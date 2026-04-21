Die NFL will beim diesjährigen Draft Prank Calls vermeiden. Dafür greift die Liga zu besonderen Maßnahmen.

Nachdem die Liga die Telefonnummern der Draft-Kandidaten im vergangenen Jahr in E-Mails an Tausende Kontakte verschickte, soll in diesem Jahr alles anders sein.

"Die entsprechenden Kontaktdaten werden von der National Football League an eine einzelne Ansprechperson im Bereich Football Operations des Klubs übermittelt", erklärte ein NFL-Sprecher gegenüber "Pro Football Talk" per E-Mail. "Diese Person ist dafür verantwortlich, die Daten sicher zu verwahren."

Beim Draft 2025 wurde Shedeur Sanders Opfer eines fiesen Prank Calls, der ihm weismachte, dass er in der 2. Runde mit dem 40. Pick von den New Orleans Saints ausgewählt würde. Es stellte sich jedoch heraus, dass am Telefon nicht der General Manager der Saints war, sondern Jax Ulbrich, der Sohn von Falcons-Defensive-Coordinator Jeff Ulbrich. Dieser fand die Nummer von Sanders zufällig auf einem iPad beim Besuch seiner Eltern.