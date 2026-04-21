Neue Aufgabe für Ex-Head-Coach der Pittsburgh Steelers
NFL: Neuer Job für Mike Tomlin
Veröffentlicht:von ran
NFL
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Videoclip • 01:03 Min
Im Januar legte Mike Tomlin sein Amt bei den Pittsburgh Steelers nieder. Jetzt hat der Erfolgscoach wohl eine neue Aufgabe gefunden.
Nach fast 19 Jahren endete im Januar eine Ära in Pittsburgh, Mike Tomlin legte sein Amt als Head Coach der Steelers nieder.
Unter dem 54-Jährigen gewann das Team 2009 den Super Bowl, die Gesamtbilanz seiner Amtszeit fällt mit 193–114–2 und 13 Playoff-Teilnahmen positiv aus. Kein Wunder also, dass die Personalie Begehrlichkeiten weckt.
Und zwar nicht nur bei anderen NFL-Teams, sondern auch bei TV-Anstalten. Fox soll Interesse an Tomlin gehabt haben, "The Athletic" zufolge hat sich "Coach T" nun aber für einen Analystenjob bei NBC entschieden.
Tomlin wird künftig in der Pregame-Show "Football Night in America" am Sonntag sein Wissen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen.
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Will Tomlin wieder als Head Coach arbeiten?
Überraschend kommt das nicht, TV-Anstalten sollen schon seit zehn Jahren um den Coach werben. Zum einen, weil das "Defensive Mastermind" über außergewöhnliche Football-Kenntnisse verfügt, zum anderen weil Tomlin für seine eloquente und einzigartige Art zu reden bekannt ist.
Die große Frage ist nun, ob Tomlin tatsächlich langfristig als TV-Analyst arbeiten möchte oder ob es ihn irgendwann wieder an die Seitenlinie eines Football-Feldes ziehen wird.
Denn eines ist klar: Wenn künftig ein NFL.-Team auf der Suche nach einem Head Coach ist, wird der Name Mike Tomlin immer in der Verlosung sein.
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