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NFL: Fifth-Year Options der Draft-Klasse 2023 im Überblick - Eagles binden zwei Stars

Aktualisiert:

von ran

NFL

NFL: Comeback? Russell Wilson wie Michael Jordan

Videoclip • 01:21 Min

Bis zum 1. Mai müssen sich die NFL-Teams entscheiden, ob sie ihre Erstrundenpicks aus dem Draft 2023 über die Fifth-Year Option auch für die Saison 2027 an sich binden. Wir blicken auf die einzelnen Entscheidungen.

Spieler, die im Rahmen des NFL Drafts ausgewählt werden, erhalten standardmäßig einen Vierjahresvertrag, der in seiner Struktur zum großen Teil vorgegeben ist.

Eine Ausnahme bilden dabei die Erstrundenpicks eines jeden Jahrgangs, diese haben in ihren Verträgen eine zusätzliche Fifth-Year Option stehen, die von den jeweiligen Teams gezogen werden kann. Mit dieser wird der Vierjahresvertrag um ein fünftes Jahr ausgedehnt.

Das jeweilige Gehalt ist dabei voll garantiert, kann aber zwischen Spielern derselben Position schwanken. Die genaue Summe richtet sich nach der Spielzeit und individuellen Erfolgen wie etwa Pro-Bowl-Nominierungen.

Die Entscheidung, ob die Option gezogen wird, muss im Laufe der Offseason vor der vierten und damit formell letzten Saison des Spielers getroffen werden. In diesem Jahr ist die Draft-Klasse von 2023 an der Reihe, spätestens am 1. Mai muss klar sein, ob die Option für 2027 gezogen wird.

Wichtig: Den Miami Dolphins wurde ihr Erstrundenpick 2023 wegen Verstößen gegen die Anti-Tempering-Regeln aberkannt, weshalb es nur 31 Picks in Runde eins gab.

ran blickt auf die einzelnen Spieler und die Entscheidungen. (Hinweis: In Klammern steht jeweils das aktuelle Team des Spielers.) (Stand: 28. April, 12:00 Uhr)

Die nächsten Livestreams auf Joyn

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1. Pick: Bryce Young (Carolina Panthers)

  • Position: Quarterback

  • Gehalt der Fifth-Year Option: 25,9 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Bryce Young hat die Fifth-Year Option bereits bekommen.

Bild: Icon Sportswire

2. Pick: C.J. Stroud (Houston Texans)

  • Position: Quarterback

  • Gehalt der Fifth-Year Option: 25,9 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

C.J. Stroud steht unter Beobachtung.

Bild: Icon Sportswire

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3. Pick: Will Anderson (Houston Texans)

  • Position: Edge Rusher

  • Gehalt der Fifth-Year Option: 21,5 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Will Anderson ist bereits einer der Top-Verteidiger der NFL.

Bild: UPI Photo

4. Pick: Anthony Richardson (Indianapolis Colts)

Wie es für Anthony Richardson in der NFL weitergeht, ist offen.

Bild: ZUMA Press Wire

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5. Pick: Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

  • Position: Cornerback

  • Gehalt Fifth-Year Option: 21,2 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Devon Witherspoon ist eine Säule der Seattle Seahawks.

Bild: Imagn Images

6. Pick: Paris Johnson Jr. (Arizona Cardinals)

  • Position: Offensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Paris Johnson Jr. von den Arizona Cardinals.

Bild: Icon Sportswire

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7. Pick: Tyree Wilson (New Orleans Saints, kam per Trade von Las Vegas Raiders)

  • Position: Edge Rusher

  • Gehalt Fifth-Year Option: 14,5 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Die aktuellsten NFL-Videos

Erhält Tyree Wilson seine Fifth-Year Option?

Bild: ZUMA Press Wire

8. Pick: Bijan Robinson (Atlanta Falcons)

  • Position: Running Back

  • Gehalt Fifth-Year Option: 11,3 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Bijan Robinson ist einer der besten Running Backs der NFL.

Bild: Icon Sportswire

9. Pick: Jalen Carter (Philadelphia Eagles)

  • Position: Defensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 27,1 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Jalen Carter gewann mit den Philadelphia Eagles bereits den Super Bowl.

Bild: Icon Sportswire

10. Pick: Darnell Wright (Chicago Bears)

  • Position: Offensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Darnell Wright ist einer der Beschützer von Caleb Williams.

Bild: Icon Sportswire

11. Pick: Peter Skoronski (Tennessee Titans)

  • Position: Offensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Peter Skoronski (l.) ist Stammspieler der Tennessee Titans.

Bild: Icon Sportswire

12. Pick: Jahmyr Gibbs (Detroit Lions)

  • Position: Running Back

  • Gehalt Fifth-Year Option: 14,3 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Jahmyr Gibbs legte bei den Detroit Lions bereits starke Zahlen auf.

Bild: IMAGO/NurPhoto

13. Pick: Lukas Van Ness (Green Bay Packers)

  • Position: Edge Rusher

  • Gehalt Fifth-Year Option: 13,8 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Lukas Van Ness von den Green Bay Packers.

Bild: ZUMA Press Wire

14. Pick: Broderick Jones (Pittsburgh Steelers)

  • Position: Offensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Broderick Jones beschützte zuletzt Aaron Rodgers.

Bild: Icon Sportswire

15. Pick: Will McDonald IV (New York Jets)

  • Position: Edge Rusher

  • Gehalt Fifth-Year Option: 13,8 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Will McDonald von den New York Jets in Aktion.

Bild: Icon Sportswire

16. Pick: Emmanuel Forbes (Los Angeles Rams, von Washington Commanders gedrafted)

  • Position: Cornerback

  • Gehalt Fifth-Year Option: 12,6 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Emmanuel Forbes spielt erst seit 2024 für die Los Angeles Rams.

Bild: Icon Sportswire

17. Pick: Christian Gonzalez (New England Patriots)

  • Position: Cornerback

  • Gehalt Fifth-Year Option: 18,1 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Christian Gonzalez (r.) spielte einen herausragenden Super Bowl.

Bild: UPI Photo

18. Pick: Jack Campbell (Detroit Lions)

  • Position: Linebacker

  • Gehalt Fifth-Year Option: 21,9 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Jack Campbell von den Detroit Lions vor einem NFL-Spiel.

Bild: Icon Sportswire

19. Pick: Calijah Kancey (Tampa Bay Buccaneers)

  • Position: Defensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 14,5 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Calijah Kancey ist eine tragende Säule der Defense der Tampa Bay Buccaneers.

Bild: Icon Sportswire

20. Pick: Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks)

  • Position: Wide Receiver

  • Gehalt Fifth-Year Option: 23,9 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja (zudem Vertragsüberlängerung über vier Jahre und 168 Millionen Dollar)

Jaxon Smith-Njigba erhielt von den Seattle Seahakws jüngst einen Rekordvertrag.

Bild: Icon Sportswire

21. Pick: Quentin Johnston (Los Angeles Chargers)

  • Position: Wide Receiver

  • Gehalt Fifth-Year Option: 18 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Quentin Johnston bot bei den Los Angeles Chargers immer wieder schwankende Leistungen.

Bild: ZUMA Press Wire

22. Pick: Zay Flowers (Baltimore Ravens)

  • Position: Wide Receiver

  • Gehalt Fifth-Year Option: 27,3 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Baltimore Ravens wide receiver Zay Flowers (4) is all smiles following the Baltimore Ravens wide receiver Devontez Walker touchdown in the first quarter against the Pittsburgh Steelers on a 38 yard catch and run at Acrisure Stadium on Sunday, January 4, 2026 in Pittsburgh. PUBLICATIONxNOTxINxUSA PIT2026010411 ARCHIExCARPENTER

Bild: UPI Photo

23. Pick: Jordan Addison (Minnesota Vikings)

  • Position: Wide Receiver

  • Gehalt Fifth-Year Option: 18 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Jordan Addison bekommt das fünfte Vertragsjahr von den Minnesota Vikings.

Bild: Icon Sportswire

24. Pick: Deonte Banks (New York Giants)

  • Position: Deonte Banks

  • Gehalt Fifth-Year Option: 12,6 Millionen Dollar

  • Option gezogen: Offen

Deonte Banks von den New York Giants.

Bild: Icon Sportswire

25. Pick: Dalton Kincaid (Buffalo Bills)

  • Position: Tight End

  • Gehalt Fifth-Year Option: 8,1 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Dalton Kinaid (r.) und Josh Allen harmonieren bei den Buffalo Bills prächtig.

Bild: Icon Sportswire

26. Pick: Mazi Smith (New York Jets, von Dallas Cowboys gedrafted)

  • Position: Defensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 13,9 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Im Laufe der Saison 2025 wurde Mazi Smith zu den Dallas Cowboys getradet.

Bild: Icon Sportswire

27. Pick: Anton Harrison (Jacksonville Jaguars)

  • Position: Offensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 19,1 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Anton Harrison wurde 2023 von den Jacksonville Jaguars gepickt.

Bild: ZUMA Press Wire

28. Pick: Myles Murphy (Cincinnati Bengals)

  • Position: Edge Rusher

  • Gehalt Fifth-Year Option: 14,5 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Kann Myles Murphy bei den Cincinnati Bengals den Abgang von Trey Hendrickson kompensieren?

Bild: ZUMA Press Wire

29. Pick: Bryan Bresee (New Orleans Saints)

  • Position: Defensive Lineman

  • Gehalt Fifth-Year Option: 13,9 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Bryan Bresee von den New Orleans Saints.

Bild: Newscom World

30. Pick: Nolan Smith (Philadelphia Eagles)

  • Position: Edge Rusher

  • Gehalt Fifth-Year Option: 13,8 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Ja

Nolan Smith ist ein Schlüsselspieler in der Defense der Philadelphia Eagles.

Bild: Icon Sportswire

31. Pick: Felix Anudike-Uzomah (Kansas City Chiefs)

  • Position: Edge Rusher

  • Gehalt Fifth-Year Option: 14,5 Millionen Dollar

  • Option gezogen? Offen

Felix Anudike-Uzomah verpasste die komplette Saison 2025 der Kansas City Chiefs verletzt.

Bild: Icon Sportswire

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