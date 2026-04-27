Bis zum 1. Mai müssen sich die NFL-Teams entscheiden, ob sie ihre Erstrundenpicks aus dem Draft 2023 über die Fifth-Year Option auch für die Saison 2027 an sich binden. Wir blicken auf die einzelnen Entscheidungen.

Spieler, die im Rahmen des NFL Drafts ausgewählt werden, erhalten standardmäßig einen Vierjahresvertrag, der in seiner Struktur zum großen Teil vorgegeben ist.

Eine Ausnahme bilden dabei die Erstrundenpicks eines jeden Jahrgangs, diese haben in ihren Verträgen eine zusätzliche Fifth-Year Option stehen, die von den jeweiligen Teams gezogen werden kann. Mit dieser wird der Vierjahresvertrag um ein fünftes Jahr ausgedehnt.

Das jeweilige Gehalt ist dabei voll garantiert, kann aber zwischen Spielern derselben Position schwanken. Die genaue Summe richtet sich nach der Spielzeit und individuellen Erfolgen wie etwa Pro-Bowl-Nominierungen.

Die Entscheidung, ob die Option gezogen wird, muss im Laufe der Offseason vor der vierten und damit formell letzten Saison des Spielers getroffen werden. In diesem Jahr ist die Draft-Klasse von 2023 an der Reihe, spätestens am 1. Mai muss klar sein, ob die Option für 2027 gezogen wird.

Wichtig: Den Miami Dolphins wurde ihr Erstrundenpick 2023 wegen Verstößen gegen die Anti-Tempering-Regeln aberkannt, weshalb es nur 31 Picks in Runde eins gab.

ran blickt auf die einzelnen Spieler und die Entscheidungen. (Hinweis: In Klammern steht jeweils das aktuelle Team des Spielers.) (Stand: 28. April, 12:00 Uhr)