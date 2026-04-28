NFL: Quarterback-Situationen der 32 Teams nach dem Draft 2026 - startet Mendoza oder Cousins?
Aktualisiert:
Die Quarterback-Position ist die wichtigste in jedem NFL-Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag? Wer ist Starter, wer ist Backup? ran liefert die Übersicht.
Keine Position im American Football und speziell in der NFL ist so entscheidend für den Erfolg und Misserfolg wie der Quarterback.
Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren. Aber mit einem schlechten Quarterback ist Erfolg nahezu unmöglich.
ran zeigt, wie die Quarterback-Situationen der 32 NFL-Teams nach dem Draft aussehen. Welche Spieler stehen unter Vertrag? Wer ist Starter, für wen bleibt vorerst nur die Backup-Rolle? (Stand: 28. April 2026)
Las Vegas Raiders
Bei den Raiders ist Mendoza als Erstrunden-Rookie hinter Cousins gelistet. Vielleicht startet er aber auch direkt.
Starter: Kirk Cousins
Backup: Fernando Mendoza, Aidan O’Connell
Arizona Cardinals
Starter: Jacoby Brissett
Backups: Gardner Minshew, Carson Beck, Kedon Slovis
Atlanta Falcons
Starter: Tua Tagovailoa
Backup: Trevor Siemian, Jack Strand
Verletzt: Michael Penix Jr.
Baltimore Ravens
Starter: Lamar Jackson
Backup: Tyler Huntley
Buffalo Bills
Starter: Josh Allen
Backups: Kyle Allen, Shane Buechele
Carolina Panthers
Starter: Bryce Young
Backup: Kenny Pickett, Will Grier, Haynes King
Chicago Bears
Starter: Caleb Williams
Backups: Tyson Bagent, Case Keenum, Miller Moss
Cincinnati Bengals
Starter: Joe Burrow
Backups: Joe Flacco, Josh Johnson, Sean Clifford
Cleveland Browns
Starter: Shedeur Sanders
Backups: Dillon Gabriel, Deshaun Watson, Taylen Green
Dallas Cowboys
Starter: Dak Prescott
Backups: Sam Howell, Joe Milton III
Denver Broncos
Starter: Bo Nix
Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
Detroit Lions
Starter: Jared Goff
Backup: Teddy Bridgewater, Luke Altmyer
Green Bay Packers
Starter: Jordan Love
Backups: Desmond Ridder, Kyle McCord, Kyron Drones
Houston Texans
Starter: C.J. Stroud
Backups: Davis Mills, Graham Mertz
Indianapolis Colts
Starter: Anthony Richardson (hat wohl Trade angefragt)
Backups: Riley Leonard, Seth Henigan
Verletzt: Daniel Jones
Jacksonville Jaguars
Starter: Trevor Lawrence
Backups: Nick Mullens, Carter Bradley, Joey Aguilar
Kansas City Chiefs
Starter: Justin Fields
Backups: Garrett Nussmeier, Chris Oladokun, Jake Haener
Verletzt: Patrick Mahomes
Los Angeles Chargers
Starter: Justin Herbert
Backups: Trey Lance, DJ Uiagalelei
Los Angeles Rams
Starter: Matthew Stafford
Backup: Ty Simpson, Stetson Bennett IV
Miami Dolphins
Starter: Malik Willis
Backups: Quinn Ewers, Cam Miller
Minnesota Vikings
Starter: Kyler Murray
Backups: J.J. McCarthy, Carson Wentz, Max Brosmer
New England Patriots
Starter: Drake Maye
Backup: Tommy DeVito, Behren Morton
New Orleans Saints
Starter: Tyler Shough
Backups: Spencer Rattler, Zach Wilson
New York Giants
Starter: Jaxson Dart
Backup: Jameis Winston, Brandon Allen
New York Jets
Starter: Geno Smith
Backups: Cade Klubnik, Brady Cook, Bailey Zappe
Philadelphia Eagles
Starter: Jalen Hurts
Backups: Tanner McKee, Andy Dalton, Cole Payton
Pittsburgh Steelers
Starter: Mason Rudolph
Backup: Will Howard, Drew Allar
San Francisco 49ers
Starter: Brock Purdy
Backups: Mac Jones, Kurtis Rourke, Adrian Martinez
Seattle Seahawks
Starter: Sam Darnold
Backups: Drew Lock, Jalen Milroe
Tampa Bay Buccaneers
Starter: Baker Mayfield
Backups: Jake Browning, Connor Bazelak
Tennessee Titans
Starter: Cam Ward
Backups: Mitch Trubisky, Will Levis, Hendon Hooker
Washington Commanders
Starter: Jayden Daniels
Backups: Marcus Mariota, Athan Kaliakmanis, Sam Hartman
