NFL: Neuer Job für Mike Tomlin

Im Januar legte Mike Tomlin sein Amt bei den Pittsburgh Steelers nieder. Jetzt hat der Erfolgscoach wohl eine neue Aufgabe gefunden.

Nach fast 19 Jahren endete im Januar eine Ära in Pittsburgh, Mike Tomlin legte sein Amt als Head Coach der Steelers nieder.

Unter dem 54-Jährigen gewann das Team 2009 den Super Bowl, die Gesamtbilanz seiner Amtszeit fällt mit 193–114–2 und 13 Playoff-Teilnahmen positiv aus. Kein Wunder also, dass die Personalie Begehrlichkeiten weckt.

Und zwar nicht nur bei anderen NFL-Teams, sondern auch bei TV-Anstalten. Fox soll Interesse an Tomlin gehabt haben, "The Athletic" zufolge hat sich "Coach T" nun aber für einen Analystenjob bei NBC entschieden.

Tomlin wird künftig in der Pregame-Show "Football Night in America" am Sonntag sein Wissen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen.