Die Pittsburgh Steelers haben mit Drew Allar einen neuen Quarterback im Draft gezogen. Für den potenziellen Rückkehrer Aaron Rodgers ändert sich dadurch offenbar nichts.

Die Pittsburgh Steelers haben in der 3. Runde des Drafts Quarterback Drew Allar gezogen, planen aber offenbar weiterhin mit einer Rückkehr von Aaron Rogers.

Mit dem 22-jährigen Allar, der auf dem College für Penn State gespielt hat, und Will Howard, den das Team im vergangenen Jahr in der sechsten Runde ausgewählt hat, stehen aktuell nur zwei unerfahrene Quarterbacks im Roster. Allar hat McCarthy, der als langjähriger Quarterback-Coach viel Erfahrung mit jungen QBs hat, jedoch direkt überzeugt.

"Nein, überhaupt nicht", sagte der neue Head Mike McCarthy am Wochenende auf die Frage, ob der Draft von Allar eine direkte Auswirkung auf Rodgers habe. "Es geht darum, den Quarterback Room weiterzuentwickeln und ihn so tief wie möglich aufzustellen", führte er aus.

NFL: Steelers überzeugt von Draft Pick Allar

"Wie bei allem glaube ich an den ersten Eindruck", sagte McCarthy bei seinem ersten Interview nach dem Draft. "Ich hatte die Möglichkeit, ihn spielen zu sehen und ihn beim Combine kennenzulernen. Mir hat alles an ihm gefallen. Er ist jung, hat viel Entwicklungspotenzial und ist ein Spieler, der den Ball auf Top-Niveau werfen kann. Das ist eine großartige Grundlage", erklärte er.

Komplementiert werden soll das Roster nun noch durch Rodgers, der mit seiner Entscheidung jedoch weiterhin auf sich warten lässt und wohl noch gar keinen Kontakt mit den Verantwortlichen der Franchise hatte.



Der 42-Jährige warf in der Vorsaison für 3.322 Yards und erzielte 24 Touchdowns. Er führte die Steelers mit einer Bilanz von 10-7 in die Playoffs, wo sie allerdings deutlich an den Houston Texans scheiterten (6:30). Seit 2016, als sie bis in die Conference Championship Round vordrangen, gewann Pittsburgh kein einziges Playoff-Spiel mehr.

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