten lassen?

New York Jets

  • Starter: Geno Smith

  • Backups: Cade Klubnik, Brady Cook, Bailey Zappe

Gneo Smith kehrte in der Offseason zu den New York Jets zurück.

Philadelphia Eagles

  • Starter: Jalen Hurts

  • Backups: Tanner McKee, Andy Dalton, Cole Payton

Jalen Hurts und die Phildelphia Eagles hatten offensiv zuletzt große Probleme.

Pittsburgh Steelers

  • Starter: Mason Rudolph

  • Backup: Will Howard, Drew Allar

Stand jetzt würde Mason Rudolph die Offense der Pittsburgh Steelers anführen.

San Francisco 49ers

  • Starter: Brock Purdy

  • Backups: Mac Jones, Kurtis Rourke, Adrian Martinez

Brock Purdy ist bei den San Francisco 49ers längst unangefochten.

Seattle Seahawks

Sam Darnold gewann in der Vorsaison mit den Seattle Seahawks den Super Bowl.

Tampa Bay Buccaneers

  • Starter: Baker Mayfield

  • Backups: Jake Browning, Connor Bazelak

Baker Mayfield hofft auf eine bessere Saison 2026.

Tennessee Titans

  • Starter: Cam Ward

  • Backups: Mitch Trubisky, Will Levis, Hendon Hooker

Nach seinem schwierigen Rookiejahr will Cam Ward seine NFL-Tauglichkeit beweisen.

Washington Commanders

  • Starter: Jayden Daniels

  • Backups: Marcus Mariota, Athan Kaliakmanis, Sam Hartman

Bleibt Jayden Daniels in der kommenden Saison fit?

