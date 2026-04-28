NFL: Hoffnung für Felix Lepper - zwei Teams laden deutschen O-Liner zu Rookie-Mini-Camps ein

Nach Marlin Klein und Paul Rubelt darf ein weiterer Deutscher nach dem NFL Draft 2026 vom großen Sprung träumen. O-Liner Felix Lepper wurde gleich von zwei Teams zu Mini Camps eingeladen.

Für zwei Deutsche erfüllte sich beim Draft 2026 der große Traum von der NFL.

Die Houston Texans wählten Tight End Marlin Klein sensationell bereits in der zweiten Runde aus. Der Name von Paul Rubelt wurde zwar nicht innerhalb der sieben Runden vorgelesen, allerdings wurde der Offensive Lineman wenig später als Undrafted Free Agent von den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag genommen.

Und damit nicht genug. Auch ein weiterer Spieler aus Deutschland darf darauf hoffen, in der kommenden Saison in der besten Football-Liga der Welt zu spielen.

O-Liner Felix Lepper erhielt zwar noch keinen Vertrag, darf jedoch gleich bei zwei Teams im Rahmen der Rookie Minicamps vorspielen: den Kansas City Chiefs und New York Giants.

Dies gab "Gridiron Imports" bekannt. Die Organisation um Ex-NFL-Star Björn Werner ermöglicht Football-Nachwuchsspielern den Sprung in die USA.